Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

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Когда падение рубля остановится

Рубль упал до минимума марта 2022 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российская валюта продолжает падение – теперь за один доллар дают почти девяносто рублей. С чем связан процесс девальвации рубля, при каких условиях в дело может вмешаться российский Центробанк и каким в итоге будет курс российской валюты к концу текущего лета? Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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США создают новые риски для сухопутного коридора в Крым

СМИ узнали о планах передачи ракет ATACMS Украине Arkansas Army National Guard
В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение ракеты Storm Shadow, использование которых наряду с HIMARS заставило ВС РФ пересмотреть некоторые подходы к обороне. Как новые боеприпасы повлияют на ход конфликта?  Подробности...
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Войну между США и Мексикой ждут по убедительной причине

Власти США отправили на границу с Мексикой вооруженное подкрепление Zuma/ТАСС
Отношения между властями США и Мексики испортились до такой степени, что обсуждается сценарий специальной военной операции Пентагона. Правда, его целью должно стать не правительство Мексики, а одна из наиболее жутких и могущественных криминальных группировок мира – картель «Синалоа», из-за которого американская армия несет регулярные потери.  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 июля 1940 года завершился Бессарабский поход Красной армии. Итогом стало образование новой республики в составе Советского Союза и увеличение еще одной. Земли Российской империи медленно, но верно возвращались обратно под контроль. Подробности...

Пора возрождать пограничные войска

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Вокруг России формируется кольцо враждебных государств. Финляндия, которая была нейтральной страной, уже член НАТО. Страны Прибалтики готовят свои диверсионные отряды. Поэтому давно пора вернуться к системе охраны границы, которая была отработана во времена СССР. Подробности...
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После Гребенщикова останутся песни

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Личную позицию и нынешние взгляды Гребенщикова трудно разделить. Лично мне точно. Это, впрочем, еще с его выступления перед Саакашвили в Одессе весьма непросто. Но тем не менее он вошел в историю русского рока. Подробности...
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Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

    Тимур Шерзад
    журналист
    3 июля 2023, 09:14

    Первая мировая перекроила карту Европы. Были разрушены все континентальные империи, на их обломках образовались молодые и сравнительно небольшие государства. Если государство где-то образоваться не успевало, на ничейные земли набрасывались соседи. При определенном везении в этой мутной воде можно было вылавливать даже не рыбок, а настоящих китов.

    Особенно повезло в этом смысле Румынии. Воевала она в Первую мировую так себе. Но в отличие от Италии, чьи территориальные притязания были жесточайше сокращены, Румыния смогла удачно славировать между интересами великих держав. В итоге ее территория увеличилась в 2,2 раза, а население – почти в 2,7 раза.

    Часть этого увеличения прошла отнюдь не за счет разгромленных центральных держав. Почувствовав удобный момент, румыны откусили и российских земель: они в феврале 1918 года захватили Бессарабию – регион, который был отвоеван у турок русскими еще в 1820-е.

    Битва за идентичность

    Румыния, сама возникшая благодаря действиям России в отношении Османской империи в 1870-е годы, была молодым государством. Поэтому запала у румын было много. «Очнувшаяся» в XIX веке, в эпоху расцвета наций, румынская элита понимала цену идентичности. Поэтому удовлетворяться чисто экономической и административной интеграцией новых территорий в Бухаресте не стали.

    Вместо этого власти развернули жесткую румынизацию. Обстановка в Европе предвещала большую войну. Бухарест стремился в краткие сроки спаять свои приобретения, сделать их более монолитными.

    Румыны полностью пересобрали все имевшиеся в Бессарабии медиа – чтобы они могли функционировать только на румынском языке. Вообще все, что было связано с государством, требовало знания румынского – таким образом, те, кто не хотел или не мог на нем говорить, фактически оттирались от цивилизации. Впрочем, в итоге это показалось румынам недостаточно – и они просто запретили вести разговоры на местных языках в публичных местах.

    Фото: Петр Бернштейн/РИА Новости

    Кроме того, румынские власти активно стимулировали колонизацию новых земель. Новая румынская администрация в Бессарабии, конечно, подыгрывала колонистам, и в итоге они быстро скупили большую часть хороших земельных участков. Это только увеличивало социальную напряженность.

    При этом одних только русских и украинцев в Бессарабии, согласно переписи 1930 года, было 25% – сотни тысяч людей. Такое обращение с ними порождало постоянные восстания, которые случались до середины 1920-х. И даже после этого в Бессарабии оставалось достаточно подпольщиков, у которых имелись связи с Москвой.

    Возвращение украденного

    Эти связи создавали предпосылки для возвращения региона. Но сделать это сразу не позволяла слабость страны, пережившей развал эпохи Гражданской. Но СССР потихоньку креп. Параллельно крепла и армия – инструмент возврата земель.

    После прихода в Германии к власти Гитлера стало ясно, что большой войны в Европе, скорее всего, избежать не удастся. На какое-то время стало не до Бессарабии. Советский Союз активно пытался выстроить систему коллективной безопасности.

    Краеугольным камнем в ней должны были стать укрепления Судетской области Чехословакии. СССР был готов предоставить войска, чтобы остановить немцев там. Но в результате Мюнхенского сговора в сентябре 1938-го эти иллюзии были развеяны – Прагу заставили отдать немцам этот удобный для обороны регион. А в марте 1939-го немцы заняли и остальную часть страны.

    В Москве поняли – по-хорошему не выйдет. Теперь надо было думать только о себе. Во-первых, надо было постараться отвести неизбежную агрессию Гитлера в сторону от СССР, во-вторых – приобрести предполье. Для этого надо было вернуть как можно больше утраченных земель Российской империи. А параллельно перевооружать и увеличивать армию.

    Чтобы выиграть время, СССР заключил с Германией пакт о ненападении. Среди прочего, в нем были разделены сферы влияния. Бессарабия, а заодно и Северная Буковина, доставались Советскому Союзу. В июне 1940 года на румынской границе была развернута группировка в два десятка дивизий. Бухаресту выдвинули соответствующие требования.

    Вермахт уже завершил разгром Франции. Понимая, что от Англии в этой ситуации толку мало, румыны побежали за помощью к немцам. Те действовали согласно пакту – не лезли в советско-румынские разборки. И в Бухаресте, осознав, что они остались с Советским Союзом наедине, согласились вернуть территории добровольно. Был еще свеж пример Финляндии, которая пробовала сопротивляться, но в итоге только понесла людские потери и отдала больше земель, чем от нее требовали.

    Поэтому Бессарабский поход 1940 года был скорее логистической задачей, чем военной. Румынские войска отходили, а Красная армия шла по пятам. Коренное население в целом радовалось – сказывались и давние связи с Россией, и недовольство румынизацией. Румынские колонисты страдали, но их никто не слушал. Сам поход продолжался с 28 июня по 3 июля 1940 года. Северную Буковину включили в состав Украины, а Бессарабию преобразовали в отдельную республику. Началась история Советской Молдавии.

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