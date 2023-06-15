Немцев уже трясет от требований украинцев

Пока вы тут рассматривали в деталях, как в разобранном виде выглядит хваленый продукт компании Rheinmetall, украинский дипломат Мельник опять начал доставать немцев. По его мнению, количество танков, поставляемых Украине, может быть «утроено без ущерба для обороноспособности Германии». «Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления», – добавил замминистра иностранных дел Украины в интервью берлинской газете Tagesspiegel. Мельник также попросил передать украинской армии «еще 60 боевых машин пехоты Marder». Ранее мэр Киева Виталий Кличко уже просил предоставить ему больше немецких танков «в связи с текущей военной ситуацией в стране».

Ну, вы поняли. Некто Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку.

Я понимаю, что «украинский дипломат Мельник» – это уже такой злой мем. От него трясет в основном немцев, потому что более хамского существа они на своей территории не видали уже давно. Но даже когда по просьбе принимающей стороны пан все-таки отчалил восвояси, его хамство и наглость только утроились. И он продолжает требовать и требовать. Чем не отличается от какой-нибудь среднестатистической беженки в Польшу. Только он Мельник.

И тут приходят заукраинцы из числа оппозиционных политиков. Комиссар по вопросам безопасности партии ХДС, которую не взяли в правительство, Родерих Кизеветтер поддержал требование Мельника. По его мнению, «союзники должны немедленно заменить все уничтоженное оружие, включая боевые танки «Леопард» и боевые машины пехоты, и поставить другое оружие». Но укро-дипломаты не успокаиваются: Мельник также вновь потребовал от Германии поставок крылатых ракет «Таурус» и помощи в создании мощных украинских ВВС. Украина, говорит он, «ждет стратегического решения Германии активно участвовать в истребительной коалиции, немедленно предоставить возможность обучения украинских пилотов на истребителях Eurofighter и выделить часть из более чем 130 самолетов».

Мне лично интересно, как все эти требования, а также требования наращивать производство танков и снарядов в Германии, соотносятся с недавним тезисом германского министра энергетики Хабека о том, что, когда русско-украинский договор о транзите газа в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию закончится, то придется отказываться от индустрии: «Нам пришлось бы ограничить или даже закрыть нашу промышленность». Это он буквально в понедельник сказал. Или к танкам это не относится?

Немецкий избиратель, он же читатель, довольно четко реагирует на происходящее, и вот что люди пишут на газетных форумах (там, где их еще не отключили редакции): «Бывший посол Андрей Мельник возмутителен! В общем, да, я за помощь, но мы не обязаны Украине как таковой! Тем более не в том смысле, что мы снимаем за это рубашки и уж тем более не по приказу этого господина Мельника!», «В требованиях нет ничего плохого. Все требуют, профсоюзы, зеленые, AfD, господин Айвангер, Зеленский, многие лоббистские группы, работодатели, начальники, учителя, родители, дети… Затем нужно только взвесить, какие требования и в какой степени выполнять», «Почему, когда я читаю или слышу о Мельнике, мне всегда вспоминается сказка о рыбаке и его жене?»

У нас сказка про рыбака и его жену известна как «Сказка о рыбаке и рыбке» в изложении солнца нашей поэзии Александра Сергеевича. Вот кто мог представить, что и в XXI веке она станет такой актуальной, да еще и применительно к Украине?