«Почетное звание» иноагента вдруг сделалось позорным клеймом

И клеймо иноагента они применительно к себе стали воспринимать как знак почета. Когда прекраснолицых людей, являющихся – по собственному их убеждению – умом, честью и совестью нашей эпохи, Минюст стал в массовом порядке объявлять иноагентами, сперва совесть нации исходила из того, что

«Нас преследуют хулы:

Мы ловим звуки одобренья

Не в сладком ропоте толпы,

А в диких криках озлобленья».

Примерно как ватник гордится тем, что Антонина Геращенко из украинского МВД зачислила его в списки «Миротворца». Не проскрипция, а уважуха.

Такие признаки гордости являли А. А. Венедиктов, Л. Я. Гозман, В. А. Шендерович и прочие знатные освободители. Издевательски сопровождая свои записи в социальных сетях справкой о почетном звании, которое им присвоил Минюст.

Но вдруг гордость сменилась ябедой. Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам, развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их почетного звания. Доходило даже до комического.

Певица А. Б. Пугачева, негодующая по случаю гонений на ее супруга М. А. Галкина, еще вчера обращалась к самовластительному злодею: «Где твой кинжал? Вот грудь моя!», требуя и ее записать в иноагенты. Сегодня же супруг Галкин вчинил иск Минюсту о признании его иноагентства недействительным.

Синхронно с Галкиным в суды обратились со сходными исками блогер-урбанист, а ныне туркмен Варламов, певица Земфира, пятигорский кавээнщик, затем артист, затем израильтянин Слепаков. Говорят, что и другие жалуются на горький хлеб изгнанья (например, винолюбитель, артист и поэт Д. Ю. Назаров, также не процветший в Святой Земле) и тоже на подходе. Даже роковая женщина М. К. Певчих, ныне возглавляющая ФБК*, после того как Л. М. Волкова разжаловали, сетует из Лондона на то, что российская власть скоро совсем лишит иноагентов пищи и права проезда в общественном транспорте. Каковая жалоба в устах подданной Его Величества звучит даже и несообразно.

Возможно, просто бегуны, осознав, что сидеть на чемоданах в ожидании скорого – не сегодня-завтра – краха власти, которого не предвидится, как-то глуповато, смирили гонор и намерены играть по начальственным правилам. Ведь начальство давно предлагало в случае каких-либо претензий обращаться в суд. Вот они и обращаются.

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Причем нельзя сказать, что юридической зацепки в том, как их подвергли деградации, вовсе нет.

Законодательство об иноагентах – и тем более правоприменительная практика – грешит многочисленными блохами. Например, когда гадит англичанка Певчих, разорвавшая все связи с Россией, можно ли считать ее иноагентом? Тем более – чудесного болгарина Христо Грозева, вообще никогда не состоявшего в русском подданстве.

Да и вообще критерии причисления к злодеям не вполне понятны. По-хорошему, клиент должен удовлетворять разом двум условиям. Он не просто должен вредить России и возводить на нее различные хулы – ведь он может делать это не за иностранные деньги, а бескорыстно, исходя из своего понимания гражданственности. Таковы, например, сатирикер В. А. Шендерович или составивший себе капитал при Чубайсе Л. Я. Гозман.

Но чтобы считаться иноагентом, одной ненависти недостаточно. Она должна денежно стимулироваться разными иностранными НКО. Или прямо ЦРУ. Тогда – пожалте бриться. Если же таких верных доказательств нет, значит, товарищ просто ненавидит родную страну так, что даже кушать не может.

Чем Варламовы, Слепаковы, Галкины etc. намерены воспользоваться. Да, ненавижу, но не в виде промысла, а бескорыстно. Посмотрим, прокатит ли эта аргументация.