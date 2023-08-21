Золотой век рок-н-ролла столкнулся с каменным веком нацизма

У рок-групп высокого полета есть в шоу несколько фирменных приколов. Например, «Металлика» обязательно играет на концерте в какой-нибудь стране кусок местного хита – вернее, того, что им местные переводчики подскажут, что именно является местным хитом: в Праге они играют «Йожин с бажен», в России играли «Группу крови» Цоя.

Это вовсе не значит, что им интересна местная музыка – это чисто маркетинговый прикол. На потребу местным. Группа The Killers, скажем, вызывает из публики какого-нибудь случайного барабанщика (потому что в толпе на концерте обязательно найдется множество музыкантов).

И так смешно получилось, что на гастролях The Killers в Грузии случайно приглашенный на сцену барабанщик… оказался русским. Да еще и лидер группы назвал его «братом». Певец-миллионер из Лас-Вегаса имел в виду, что типа все музыканты – братья, объединенные рок-музыкой и всем прекрасным на свете.

Но вот беда – местным поклонникам группы совершенно не показалось, что все музыканты – братья, потому что музыкант был русский. Все эти люди с хорошими лицами, одухотворенными рок-музыкой, устроили американской группе обструкцию и покинули концерт. Через пару дней группа вышла с извинениями перед грузинскими поклонниками. Бедные небедные рокеры не поняли, что никого нигде никакая рок-музыка не объединяет. И тем более – в национально заряженных идеологизированных обществах. И уж тем более – в молодой аудитории с промытыми Мамой-Америкой мозгами.

И тут выходит интервью Джонни Лайдена (он же – Джонни Роттен, основатель Sex Pistols) по поводу концертов в Берлине, которое называется «Мир невероятно сдвинулся влево». То есть один из основателей британского панка, культовая фигура панк-анархии и прочего ультра-левачества, с ужасом увидел, что Запад сдвинулся в сторону левачества уже дальше некуда. Ну, может быть, еще чуть дальше Кропоткин и маоизм, но до них осталось совсем ничего – несколько миллиметров. Так что как раз именно старый панк был морально подготовлен к левацкой берлинской публике на своих концертах. А чем характерна сегодняшняя левая сцена? Во-первых, своим заукраинством, бешеной поддержкой нелегальной миграции, естественным стремлением к продразверсткам и обязательно – пропалестинством, а как результат – антиизраильским нарративом. Про последнее стараются помалкивать.

Или скажет что-нибудь очередное неполиткорректное Роджер Уотерс (экс-Pink Floyd), который всегда был классическим английским рок-музыкантом-леваком и для которого Израиль – обитель зла. И когда немецким СМИ нужно ущипнуть Уотерса за то, что он принципиально не называет Россию агрессором, они вытаскивают тему его якобы антисемитизма – нарочно подменяя понятия, потому что Государство Израиль это как бы отдельно, а люди еврейского происхождения – отдельно. И никто не обязан любить то или иное государство, тем более кумир леваков Ленин говорил, что государство – это инструмент подавления и всяческой опрессии. Так за что его любить-то? Все должны жить без границ, под сенью радуги, на велосипедах, получать базовый доход просто так, весело переписываться в смартфончиках и восхищаться успехами трансгендеров в женских видах спорта. И чтобы на лужайке бегал старый дурень Пол Маккартни с жовто-блакитным флагом – что с него взять: его даже Надя Толокно на 200 000 развела «на борьбу за свободу музыки».





Вот только русские эти всё время мешают. Как бы агрессоры, как бы впервые в мировой истории воюющие с соседями – а так хорошо сидели. И кругом порхала голубка мира Пикассо. И эта ненависть к русским в рамках прогрессивных воззрений, которые отрицают ненависть по этническому принципу в целом («ведь это расизм и нацизм»), как-то вдруг противоречит всем этим милым фантазиям и правильным словам.

Но ненависть настолько разрушающее чувство, что для начала она разрушает этим людям мозги. И русские туристы, которые – в связи с выправлением прямого сообщения с Тбилиси – самолетом активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.

Потому что прогрессивные грузинские русофобы расчехлились по полной программе. А заодно показали, чего стоят все их прогрессивные взгляды. Рок-н-ролльного варианта «возьмемся за руки, друзья» не получилось. Потому что любое «возьмемся за руки, друзья» и прочая окуджава – чудовищное лицемерие. И тут просто получилось подтверждение данного тезиса.

К сожалению, банда Брендона Флауэрса, которая, как известно, с самого начала своей карьеры очень сильно ориентировалась на «золотой век» рок-н-ролла – «дети цветов», Вудсток и прочие протертые джинсы – не сориентировалась в национальных нюансах аудитории молодых демократий. Витали в воздухе и не ожидали засады. Наивные.