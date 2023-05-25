«Почетное звание» иноагента вдруг сделалось позорным клеймом

Взгляд
25 мая, четверг  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
Разделы

Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год не лучше, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
Перейти в раздел…

За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
Перейти в раздел…

Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп

Для старта своей избирательной кампании Десантис выбрал поляну Трампа Global Look Press/Keystone Press Agency
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об участии в выборах президента США. Причем сделал это оригинально – не офлайн, на шумном митинге сторонников, а онлайн, в стриме у миллиардера Илона Маска. Видимо, харизма Маска послужит ускорителем для его кампании, надеется Десантис. Ведь пока он безнадежно отстает от Трампа на 30–40 пунктов. Сможет ли флоридский губернатор «пройти» Трампа и выйти на поединок с Байденом? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

«Почетное звание» иноагента вдруг сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...

Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
Подробности...

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
  • Хотелось бы теплее

  • Хотелось бы холоднее

  • Пусть остается как есть
Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
  • 4 дня

  • 5 дней

  • 6 дней

  • Затрудняюсь ответить
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия выслала пятерых шведских дипломатов и решила закрыть консульство в Гетеборге
    Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска В офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления Военная разведка Украины назвала Путина своей главной целью Поляки устроили «пляжно-барные войны» против русских в Турции
    ВСУ предприняли неудачные попытки наступления в ДНР и ЛНР Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии Бразилия заявила о потере G7 влияния Госдолг США превысил российский в 107 раз
    Российские военные взяли в плен 15 боевиков ВСУ под Авдеевкой В США заявили о «понижении» Зеленского на Украине до «сборщика пожертвований» Соперник Эрдогана на выборах выступил против газового хаба в Турции Парижская прокуратура прекратила дело против российской теннисистки Сизиковой

    Главная тема


    Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп

    террористическая атака


    ФСБ предотвратила диверсии Украины на двух российских АЭС

    «опасная игра»


    Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область

    главком ВСУ


    Советница командования Сухопутных войск ВСУ неудачно «реанимировала» Залужного

    Видео

    падение экспорта


    Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

    дипломатия Киева


    Казахстан отказался от украинского посла-националиста

    инфраструктурная деградация


    Санкции против России разорили железную дорогу Прибалтики

    зеркальный ответ


    Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

    последствия ранения


    Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

    хлеб и политика


    Владислав Исаев: Тайные и явные стороны зерновой сделки

    позиция церкви


    позиция церкви

    культура и письменность


    Игорь Караулов: В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16
    Максим Соколов

    «Почетное звание» иноагента вдруг сделалось позорным клеймом

    Максим Соколов
    публицист
    25 мая 2023, 11:40

    И клеймо иноагента они применительно к себе стали воспринимать как знак почета. Когда прекраснолицых людей, являющихся – по собственному их убеждению – умом, честью и совестью нашей эпохи, Минюст стал в массовом порядке объявлять иноагентами, сперва совесть нации исходила из того, что

    «Нас преследуют хулы:
    Мы ловим звуки одобренья
    Не в сладком ропоте толпы,
    А в диких криках озлобленья».

    Примерно как ватник гордится тем, что Антонина Геращенко из украинского МВД зачислила его в списки «Миротворца». Не проскрипция, а уважуха.

    Такие признаки гордости являли А. А. Венедиктов, Л. Я. Гозман, В. А. Шендерович и прочие знатные освободители. Издевательски сопровождая свои записи в социальных сетях справкой о почетном звании, которое им присвоил Минюст.

    Но вдруг гордость сменилась ябедой. Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам, развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их почетного звания. Доходило даже до комического.

    Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»,Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Певица А. Б. Пугачева, негодующая по случаю гонений на ее супруга М. А. Галкина, еще вчера обращалась к самовластительному злодею: «Где твой кинжал? Вот грудь моя!», требуя и ее записать в иноагенты. Сегодня же супруг Галкин вчинил иск Минюсту о признании его иноагентства недействительным.

    Синхронно с Галкиным в суды обратились со сходными исками блогер-урбанист, а ныне туркмен Варламов, певица Земфира, пятигорский  кавээнщик, затем артист, затем израильтянин Слепаков. Говорят, что и другие жалуются на горький хлеб изгнанья (например, винолюбитель, артист и поэт Д. Ю. Назаров, также не процветший в Святой Земле) и тоже на подходе. Даже роковая женщина М. К. Певчих, ныне возглавляющая ФБК*, после того как Л. М. Волкова разжаловали, сетует из Лондона на то, что российская власть скоро совсем лишит иноагентов пищи и права проезда в общественном транспорте. Каковая жалоба в устах подданной Его Величества звучит даже и несообразно.

    Возможно, просто бегуны, осознав, что сидеть на чемоданах в ожидании скорого – не сегодня-завтра – краха власти, которого не предвидится, как-то глуповато, смирили гонор и намерены играть по начальственным правилам. Ведь начальство давно предлагало в случае каких-либо претензий обращаться в суд. Вот они и обращаются.


    Причем нельзя сказать, что юридической зацепки в том, как их подвергли деградации, вовсе нет.

    Законодательство об иноагентах – и тем более правоприменительная практика – грешит многочисленными блохами. Например, когда гадит англичанка Певчих, разорвавшая все связи с Россией, можно ли считать ее иноагентом? Тем более – чудесного болгарина Христо Грозева, вообще никогда не состоявшего в русском подданстве.

    Да и вообще критерии причисления к злодеям не вполне понятны. По-хорошему, клиент должен удовлетворять разом двум условиям. Он не просто должен вредить России и возводить на нее различные хулы – ведь он может делать это не за иностранные деньги, а бескорыстно, исходя из своего понимания гражданственности. Таковы, например, сатирикер В. А. Шендерович или составивший себе капитал при Чубайсе Л. Я. Гозман.

    Но чтобы считаться иноагентом, одной ненависти недостаточно. Она должна денежно стимулироваться разными иностранными НКО. Или прямо ЦРУ. Тогда – пожалте бриться. Если же таких верных доказательств нет, значит, товарищ просто ненавидит родную страну так, что даже кушать не может.

    Чем Варламовы, Слепаковы, Галкины etc. намерены воспользоваться. Да, ненавижу, но не в виде промысла, а бескорыстно. Посмотрим, прокатит ли эта аргументация.

    Другие материалы автора


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •