Путин – точка опоры не только для России

При осмыслении решения Владимира Путина об участии в президентских выборах 2024 года стоит вспомнить загадочный эпизод более чем полугодовой давности. Тогда, в марте, Си Цзиньпин в ходе своего визита в Москву сказал российскому президенту нечто странное, даже в некотором смысле неуместное. Формулировка была выбрана максимально аккуратная, но существа сказанного это не изменило – фактически китайский лидер заявил о своей уверенности в том, что россияне поддержат Путина на выборах 2024 года.

Будь это кто-то другой из иностранных руководителей, это бы не привлекло особого внимания, но китайское государство – как и российское – крайне щепетильно в темах, которые можно расценить как вмешательство во внутренние дела иных стран. Именно поэтому высказывание Си вызвало немалый резонанс и даже целые теории заговора, пытавшихся объяснить тайную подоплеку его слов.

Подоплека там, конечно, была, но вот ничего тайного, глубокого и запутанного в ней не было. Наоборот, это было максимально открытое и прямое – насколько это возможно в таких обстоятельствах – обращение к Путину от Китая и множества других государств (именно поэтому Си высказался публично, а не за закрытыми дверями) о необходимости его нахождения на высшем посту России и дальше. А обращение это потребовалось, поскольку китайцы, в отличие от западных и отечественных ненавистников президента, прекрасно осознавали, что решение Владимира Путина вновь баллотироваться вовсе не предрешено.

Почти за четверть века во главе России Владимир Путин сделал столько, что его имя уже находится в списке величайших правителей страны. Смешно думать, что к такому результату привели какие-то частные и эгоистические соображения президента. На фоне уже произошедших грандиозных свершений у президента осталась всего одна по-настоящему титаническая задача – и это вовсе не победа в противостоянии с Западом. Нет, самое главное для него – чтобы построенное и созданное им продолжало жить и развиваться еще очень-очень долго после того, как он уйдет. Потому что рано или поздно это произойдет.

Все прошедшие годы Путин последовательно строил вовсе не систему личной власти, а прямо противоположное – суверенную, национально ориентированную, опирающуюся на народ государственно-политическую систему, способную к воспроизводству и развитию без драматической зависимости от личности лидера. При этом очень долгое время процессы выздоровления и возрождения России действительно висели на волоске и критически зависели от Путина. Однако первая попытка отпустить систему в свободное плавание была предпринята им еще 15 лет назад – с президентством Дмитрий Медведева, но быстро стало понятно, что страна еще не готова.

Путин вернулся в 2012 году – и в последующие годы Россия стала меняться стремительно, поскольку аккуратные перемены нулевых сменились кардинальными молниеносными преобразованиями. Спасибо за это, конечно, надо сказать и Западу, который просто не оставил нам выбора. Теперь, оглядываясь по сторонам, российское общество с куда большей уверенностью и спокойствием смотрит в будущее, осознавая, что и управленческий аппарат, и элиты, и бюрократия, и государство в целом прошли глубинный процесс национализации – и он продолжается. Вот этого чувства, с которым страна жила очень много лет, что только Путин удерживает ее над бездной, в одиночку противостоя компрадорским элитам – больше нет.

Система заработала – и самое время ее тестировать на самостоятельное функционирование, например, как в прошлый раз, когда Путин, уйдя с поста президента, выполнял страхующую функцию. Да, в рамках внутриполитических раскладов сейчас просто идеальный момент для этого – и нет сомнения, что Путин всерьез обдумывал вариант своего неучастия в выборах.

Вот только с точки зрения внешнеполитических событий хуже момента, чем текущий, для этого не придумаешь. Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Россия играет важнейшую роль в происходящих событиях, однако огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине. Если он уйдет с высшего государственного поста, это сразу же усилит неуверенность, колебания и геополитические метания в десятках стран – с неизвестным исходом.

Россия и Китай выступают в погружающемся в хаос мире в качестве незыблемых столпов, вокруг которых выстраивается новая система стабильности. Путин просто не имеет права уйти, потому что он теперь точка опоры не только для своей страны, но и для остального мира – именно на это прозрачно намекнул Си Цзиньпин в марте.

Да и для России это актуально. В нынешние бурные времена, которые, без сомнения, обернутся еще большими испытаниями и вызовами, наше общество демонстрирует феноменальный уровень сплоченности, убежденности в своих силах, веры в светлое будущее и поддержки президента. Проводить в такой момент внутриполитические эксперименты, даже самые важные, нужные и полезные – безответственно. Так что с экспериментами придется подождать. Россия пройдет самый сложный и опасный за много десятилетий период человеческой истории под лидерством Владимира Путина – и это внушает дополнительный оптимизм и уверенность, что все у нас получится.