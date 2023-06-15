Немцев уже трясет от требований украинцев

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15 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Почему рублю требуется помощь

Российская валюта слабеет все сильнее Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?  Подробности...
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Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

Германия признала Россию «экзистенциальной угрозой» Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Германия опубликовала первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В ней Россия обозначена как «угроза», а Китай – как «партнер» и «соперник». В чем заключаются особенности этого доктринального документа и как его реализация отразится на отношениях между Берлином и Москвой?  Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

Поля сражений усеяны разбитой техникой ВСУ t.me/mod_russia
«Значительные потери и медленное продвижение». Западная пресса не скрывает своего разочарования в том, как прямо сейчас происходит украинское «контрнаступление». Натовские эксперты ищут и находят объяснение этому неприятному для них факту. Однако, с их точки зрения, для ВСУ потеряно еще далеко не все: «украинская армия просто обязана добиться успеха». На что же они рассчитывают? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Немцев уже трясет от требований украинцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украинский дипломат Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку. Подробности...

Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 июня 1940 года Советский Союз начал ввод дополнительного контингента войск в Литву. Ее судьба, как и судьба Эстонии с Латвией, была уже предопределена. Их ждало присоединение к СССР. И троица карликовых государств была нужна Москве вовсе не для коллекции. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Бедным предлагают смерть вместо помощи

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Косово взбунтовалось против Запада

Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
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  • Обеим сторонам одинаково

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    Немцев уже трясет от требований украинцев

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    15 июня 2023, 12:00

    Пока вы тут рассматривали в деталях, как в разобранном виде выглядит хваленый продукт компании Rheinmetall, украинский дипломат Мельник опять начал доставать немцев. По его мнению, количество танков, поставляемых Украине, может быть «утроено без ущерба для обороноспособности Германии». «Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления», – добавил замминистра иностранных дел Украины в интервью берлинской газете Tagesspiegel. Мельник также попросил передать украинской армии «еще 60 боевых машин пехоты Marder». Ранее мэр Киева Виталий Кличко уже просил предоставить ему больше немецких танков «в связи с текущей военной ситуацией в стране».

    Ну, вы поняли. Некто Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку.

    Я понимаю, что «украинский дипломат Мельник» – это уже такой злой мем. От него трясет в основном немцев, потому что более хамского существа они на своей территории не видали уже давно. Но даже когда по просьбе принимающей стороны пан все-таки отчалил восвояси, его хамство и наглость только утроились. И он продолжает требовать и требовать. Чем не отличается от какой-нибудь среднестатистической беженки в Польшу. Только он Мельник.

    И тут приходят заукраинцы из числа оппозиционных политиков. Комиссар по вопросам безопасности партии ХДС, которую не взяли в правительство, Родерих Кизеветтер поддержал требование Мельника. По его мнению, «союзники должны немедленно заменить все уничтоженное оружие, включая боевые танки «Леопард» и боевые машины пехоты, и поставить другое оружие». Но укро-дипломаты не успокаиваются: Мельник также вновь потребовал от Германии поставок крылатых ракет «Таурус» и помощи в создании мощных украинских ВВС. Украина, говорит он, «ждет стратегического решения Германии активно участвовать в истребительной коалиции, немедленно предоставить возможность обучения украинских пилотов на истребителях Eurofighter и выделить часть из более чем 130 самолетов».

    Мне лично интересно, как все эти требования, а также требования наращивать производство танков и снарядов в Германии, соотносятся с недавним тезисом германского министра энергетики Хабека о том, что, когда русско-украинский договор о транзите газа в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию закончится, то придется отказываться от индустрии: «Нам пришлось бы ограничить или даже закрыть нашу промышленность». Это он буквально в понедельник сказал. Или к танкам это не относится?

    Фото: Global Look Press

    Немецкий избиратель, он же читатель, довольно четко реагирует на происходящее, и вот что люди пишут на газетных форумах (там, где их еще не отключили редакции): «Бывший посол Андрей Мельник возмутителен! В общем, да, я за помощь, но мы не обязаны Украине как таковой! Тем более не в том смысле, что мы снимаем за это рубашки и уж тем более не по приказу этого господина Мельника!», «В требованиях нет ничего плохого. Все требуют, профсоюзы, зеленые, AfD, господин Айвангер, Зеленский, многие лоббистские группы, работодатели, начальники, учителя, родители, дети… Затем нужно только взвесить, какие требования и в какой степени выполнять», «Почему, когда я читаю или слышу о Мельнике, мне всегда вспоминается сказка о рыбаке и его жене?»

    У нас сказка про рыбака и его жену известна как «Сказка о рыбаке и рыбке» в изложении солнца нашей поэзии Александра Сергеевича. Вот кто мог представить, что и в XXI веке она станет такой актуальной, да еще и применительно к Украине?

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