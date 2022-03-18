Что там по Киеву? (Выпуск № 8)

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18 марта, пятница  |  Последнее обновление — 03:24  |  vz.ru
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Санкции против России напугали даже союзников США

Саудовская Аравия ставит на юань вместо доллара Christian Ohde/face to face/Global Look Pess
Крупнейший экспортер нефти и давний партнер США – Саудовская Аравия – делает серьезный реверанс в сторону Китая. Саудиты готовы отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Это говорит о серьезном подрыве доверия к американскому доллару. Мир испугался беспрецедентного по масштабу шага США – заморозки суверенных резервов России. Ведь следующим может оказаться кто угодно. Когда ждать заката гегемонии американской валюты? Подробности...
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Чем Макрон заслужил одобрение Лаврова

В Вашингтоне знают, что в деле противостояния России Париж – ненадежный союзник Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
По словам министра иностранных дел РФ, президент Франции – единственный из европейских лидеров, кто пытается сопротивляться гегемонии Вашингтона и до сих пор не «лег» под США. С чем может быть связана такая оценка Сергея Лаврова в условиях, когда Эммануэль Макрон активно участвует в экономической войне с Россией, но при этом звонит в Кремль по два-три раза в неделю?  Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Украина обнажила главное свойство нацизма

Этот украинский журналист призвал убивать русских детей кадр из видео
«Убивать русских детей». Это вовсе не цитата из фильма про немецкий фашизм – к таким преступлениям призвал своих зрителей журналист одного из украинских телеканалов. Перед нами далеко не единственный пример чудовищной пропагандистской работы по расчеловечиванию жителей России, которая ведется киевскими властями. И прямо доказывает, насколько связаны разбитый немецкий и современный украинский нацизм. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 8)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
18 марта на Софиевской площади «активисты» выложат герб Украины из полутора млн цветов. Там же находится знаменитый памятник Богдану Хмельницкому, чей постамент когда-то украшали слова «единая неделимая Россія». Такая вот ирония судьбы. Подробности...

Нынешние времена – шанс для поколения 30-летних

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ближайшие месяцы и годы – исторический шанс для тех, кому сейчас 30–38. Они хорошо образованны, они уже состоялись в профессии, у них есть идеи, как сделать страну лучше и динамичней. И, по их мнению, – это точно не сидение в «ТикТоке». Подробности...
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Если Россия проснулась – кто ее сможет остановить?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Освободившись от объятий своих «партнеров» и их правил жизни, которые они почему-то вообразили всеобщими, Россия может наконец расправить плечи и посмотреть туда, где, хлопая глазами, стоит перед ней последний человек Запада. Подробности...
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Как нам наказать Польшу

Украина докатилась до Эйхмана

Последствия дефолта для России

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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск № 8)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		18 марта 2022, 02:55

    1) В город начинают возвращаться семьи, которые ранее уехали на Западную Украину. Пока речь идет об отдельных случаях, но спустя время они могут стать массовыми, В чем причина? Во-первых – неадекватные цены на аренду жилья. Эту проблему публично признали мэр Львова Андрей Садовой, и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

    Во-вторых, даже если у вас есть деньги – это не гарантия успеха, потому что инфраструктура Западной Украины имеет крайне ограниченный ресурс. В-третьих, страны Запада продолжают попытки тормознуть поток беженцев. Например, Макрон назвал текущую ситуацию «серьезным вызовом для Европы». Шольц – «большой проблемой», а Чехия говорит, что «достигла предела» в этом вопросе.

    Тем временем число покинувших Украину граждан перевалило за 3,16 млн человек. ООН прогнозирует дальнейший рост этого показателя. При этом ВСУ и нацбаты по-прежнему не выпускают людей в сторону Белоруссии и России, хотя число желающих только по официальным данным составляет почти 2,7 млн человек.

    2) Началась активизация боев на северном направлении в районе Вышгорода и Мощуна, где прилетало и по артиллерии ВСУ, и «Байрактары» падали, и Гостомель по-прежнему дымит. Также горели склады в районе Святошино, а осколки направленных в сторону Василькова ракет падали на Дарнице из-за действий местной ПВО. И вот в такой ситуации команда Кличко все равно не спешит форсировать эвакуацию.

    3) Из забавного – 18 марта на Софиевской площади «активисты» выложат герб Украины из полутора млн цветов. Там же находится знаменитый памятник Богдану Хмельницкому, чей постамент когда-то украшали слова «единая неделимая Россия». Ирония судьбы во всей красе.

    Внешний контур

    1) Глава МИД Турции после визита в Москву отправился на Украину. Там он заявил, что Россия якобы не возражает против того, чтобы Турция оказалась роли гаранта безопасности Украины. При этом вечером, как известно, Путин и Эрдоган пообщались по телефону. По итогам беседы Кремль и администрация Эрдогана опубликовали свои версии разговора. Намеков на роль Турции как страны-гаранта там нет. Одно сплошное посредничество.

    2) Макрон в рамках своей избирательной кампании продолжает набирать очки на украинском кризисе. Сперва позвонил Зеленскому, затем якобы собирается позвонить Путину. В целом его усилия на этом направлении вряд ли приведут к позитивному результату, но для французской аудитории и так сойдет. 

    Прогноз: 18 марта Джо Байден проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином. Тема беседы – Украина и позиция Китая по вопросу санкционного давления на Россию. Учитывая тот факт, что недавняя встреча помощников двух лидеров не принесла сюрпризов – ожидать каких-либо изменений в позиции Вашингтона или Пекина также не стоит. Все будут осторожничать.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева 

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