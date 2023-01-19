У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

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19 января, четверг  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки? Подробности...
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Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен небогатый выбор между продолжением санкционной войны и уходом в отставку Soeren Stache/dpa/Global Look Press
В годовщину со дня начала СВО Брюссель намерен преподнести России своего рода «подарок» – десятый по счету пакет санкций, который сейчас согласовывается странами ЕС. Что может войти в этот пакет? Какие меры предлагают главные «ястребы» – Польша и Прибалтика? И зачем он вообще нужен европейцам, если ни один из предыдущих не достиг заявленной цели? Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
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Французы остановят Францию назло Макрону

Факельное шествие, собранное в знак протеста против пенсионной реформы Jc Milhet/Hans Lucas/Reuters
Четверг станет для Франции «адским днем», предупреждают власти. По сути, почти все государство – от транспорта и школ до полиции и дипломатов – перестанет функционировать в знак протеста против реформы, затеянной президентом Макроном. Сам он предпочел от народа сбежать и теперь рискует вернуться в другую страну – сильно изменившуюся из-за общенациональной стачки. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Подробности...

Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне, – для Европы невозможно. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему на Западе зло превратилось в добро

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

Обсуждение: 4 комментария

Арестович всё

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
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  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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  • После Крещения

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    Владимир Можегов

    У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

    Владимир Можегов
    публицист
    		19 января 2023, 17:29

    Последние десятилетия своего существования СССР действовал в пространстве западных представлений о Второй мировой войне. Именно эта чрезмерная близость нашей формулы Второй мировой к формуле Запада стала одной из причин нашего поражения в холодной войне. Полностью приняв либеральный взгляд Запада на войну, мы остались без идеологических аргументов против нашего с ним сближения. Что в конце концов и завершилось горбачевской перестройкой и крушением.

    Кстати сказать, в первые послевоенные годы мы достойно дистанцировались от Запада, и наша формула Второй мировой была гораздо более взвешенной. Так, в своей последней программной работе «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952) Сталин писал: «Каждая из двух капиталистических коалиций, вцепившихся друг в друга во время войны, рассчитывала разбить противника и добиться мирового господства. В этом они искали выход из кризиса. Соединенные Штаты Америки рассчитывали вывести из строя наиболее опасных своих конкурентов – Германию и Японию, захватить зарубежные рынки, мировые ресурсы сырья и добиться мирового господства». Сталинская формула Второй мировой, как видим, существенно отличается от западной.

    Два года назад мне уже приходилось писать о необходимости возвращения к сталинской формуле. Сегодня это обретает первостепенный смысл. Время нашего активного сотрудничества с «капиталистической коалицией» Запада, очевидно, кончается. Как и приходит конец нашей с ним идеологической близости. Россия начинает быстрый дрейф от мира пресловутого «золотого миллиарда» в мир прочих шести миллиардов, то есть мир гораздо более обширный.

    Последнее важно по трем причинам: во-первых, сегодняшний мир (и западный, и восточный) стоит на итогах Второй мировой войны и рожденных ею представлениях о «добре и зле». Во-вторых, память о войне в Третьем мире разительным образом отличается от той, которая привычна нам. Наконец, в-третьих, Россия входит в новый для себя мир, очевидно имея на него серьезные виды. Мы желаем стать не просто составной частью Не-Запада, но стать в некотором роде выразителем его чаяний.

    Это очень заметно и по последним программным речам нашего президента. В «Георгиевской» и «Валдайской» речах прошлого года Владимир Путин называл Германию, Японию и Южную Корею «фактически оккупированными странами»; подчеркивал тяжесть англосаксонской экспансии, которую на себе пришлось испытать Китаю, Индии и Ирану. Много (с прицелом на будущее) говорилось о национально-освободительной борьбе Третьего мира и о поддержке ее со стороны СССР.

    Фото: Public domain

    Идея нового антиколониального движения в новом веке действительно имеет огромный потенциал. Но заставляет тем более внимательно изучить само это «движение»: какие идеологические формулы лежат в его основе? Чем оно живет сегодня? Ведь от того, насколько хорошо мы поймем народы, к которым обращаемся, зависит успех нашей «проповеди», следовательно, и успех строительства самого нового многополярного мира, который мы признаем желаемым будущим, мира «симфонии традиционных цивилизаций», как в той же Валдайской речи назвал его Путин.

    Если мы действительно ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы действительно видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши собственные представления о Второй мировой должны будут неизбежно войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Но надо понимать, что эти страны – прежде всего бывшие колониальные владения, и основным фоном ХХ века для них стала их антиколониальная борьба. Именно в борьбе с колониализмом, главным образом англосаксонским, формировались национальные элиты этих стран. И если мы посмотрим на ситуацию Второй мировой в этой оптике, нас уже не будет удивлять тот факт, что в этом мировом конфликте национальные элиты этих стран принимали зачастую сторону стран «оси». И вообще сочувственно относились к борьбе Германии, Италии и Японии против «мирового владычества англосаксов».

    Для нас все это, конечно, принципиально важно. Ведь мы хотим видеть в числе наших стратегических союзников не только Китай, но и Индию и Иран. Более того, мы мечтаем уже о формировании стратегической оси Москва – Тегеран – Дели, которая могла бы стать мощным фактором стабильности в стремительно хаотизирующемся мире. Вместе с Индией и Ираном мы могли бы сформировать «третий полюс силы», создав геополитический баланс между глобалистским Западом и Китаем. А мир действительно стал бы уже не двухполярным (США и Китай), а трехполярным (Запад, ось Москва – Дели – Тегеран, Китай). О таком возможном и желаемом мире уже громко заговорили в «Изборском клубе», нашем ведущем консервативном аналитическом центре.

    Но понятно, что и этот, и иные важные для будущего мира проекты в контексте «симфонии традиционных цивилизаций» требуют прежде всего огромной гуманитарной работы. Перетянуть на свою сторону Индию, не нарушив связей с Китаем – непростая задача. И понятно, что наш союз с Индией, Ираном, а также, конечно, и арабским миром, не может держаться только на экономических связях. Или на декларативных лозунгах в духе «традиционные цивилизации, объединяйтесь!». Это должен быть широкий ментальный, когнитивный процесс поиска общих культурных, духовных смыслов и оснований. И здесь память о недавнем прошлом, и прежде всего о Второй мировой войне, имеет решающее значение.

    Но память эта в Индии, Иране, арабском мире совсем иная, нежели у нас. И совсем иначе расставлены в ней знаки «добра» и «зла». Для Индии Вторая мировая – это борьба (вместе с Японией прежде всего) с англосаксонскими завоевателями. Для Ирана – травмирующая память об оккупации его англо-советскими войсками. Для арабского мира – борьба с колониализмом под знаменами единства арабского мира и своеобразно понятого социализма и национального единения (история всеарабской партии БААС). Скажем прямо: сегодня ялтинского мира больше нет. Нет уже и самой «большой ялтинской тройки». В западном мире сталинизм скоро будет законодательно приравнен к фашизму (первой ласточкой стало принятие Европарламентом резолюции от 15 декабря 2022 года, признающей «голодомор» на Украине 1932-1933 годов геноцидом).

    Таким образом, и знакомой нам формулы Ялты «Россия + англосаксонские державы = победа над фашизмом» более не существует. Для Запада новая формула Второй мировой уже читается как: «Англосаксонские демократии = победа над фашизмом и сталинизмом». Для нас же в эту формулу неизбежно войдет новая «неизвестная» – Третий мир. И об этом надо начинать думать уже сегодня.

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