Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

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23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

Только за прошедшие выходные ЗАЭС атаковали не менее тридцати раз Константин Михальчевский/РИА Новости
Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. «Росатом» заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться? Подробности...
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Почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России

Президент Турции делает слишком смелые заявления Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
«Риски региональной конфронтации вновь увеличиваются. Кому это на руку? США». Такими словами политологи описывают подоплеку ряда резких действий и заявлений турецкого президента, в том числе в адрес России. Почему Эрдоган обвиняет Москву в том, чего она не совершала, и к чему это может привести? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

Рустам Хайдаров
Рустам Хайдаров, заместитель директора Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ
Как показывает история, Россия всегда был сильна на евразийском пространстве, когда у нее были сильны позиции в Центральной Азии. Подробности...

Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обыски в лавре – это признак того, что здравый смысл, увы, в очередной раз не возобладал. Разговоры о «небывалом национальном единстве» обычно сопровождаются нарастающими поисками «изменников и шпионов» среди своих сограждан. Подробности...

Почему Европе не обойти Россию в Центральной Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
С точки зрения географии страны Центральной Азии представляют собой логистический кошмар для любых попыток Запада создать там даже сравнительно надежную территориальную базу для действий против России и Китая. Подробности...
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Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

«Перестройка» в Казахстане

Обсуждение: 4 комментария
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Рустам Хайдаров

    Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

    Рустам Хайдаров
    заместитель директора Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ
    		23 ноября 2022, 11:38

    В 2022 году специальная военная операция России в одной из стран Восточной Европы спроецировала тектонические сдвиги на евразийском геополитическом ландшафте. Сегодня современная система международных отношений перестраивается в соответствии с новыми геополитическими и геоэкономическими реалиями мира. Поэтому большинство стран мирового сообщества будут вынуждены корректировать или оптимизировать внешнюю политику, а также внешнеэкономическую деятельность.

    Несомненно, что Россия на нынешнем этапе своего развития также будет корректировать внешнюю политику, максимально сфокусировав активность на глобальном Востоке. На мой взгляд, наступивший период второй холодной войны в отношениях между коллективным Западом и коллективным Не-Западом в целом будет негативно влиять как на геоэкономические, так и геополитические, геокультурные процессы в мире – и этот период, возможно, продлится несколько десятилетий. В этой ситуации быстрее всех смогут минимизировать негативные последствия именно те страны, которые смогут избавиться от иллюзий в отношении коллективного Запада и выработать новую прагматичную политику в отношении глобального Востока и глобального Юга.

    Противостояние России и коллективного Запада – это борьба разных мировоззрений и образа жизни. Эта борьба идет как в онтологическом измерении, так и на уровне идеологии. Это борьба между либерализмом с его противоестественными псевдоценностями – и евразийством, являющимся новым гуманистическим мировоззрением, в основе которого лежит коллективная ответственность за судьбу человечества. Очевидно, что Россия в этом противостоянии выйдет победителем, а коллективный Запад не признает поражения. Поэтому прокси-война Запада против России, возможно, продолжится в других регионах мира. Запад ради достижения корыстных целей и реализации своей эгоистической сущности готов пойти на многие жертвы, в том числе на развязывание третьей мировой войны.

    Современная история показывает, что коллективный Запад убежден в том, что весь незападный мир – Азия, Африка и Латинская Америка – должен жить по навязанным Западом правилам игры, стандартам и мировоззрению. Западные политики считают, что именно страны Европы (подразумевая коллективный Запад) являются цветущим садом, а весь остальной мир – дикие джунгли. Однако Россия не захотела жить по правилам, которые ей пытались навязать.

    Сегодня обновленная Россия выступает за равный диалог и сотрудничество между всеми странами международного сообщества с учетом культурного, религиозного и этнического многообразия, различных политических практик и разного уровня экономического развития. На мой взгляд, именно Россия выступает сегодня гарантом сохранения мира и стабильности в Евразии. И в прокси-войне, которую против нее ведет коллективный Запад, успешно защищает свой суверенитет, свое право на собственный – российский – образ жизни, право на собственный путь развития. Это стало возможно благодаря тому, что руководство России смогло укрепить основы политической и экономической стабильности, а также обеспечить единство российского общества.

    Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан/ТАСС

    Одним из факторов стабильности России является, на мой взгляд, мирное сосуществование и союз православия и ислама – двух наиболее распространенных религий в России. Это сосуществование стало возможным благодаря общности и идентичности многих духовных ценностей и подходов к жизни в этих религиях.

    Идентичные ценности, в свою очередь, служат своеобразным мостом для диалога между религиями и культурами. Более того, ислам, представленный в России в основном ханафитским мазхабом, является важной составной частью евразийства, которое, в свою очередь, является мировоззренческой основой российской стратегии глобального цивилизационного развития. Поэтому можно с уверенностью сказать, что православие и ислам ханафитского толка являются неотъемлемой частью евразийской идентичности. Ареал распространения ханафитского мазхаба – почти всё евразийское пространство. А Россия всегда была и является составной и активной частью мусульманского мира. 

    Россия, имеющая многовековой позитивный опыт диалога религий, выстроила оптимальную модель межрелигиозного и межкультурного согласия и взаимодействия. Этот опыт Россия смогла бы использовать также в реализации своей новой восточной политики в регионах мира с мусульманским населением.

    В процессе выработки и реализации новой восточной политики России в Евразии, особенно со странами с мусульманским населением, необходимо использовать экономический и религиозно-культурный потенциал российских регионов с мусульманским населением – это республики Кавказа и Поволжья. Восточный фактор позволит России с минимальным ущербом перестроить свою экономику, минимизировать негативное влияние экономических санкций Запада, поднять на качественно новый уровень международную торговлю в Евразии, укрепить российские позиции на рынках глобального Востока. Религиозно-культурная схожесть, общность и идентичность большинства традиций народов российского Кавказа, Поволжья и Центральной Азии является хорошим культурным ресурсом, на базе которого Россия могла бы выстроить и реализовать новую восточную политику в Центральной Азии.

    Сегодня Центральная Азия, сама того не желая, превращается в основную арену противостояния коллективного Запада и коллективного Не-Запада. Представители Запада официально анонсировали, что будут разрушать экономические связи Центральной Азии с Россией. Подразумевается также, что это коснется как военно-политических, так и культурных связей России со странами нашего региона.

    Однако я думаю, что народы Центральной Азии не забыли о позорном бегстве сил коллективного Запада из Афганистана в сентябре 2021 года. США и НАТО оставили на растерзание религиозно мотивированных террористов десятки тысяч афганцев, помогавших им «строить демократию» и продвигать либеральные ценности в средневековом афганском обществе. После этого в Центральной Азии к обещаниям коллективного Запада будут относиться, мягко говоря, с недоверием. Центральная Азия должна понимать, что Запад всегда рассматривал страны этого региона как расходный материал, используемый в борьбе против России и Китая.

    К сожалению, в постсоветский период Россия, увлекшаяся идеями западничества во внешней политике, немного дистанцировалась от Центральной Азии. Поэтому сегодня обновленной России придется реанимировать забытые площадки и форматы сотрудничества со странами Центральной Азии и усиленно исправлять допущенные за последние десятилетия просчеты. Нашим российским партнерам необходимо создавать условия для развития прямых экономических и торговых связей между российскими регионами и странами Центральной Азии.

    Российская Федерация как один из гравитационных центров мировой политики и экономики в нынешней ситуации должна в ускоренном режиме перестраивать свою внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность как на южном, так и на восточном направлении, особенно со странами с мусульманским населением.

    Необходимо увеличить присутствие российского капитала и инвестиций в странах глобального Юга и глобального Востока, которые сегодня составляют костяк коллективного Не-Запада. Это позволит им укрепить свой политический и экономический иммунитет и минимизировать негативное воздействие мирового экономического кризиса, который возник из-за введенных долгосрочных экономических санкций коллективного Запада в отношении России и ее партнеров.

    Как показывает история, Россия всегда был сильна на евразийском пространстве, когда у нее были сильны позиции в Центральной Азии.

    Эксперт примет участие в конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Религиозное многоголосие и национальное единство», которая пройдет 24 ноября в Казани


     
     
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