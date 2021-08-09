Что оставил после себя борец с «державной идеологией России»

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Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Высокие цены на газ не позволяют европейцам запастись им к зиме REUTERS/Ints Kalnins
Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это при том, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. Подробности...
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Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Зреющий кризис заставляет поляков оглядываться на Россию

АЭС гораздо более экологически чисты, чем угольные электростанции EPA/ТАСС
Евросоюз выкручивает Польше руки: ее угольные шахты и работающие на угле электростанции в ближайшие годы должны быть закрыты. Страна рискует остаться без собственного электричества, а спасти ее от этого могут только АЭС. Угроза очень серьезна, и в Польше уже озвучивается мысль, что спасти страну от энергетического голода может только Россия. Каким же образом? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Что оставил после себя борец с "державной идеологией России"

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 августа на 92-м году жизни умер известный российский правозащитник, один из авторов отечественной Конституции Сергей Адамович Ковалев. Оценки деятельности этого человека у многих до сих пор радикально расходятся. Подробности...
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Восприятие дискуссии о климате вскоре изменится

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия рискует проспать энергопереход так же, как в свое время проспала сланцевую революцию в США, создавшую впоследствии немало проблем для российского нефтегазового сектора, в том числе для проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Не стоит жалеть о «бумажных медалях»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Олимпиада – это мероприятие на стыке спорта, шоу-бизнеса, фармацевтики, бизнеса и политики, щедро сдобренное толерантно-элгэбэтэшной повесткой. И оно стремительно скатывается в подобие «Евровидения» и теряет последние остатки авторитета. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 10 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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    Что оставил после себя борец с «державной идеологией России»

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		9 августа 2021, 17:32

    Есть такое расхожее выражение из сочинения Диогена Лаэртского: «о мертвых либо хорошо, либо ничего». Исходя из него, о погибшем нельзя говорить ничего плохого, писать только о позитиве и выдающихся достижениях.

    О «выдающемся государственном деятеле», «духовном лидере советского правозащитного движения, которое поставило во главу своей работы права простых людей – их право думать, говорить то, что они считают нужным» – как, например, говорит об усопшем российский сенатор Владимир Лукин.

    Коллега Ковалева по написанию Конституции Сергей Шахрай предложил превратить офис усопшего в музей. «Там надо делать памятную доску, там надо делать музей Ковалева, пока есть возможность сохранить вещи, рукописи, фотографии, видео», – заявил правозащитник. Музей, куда будут ходить «и студенты факультетов политологии, философии, да и не только гуманитарии, будут проводить учебные экскурсии».

    По мнению телеведущего Николая Сванидзе, Ковалев был «очень мужественным, невероятно смелым, принципиальным и бескомпромиссным человеком».

    Однако немногие знают, что в полном виде выражение Диогена Лаэртского звучит по-другому: «о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». И оно не то, что не запрещает, а, наоборот, поощряет объективную критику деятельности усопшего. Если, конечно, есть что критиковать. А критиковать сложно, ведь в оценках деятельности Ковалева – как и большинства правозащитников периода 80-х и 90-х – присутствуют, в основном, полярные мнения.  Причем мнения эти тождественны политическим взглядам.

    Фото: Сергей Карпов/ТАСС

    Для российской оппозиции Ковалев – герой. Совесть нации, борец за гражданские права.

    Многие другие полагают, что Ковалев – один из тех, кто развалил Советский Союз и едва не развалил Россию. 

    В правых российских изданиях (которые иногда называют «патриотичными», что далеко не всегда тождественно) обвинения и оскорбления выносят даже в заголовки. 

    Как же тогда объективно оценивать деятельность Ковалева? Исходя из библейского принципа «по плодам их узнаете их». Плодами же в данном случае является состояние в области защиты прав человека и эффективности российского правозащитного движения. 

    Проблема в том, что многие российские правозащитники – это бывшие советские диссиденты. Люди, выросшие – ментально и профессионально – в условиях жесткого противостояния советской системе. И это не Д'Артаньяны, жившие по принципу «я борюсь, потому что борюсь», и далеко не те, кто в борьбе обрел свое право. Это скорее галантерейщики. Люди, в бытность борьбы которых рухнула великая система.

    Будучи галантерейщиками, они, безусловно, не являлись теми, кто систему обрушил. Разрушителями СССР являлась выродившаяся партийно-чиновничья номенклатура, и прежде всего ее высшее звено. Ковалевы в лучшем случае лишь подтолкнули ее к краху. Тем не менее, они искренне считали себя одними из организаторов этого краха.

    То есть речь идет о заряженных духом победителей персонах, которые отождествляют правозащитную деятельность и антигосударственную, видят целью своей работы минимизацию влияния государства на жизнь простых людей, а свободу – в форме, по сути, анархии. Лицах, которые заточены на разрушение, а не на созидание – по крайней мере, разрушение государства. Персонах, для которых патриотизм (в нынешнем, близком к советскому понимании этого слова) был скорее ругательным термином.

    «Мы понимали, что наш главный противник – советская идеология, идеология государства как сверхценности, идола, которому все должны служить», – говорил в свое время Сергей Ковалев. Соответственно, сильное государство для него было неприемлемо – не говоря уже о великодержавном государстве (лишь которым по определению и может быть Россия при ее территории и культуре – либо великой державой, либо никем).

    «Совершенно ясно, что державная идеология в корне противоречит основному принципу современного государства – приоритету права. Пока наше национальное сознание, наша внутренняя и внешняя политика не избавились от комплекса державности, ни о каком соблюдении прав человека в нашей стране нечего и мечтать», – уверял Сергей Адамович.

    Собственно, именно этим – разрушением остатков тоталитарной системы – Ковалев со товарищи и занимались по большей части в 90-е годы.

    Именно поэтому во время первой чеченской войны они и им подобные были не на стороне государства (которое называли «федералами»), а на стороне чеченских и международных террористов, чьи права российские либералы активно защищали.

    Неудивительно, что, продолжая говорить языком Библии, с терновника не удалось собрать виноград. В 90-е годы россияне (большая их часть) не получили никакой свободы. То, что некоторые считали ею, оказалось анархией, помноженной на разгул бандитизма (естественное следствие слабого государства) и тотальное чувство униженности.

    Более того, благодаря Сергею Ковалеву и другим отечественным правозащитникам само слово «правозащита» обрело в умах большинства россиян негативную коннотацию. Оно до сих пор ассоциируется с антигосударственной политикой, с работой в интересах Запада, с поддержкой любого преступника в случае, если он выступает против центральной власти и государства как такового. Теперь понадобятся многие годы настоящей правозащитной деятельности, а также сотни реальных правозащитных организаций и активистов (совмещающих патриотизм и либерализм, стремление к сильному государству и защиту прав граждан) для того, чтобы изменить это впечатление.

    Что же касается самого Сергея Адамовича, то, как верно отметил российский оппозиционер Лев Шлосберг, Ковалев был человеком, «чьи этические принципы всегда были выше интересов практической политики». Правда, оппозиционер это говорил как комплимент, хотя на самом деле подобный тезис является доказательством профнепригодности. Сразу же вспоминается эпизод из великолепного художественного фильма «Царство Небесное», где человек, поставивший свои этические принципы выше интересов практической политики, оказался по итогу виновным в гибели десятков тысяч человек.

    Таких моралистов в принципе нельзя на пушечный выстрел подпускать ни к каким серьезным делам – ни к политике, ни к правозащите, ни вообще к чему-либо практическому. Разве что только к выработке высоких идей, которые должны оправдать себя через десятилетия, и то после изрядной проверки практикой. 


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