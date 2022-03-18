Что там по Киеву? (Выпуск № 8)

1) В город начинают возвращаться семьи, которые ранее уехали на Западную Украину. Пока речь идет об отдельных случаях, но спустя время они могут стать массовыми, В чем причина? Во-первых – неадекватные цены на аренду жилья. Эту проблему публично признали мэр Львова Андрей Садовой, и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Во-вторых, даже если у вас есть деньги – это не гарантия успеха, потому что инфраструктура Западной Украины имеет крайне ограниченный ресурс. В-третьих, страны Запада продолжают попытки тормознуть поток беженцев. Например, Макрон назвал текущую ситуацию «серьезным вызовом для Европы». Шольц – «большой проблемой», а Чехия говорит, что «достигла предела» в этом вопросе.

Тем временем число покинувших Украину граждан перевалило за 3,16 млн человек. ООН прогнозирует дальнейший рост этого показателя. При этом ВСУ и нацбаты по-прежнему не выпускают людей в сторону Белоруссии и России, хотя число желающих только по официальным данным составляет почти 2,7 млн человек.

2) Началась активизация боев на северном направлении в районе Вышгорода и Мощуна, где прилетало и по артиллерии ВСУ, и «Байрактары» падали, и Гостомель по-прежнему дымит. Также горели склады в районе Святошино, а осколки направленных в сторону Василькова ракет падали на Дарнице из-за действий местной ПВО. И вот в такой ситуации команда Кличко все равно не спешит форсировать эвакуацию.

3) Из забавного – 18 марта на Софиевской площади «активисты» выложат герб Украины из полутора млн цветов. Там же находится знаменитый памятник Богдану Хмельницкому, чей постамент когда-то украшали слова «единая неделимая Россия». Ирония судьбы во всей красе.

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Внешний контур

1) Глава МИД Турции после визита в Москву отправился на Украину. Там он заявил, что Россия якобы не возражает против того, чтобы Турция оказалась роли гаранта безопасности Украины. При этом вечером, как известно, Путин и Эрдоган пообщались по телефону. По итогам беседы Кремль и администрация Эрдогана опубликовали свои версии разговора. Намеков на роль Турции как страны-гаранта там нет. Одно сплошное посредничество.

2) Макрон в рамках своей избирательной кампании продолжает набирать очки на украинском кризисе. Сперва позвонил Зеленскому, затем якобы собирается позвонить Путину. В целом его усилия на этом направлении вряд ли приведут к позитивному результату, но для французской аудитории и так сойдет.

Прогноз: 18 марта Джо Байден проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином. Тема беседы – Украина и позиция Китая по вопросу санкционного давления на Россию. Учитывая тот факт, что недавняя встреча помощников двух лидеров не принесла сюрпризов – ожидать каких-либо изменений в позиции Вашингтона или Пекина также не стоит. Все будут осторожничать.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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