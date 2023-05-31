Может ли иноагент заслужить реабилитацию

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31 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Огромный спрос на санкционную нефть из России обнулил санкции

Российская нефть стала полностью независимой от европейцев и санкций Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Появляющиеся в открытом доступе засекреченные данные о нефтедобыче и экспорте выглядят довольно странно. С одной стороны, официально Москва говорит о добровольном сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. С другой – неофициальные данные говорят о росте ввода новых нефтяных скважин в России и о рекордном экспорте сырой нефти. Почему информация так разнится и кому верить? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат

Фотографии времен Великой Отечественной показывают парадную сторону снабжения солдат пищевым довольствием Владимир Гребнев/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 31 мая 1943-го, Сталин издал весьма суровый приказ. Он снял с должностей и отдал под трибунал генералов, отвечавших за снабжение войск продуктами. А все потому, что боевые дивизии – в том числе легендарные панфиловцы – фактически голодали. Как такое могло случиться во время Великой Отечественной? Подробности...
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Жажда наживы излечивает прибалтийскую русофобию

Транзит через Эстонию стал одним из способов поставок товаров в Россию Валерий Шарифулин/ТАСС
Эстония считается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств – зашкаливающая риторика официального Таллина, объявившего всех россиян «преступным народом», не оставляет в этом сомнений. Однако внезапно обнаружился парадокс. Невзирая на всю словесную вражду, Эстония продолжает вести обширную торговлю с Россией – и даже превратилась в ворота «серого» импорта. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...

Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Может ли иноагент заслужить реабилитацию

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    31 мая 2023, 12:04

    Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов из фракции «Справедливая Россия – За Родину» обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с предложением разработать практику реабилитации иностранных агентов.

    Понятно, что такое предложение связано с некоторой суетой в рядах самих иностранных агентов, которые один за другим стали подавать заявления на исключение из иноагентского реестра. Очевидна и логика Кузнецова: если уж у нас в самом деле пойдет процесс обратной переквалификации из козлищ в овцы, то надо же придать ему хоть какую-то планомерность и обоснованность. То есть сначала дай денег на помощь нашей армии, выступи перед бойцами, если ты артист – и только тогда мы снова признаем тебя добропорядочным гражданином. Необязательно делать политические заявления, выражать свою позицию, но нужны конкретные дела. В частности, Кузнецов обращает внимание на Максима Галкина, косвенно предлагая ему проявить инициативу и повести за собой своих «коллег» по иноагентскому цеху.

    Многие патриоты восприняли слова Кузнецова как крамолу и отход от решительной борьбы с антироссийскими настроениями в культуре, которой этот депутат ранее активно занимался. Эта негативная реакция была наиболее жестко выражена в открытом письме актрисы и журналиста Яны Поплавской, которая с размаху обвинила Дмитрия Кузнецова в «лоббировании интересов тех артистов, кто выступил против российских бойцов, отдающих жизни за свою страну… с целью возвращения их на прежние позиции на российском медиарынке… и возобновления обогащения за счет граждан, которых эти деятели глубоко оскорбили».

    Если оставить в стороне фантазии Яны Поплавской о материальных бонусах, на которые рассчитывает Дмитрий Кузнецов за помощь Максиму Галкину в возвращении к родной кормушке, то позиция депутата однозначно находит опору в христианстве. Притча о блудном сыне, превращение Савла в Павла, в целом концепция покаяния призывают нас не ставить крест на провинившемся человеке. Другое дело, что прощение возможно только тогда, когда покаяние было искренним и выстраданным. То есть для нас прежде всего важны мотивы тех, кто хотел бы вернуться к нормальной жизни на Родине. Одно дело, если человек искренне понял, что мнение народа ближе к исторической и человеческой правде, чем мнение креативной тусовки, либеральной общественности, западных контрагентов и т. п., и совсем другое, если артист или иной творческий деятель просто оголодал среди релокантов, соскучился по сияющим глазам и увесистым кошелькам российской публики.

