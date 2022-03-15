Запад сформировал в России украинский консенсус

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15 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций

Российские авиакомпании получают легальное право не возвращать самолеты в лизинге Владимир Гердо/ТАСС
Западные санкции обещали лишить Россию иностранных самолетов. Летать за границу уже стало опасно – в любой момент наш лайнер могли арестовать. Однако авиационные власти нашли санкционную лазейку. Москва лишает «великую авиационную державу Бермуды» власти над нашими самолетами – и перерегистрирует их в России. Почему раньше наши самолеты были прописаны на Бермудах? И как перерегистрация поможет сохранить наш авиационный парк? Подробности...
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Мариуполь освободят приводящие в ужас националистов части

Прибытие чеченцев оставляет ВСУ два шанса – сдаться или застрелиться, заявил Делимханов кадр из видео
В окрестностях Мариуполя, окруженного войсками России и ДНР, собраны тысячи бойцов из Чечни. В ближайшее время город будет взят, считает прибывший в район спецоперации депутат Госдумы Адам Делимханов. У чеченских подразделений – большой опыт городских боев, признают эксперты. Станет ли появление военных из этой кавказской республики решающим фактором в освобождении Мариуполя? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Япония запросила нового мирового порядка

ООН пришла на смену Лиге Наций и уйдет только после третьей мировой войны Li Muzi/Global Look Press
На фоне спецоперации ВС РФ на Украине амбиции Токио резко увеличились. Теперь японцы желают не только максимально жесткого наказания России, но и строительства «нового мирового порядка» через реформу, а по сути через упразднение Совбеза ООН, где у Москвы есть право вето. Только вот новый миропорядок невозможен без новой мировой войны. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Запад сформировал в России украинский консенсус

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Тотальный накат – по-другому и не скажешь – США и Запада на Россию ударил по отечественной экономике и уровню жизни. Однако, с другой стороны, он серьезно оздоровил российское общество. Подробности...

Ненависть разрушает тех, кто ненавидит

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Что бы вы ни писали в социальных сетях, на Западе этого никто не читает. Не стоит рассчитывать на то, что западные политики или лидеры общественного мнения, увидев вашу ярость в интернете, изменят свою позицию. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 5)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Эвакуация тормозится не только ошибками команды Кличко, но и вполне конкретными странами Запада. Например, Германией. В частности, Берлин попросил Польшу остановить отправку поездов с беженцами. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Япония требует нового миропорядка

Запад познает цену русофобии

Meta против российских солдат

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
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    Геворг Мирзаян

    Запад сформировал в России украинский консенсус

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		15 марта 2022, 11:50

    Ряд экспертов уже называют 24 февраля – день, когда Российская Федерация начала спецоперацию на Украине – первым днем нового мира. Мира, где прежние правила не работают, а международные отношения будут претерпевать серьезные изменения. И главным творцом этого мира стала Россия, которую сейчас за это демонстративно наказывают.

    Причем наказывают не только Россию, но и российский народ. Экономическими санкциями, торговыми и технологическими эмбарго, фактическим запретом посещать западные страны – и, наконец, элементарным буллингом, когда русскомыслящие люди подвергаются дискриминации. Причем как на уровне компаний (взять хотя бы разрешение пользователям Facebook писать призывы к убийству россиян), так и на бытовом уровне, когда россияне на Западе подвергаются гонениям.

    Логика гонителей очень проста – жители России несут ответственность за то, что делает российская власть во главе с Путиным. И определенная логика в этом принципе коллективной ответственности есть. Решение о проведении военной операции принимал президент России Владимир Путин, а граждане РФ либо выбирали Путина, либо не приходили на выборы (тем самым поддержав точку зрения большинства об избрании Путина), либо, с точки зрения Запада, «недостаточно сделали» для того, чтобы Путин потерял власть. Недостаточно активно ходили на митинги, недостаточно активно прибивали себя за тестикулы к Красной площади, недостаточно креативно поджигали двери ФСБ.

    А вот дальше начинаются перегибы. Главный перегиб в том, что Америка и Европа, наказывая и шельмуя всех россиян, сыграла фактически в пользу российского государства.

    Ни для кого не секрет, что наше общество к моменту начала украинской спецоперации было глубоко разделенным. Диалог по ряду общественно-важных вопросов (трудовая миграция, поправки в Конституцию, понимание свободы слова, расстрел царской семьи – и даже восстановление памятника Дзержинскому) регулярно превращался в свару с обменом оскорблениями. Часть общества системно не доверяла государственным органам власти, чей рейтинг зиждился на высочайшем доверии людей к президенту Владимиру Путину. Именно эту уязвимость использовал Запад в ходе первых дней российской спецоперации, когда запустил в инфополе заготовленную заранее волну фейков, рассказывающих о скором крахе российской экономики, «долларах по 200», закрытии банков и тотальном превращении страны в Северную Корею. И эта стратегия возымела успех – часть народа действительно стала паниковать и тиражировать сообщения из серии «а зачем нам нужна эта война».

    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Однако успех длился недолго. Действия украинских нацистов (взятие в заложники людей, издевательства над российскими пленными) очень быстро убедили многих сомневающихся в том, что проводимая Россией спецоперация была, по сути, безальтернативным решением. Украинскому обществу уже не поможет ни психолог, ни терапевт – ему нужен хирург для удаления больных нацизмом клеток. На сегодняшний день военную операцию поддерживает 71% населения России, и почти половина из них называет главной причиной операции защиту России. То есть для людей решение Путина и действия российской армии на Украине являются справедливыми.

    Серьезное это слово – справедливость. По сути – маркер для народов на предмет того, осталась ли в них пассионарность. Уставшие, зашуганные или перекормленные комфортом народы плевать хотели на справедливость – главное, чтобы под рукой был последний яблокофон, кока-кола и коробка с чипсами. Те же, которые еще живы, будут стоять за справедливость до конца – даже если это сулит какое-то снижение комфорта. И, судя по всему, россияне этот экзамен прошли.

    В этот момент Западу, конечно, нужно было бы играть на усугубление раскола и недоверия общества к власти. Серьезно профильтровать фейковую программу (убирая из нее очевидную ложь и моменты, которые сплачивают россиян в их ненависти к киевским нацистам), а также разделять народ и руководство. Вместо этого западные страны поступили совершенно наоборот, в результате чего их массовое преследование россиян и всего русского (вплоть до кошек – речь о запрете участия в международных выставках кошек) привело не просто к мобилизации российского общества, но и к появлению пресловутого «украинского консенсуса».

    В рамках этого консенсуса общество резко сплачивается вокруг президента и власти в целом. Закрытие Facebook, а также антироссийских российских СМИ («Эха Москвы», «Дождя», «Медузы*» и т. п.) рассматривается уже не как ограничение свободы слова, а как естественный шаг по обеспечению информационной безопасности общества. Введенные Западом санкции становятся той самой «платой за суверенитет», о которой говорил Сергей Лавров – и народ готов эту плату платить ради того, чтобы не оказаться под ярмом новой, вашингтонской Орды. И тем более он готов ее платить на фоне понимания того, что эта санкционная война продлится не так уж и долго (учитывая настроения на Западе, проблемы мировой экономики и уже сделанные руководством ЕС заявления о том, что они достигли «предела санкций»).

    По сути, возникший «украинский консенсус» поможет власти не только справиться с санкционным давлением – он может стать прообразом создания настоящего, патриотичного гражданского общества в России. Общества, альфой и омегой для которого станут не западные ценности и преклонение перед священной Европой, а национальные интересы и патриотизм. Может стать – если российская власть этим консенсусом правильно распорядится.

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