Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

В 2022 году специальная военная операция России в одной из стран Восточной Европы спроецировала тектонические сдвиги на евразийском геополитическом ландшафте. Сегодня современная система международных отношений перестраивается в соответствии с новыми геополитическими и геоэкономическими реалиями мира. Поэтому большинство стран мирового сообщества будут вынуждены корректировать или оптимизировать внешнюю политику, а также внешнеэкономическую деятельность.

Несомненно, что Россия на нынешнем этапе своего развития также будет корректировать внешнюю политику, максимально сфокусировав активность на глобальном Востоке. На мой взгляд, наступивший период второй холодной войны в отношениях между коллективным Западом и коллективным Не-Западом в целом будет негативно влиять как на геоэкономические, так и геополитические, геокультурные процессы в мире – и этот период, возможно, продлится несколько десятилетий. В этой ситуации быстрее всех смогут минимизировать негативные последствия именно те страны, которые смогут избавиться от иллюзий в отношении коллективного Запада и выработать новую прагматичную политику в отношении глобального Востока и глобального Юга.

Противостояние России и коллективного Запада – это борьба разных мировоззрений и образа жизни. Эта борьба идет как в онтологическом измерении, так и на уровне идеологии. Это борьба между либерализмом с его противоестественными псевдоценностями – и евразийством, являющимся новым гуманистическим мировоззрением, в основе которого лежит коллективная ответственность за судьбу человечества. Очевидно, что Россия в этом противостоянии выйдет победителем, а коллективный Запад не признает поражения. Поэтому прокси-война Запада против России, возможно, продолжится в других регионах мира. Запад ради достижения корыстных целей и реализации своей эгоистической сущности готов пойти на многие жертвы, в том числе на развязывание третьей мировой войны.

Современная история показывает, что коллективный Запад убежден в том, что весь незападный мир – Азия, Африка и Латинская Америка – должен жить по навязанным Западом правилам игры, стандартам и мировоззрению. Западные политики считают, что именно страны Европы (подразумевая коллективный Запад) являются цветущим садом, а весь остальной мир – дикие джунгли. Однако Россия не захотела жить по правилам, которые ей пытались навязать.

Сегодня обновленная Россия выступает за равный диалог и сотрудничество между всеми странами международного сообщества с учетом культурного, религиозного и этнического многообразия, различных политических практик и разного уровня экономического развития. На мой взгляд, именно Россия выступает сегодня гарантом сохранения мира и стабильности в Евразии. И в прокси-войне, которую против нее ведет коллективный Запад, успешно защищает свой суверенитет, свое право на собственный – российский – образ жизни, право на собственный путь развития. Это стало возможно благодаря тому, что руководство России смогло укрепить основы политической и экономической стабильности, а также обеспечить единство российского общества.

Одним из факторов стабильности России является, на мой взгляд, мирное сосуществование и союз православия и ислама – двух наиболее распространенных религий в России. Это сосуществование стало возможным благодаря общности и идентичности многих духовных ценностей и подходов к жизни в этих религиях.

Идентичные ценности, в свою очередь, служат своеобразным мостом для диалога между религиями и культурами. Более того, ислам, представленный в России в основном ханафитским мазхабом, является важной составной частью евразийства, которое, в свою очередь, является мировоззренческой основой российской стратегии глобального цивилизационного развития. Поэтому можно с уверенностью сказать, что православие и ислам ханафитского толка являются неотъемлемой частью евразийской идентичности. Ареал распространения ханафитского мазхаба – почти всё евразийское пространство. А Россия всегда была и является составной и активной частью мусульманского мира.

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Россия, имеющая многовековой позитивный опыт диалога религий, выстроила оптимальную модель межрелигиозного и межкультурного согласия и взаимодействия. Этот опыт Россия смогла бы использовать также в реализации своей новой восточной политики в регионах мира с мусульманским населением.

В процессе выработки и реализации новой восточной политики России в Евразии, особенно со странами с мусульманским населением, необходимо использовать экономический и религиозно-культурный потенциал российских регионов с мусульманским населением – это республики Кавказа и Поволжья. Восточный фактор позволит России с минимальным ущербом перестроить свою экономику, минимизировать негативное влияние экономических санкций Запада, поднять на качественно новый уровень международную торговлю в Евразии, укрепить российские позиции на рынках глобального Востока. Религиозно-культурная схожесть, общность и идентичность большинства традиций народов российского Кавказа, Поволжья и Центральной Азии является хорошим культурным ресурсом, на базе которого Россия могла бы выстроить и реализовать новую восточную политику в Центральной Азии.

Сегодня Центральная Азия, сама того не желая, превращается в основную арену противостояния коллективного Запада и коллективного Не-Запада. Представители Запада официально анонсировали, что будут разрушать экономические связи Центральной Азии с Россией. Подразумевается также, что это коснется как военно-политических, так и культурных связей России со странами нашего региона.

Однако я думаю, что народы Центральной Азии не забыли о позорном бегстве сил коллективного Запада из Афганистана в сентябре 2021 года. США и НАТО оставили на растерзание религиозно мотивированных террористов десятки тысяч афганцев, помогавших им «строить демократию» и продвигать либеральные ценности в средневековом афганском обществе. После этого в Центральной Азии к обещаниям коллективного Запада будут относиться, мягко говоря, с недоверием. Центральная Азия должна понимать, что Запад всегда рассматривал страны этого региона как расходный материал, используемый в борьбе против России и Китая.

К сожалению, в постсоветский период Россия, увлекшаяся идеями западничества во внешней политике, немного дистанцировалась от Центральной Азии. Поэтому сегодня обновленной России придется реанимировать забытые площадки и форматы сотрудничества со странами Центральной Азии и усиленно исправлять допущенные за последние десятилетия просчеты. Нашим российским партнерам необходимо создавать условия для развития прямых экономических и торговых связей между российскими регионами и странами Центральной Азии.

Российская Федерация как один из гравитационных центров мировой политики и экономики в нынешней ситуации должна в ускоренном режиме перестраивать свою внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность как на южном, так и на восточном направлении, особенно со странами с мусульманским населением.

Необходимо увеличить присутствие российского капитала и инвестиций в странах глобального Юга и глобального Востока, которые сегодня составляют костяк коллективного Не-Запада. Это позволит им укрепить свой политический и экономический иммунитет и минимизировать негативное воздействие мирового экономического кризиса, который возник из-за введенных долгосрочных экономических санкций коллективного Запада в отношении России и ее партнеров.

Как показывает история, Россия всегда был сильна на евразийском пространстве, когда у нее были сильны позиции в Центральной Азии.

Эксперт примет участие в конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Религиозное многоголосие и национальное единство», которая пройдет 24 ноября в Казани