    Но тут основная проблема в том, что искренность перемены позиции нужно убедительно доказать не только государству, которое вольно снимать статус иноагента по своему усмотрению. Нужно, чтобы поверило общество, а оно у нас тот еще Станиславский. Вопрос об искренности стоит в нашем патриотическом лагере чрезвычайно остро. Охота на «переобувшихся» идет постоянно. Если готовность простить тех, кто вовремя не разобрался в происходящем, основана на евангельских принципах, то среди патриотов время от времени вспыхивает типично ветхозаветная драчка за первородство.

    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

    Те, кто с 2014 года высказывается за Донбасс, подозревают в неискренности тех, кто понял сущность киевского режима лишь с 2022 года. На тех и на других смотрят весьма ревниво люди, которые успели побороться еще с первым украинским майданом. Те, кто ближе к передовой, подозревают в неискренности тех, кто находится в глубоком тылу. Как в этой среде отнесутся к чужакам, которые пожелают переобуться из Савла в Павла прямо сейчас? Пусть об этом расскажет режиссер Райхельгауз, который посетил военный госпиталь и тут же получил в Сети поток проклятий от патриотов. Ну не верят люди Райхельгаузу, и я уж не знаю, что он должен сделать, чтобы ему поверили. Еще один пример. Недавно в проекте «Поэзофронт» актер Дмитрий Певцов прочитал стихотворение Евгении Бильченко. По этому поводу развернулся скандал: как же так, у нас есть столько поэтов-патриотов, которые никогда не меняли свою позицию, а знаменитый актер продвигает поэтессу, которая в 2014 году была «голосом Майдана» и только в 2018 году осудила украинских националистов, которых она до того поддерживала. Держи, держи «переобувшуюся»!

    Хотя, по здравому размышлению, каким-то образом мы ведь собираемся интегрировать украинскую интеллигенцию на освобожденных территориях. Получается, всем, кто был оболванен киевской пропагандой, но теперь готов найти свое место в русском мире, нужно указывать на дверь?

    В этой патриотической дедовщине можно усмотреть и вполне прагматические соображения. Мол, мы, изначально занимавшие правильную позицию, столько лет ждали своего часа, а нас снова хотят обойти какие-то ловкие ренегаты с хорошими связями. Эти опасения понятны, но насколько они соответствуют интересам государства в целом, а не только определенной группы людей? Вполне возможно, что государство будет руководствоваться совсем иной логикой.


    Примером может служить послереволюционная борьба большевиков за интеллигенцию в период «сменовеховства». Как пишет Алексей Варламов в биографической книге «Алексей Толстой», «с точки зрения большевиков, чем «хуже» вел себя человек в революцию и Гражданскую войну, тем теперь было для них лучше. Если такие люди одумались и раскаялись, если эти к нам перешли – значит, мы действительно сила». Поэтому Алексей Толстой, еще совсем недавно призывавший загонять большевикам иголки под ногти, был принят в СССР с распростертыми объятиями, и никто не стал разбираться, искренне ли этот человек проникся пафосом строительства нового мира или просто немного оголодал. Время, впрочем, показало, что стране этот писатель принес огромную пользу.

    Не то чтобы я предлагал руководствоваться этим примером, тем более фигур масштаба Алексея Толстого среди нынешних релокантов-иноагентов нет. Но учитывать, что и в этом рассуждении есть своя правда, необходимо, чтобы потом не жаловаться и не разочаровываться.

    К тому же нужно помнить, что нынешняя острая фаза культурного противостояния в любом случае не будет длиться вечно. Рано или поздно СВО закончится, Россия победит и встанет вопрос о возвращении в страну сотен тысяч людей – релокантов, уклонистов и, конечно, иноагентов. Как будет происходить это великое и трудное примирение, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Поэтому логично, что размышлять об этом начал именно Дмитрий Кузнецов, один из самых активных бойцов на культурном фронте. А о конкретных принципах можно и нужно спорить, не прибегая к беспочвенным обвинениям и запрещенным приемам.

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