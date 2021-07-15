БЛМ и ЛГБТ Афганистану еще лет двести не пригодятся

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15 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Соль подорожает из-за железнодорожников

Производители соли заметили ценовой сговор на рынке вагонов Александр Рюмин/ТАСС
Только удалось решить проблему с резким ростом стоимости хлеба и подсолнечного масла, как на горизонте замаячила новая. Россиянам обещают рост цен на соль более чем на треть. Любопытно, что на этот раз общемировой рост цен, судя по всему, ни при чем. Производители соли видят в случившемся искусственно созданную ситуацию для обогащения ряда компаний.  Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Польша нацеливает на Калининград американские танки

Американские танки будут стоять рядом с Калининградской областью army.mil
Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3. И это в добавление к уже существующему серьезному танковому кулаку, дислоцированному неподалеку от российских границ. Понятно и направление возможных танковых ударов – Калининградская область. Чем грозят России польские «танковые клинья» и чем их встретят в Калининграде?  Подробности...
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Китай хитростью и деньгами захватывает ключевые порты мира

Греческий порт Пирей – один из важнейших китайских портов в Европе Kostis Ntantamis/ZUMA/Global Look Press
Очередной эпизод китайской экспансии прямо сейчас происходит на Балканах. Пекин готов забрать за долги важнейший в Черногории морской порт, и это далеко не единственный пример подобной технологии, применяемой китайцами по всему миру. Зачем Китай это делает и к каким глобальным последствиям все это приведет? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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БЛМ и ЛГБТ Афганистану еще лет двести не пригодятся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия, слава Богу, может с полным правом уклониться от участия в обустройстве афганской жизни. Мы в этой стране похлебали свое большими половниками. Но американцы другие, они рефлексировать не будут. Их ждет веселый хоровод на празднике прощания со своим величием. Подробности...

Идеалы гуманизма достигаются жестким принуждением

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Демократия такова, как те, кого она обслуживает. Народам сытым она помогает кушать, народам голодным – резать и грабить. Дело ее вождей – возглавлять то, что нельзя предотвратить. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Почему Китай не введет войска в Афганистан

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Штаты очень надеются, что после их ухода из Афганистана Китай заполнит появившийся вакуум. И китайцы действительно говорят, что собираются предпринять ряд мер для решения афганских проблем. Правда, ввод войск в эти меры не входит. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Ушел непотопляемый Аваков

«Цветная революция» на Кубе

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Зеленский вернул любовь народа

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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Как вы относитесь к талисманам российской сборной на Олимпиаде в Токио?
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
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    Игорь Караулов

    БЛМ и ЛГБТ Афганистану еще лет двести не пригодятся

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		15 июля 2021, 12:00

    Уход американских военных из Афганистана наконец-то стал реальностью. Сложно в это поверить, учитывая, что сделать это обещал ещё Барак Обама, который авансом получил Нобелевскую премию мира в том числе и за это обещание. Но, сколько веревочке ни виться, а конец всё-таки наступил.

    Сложно удержаться от сравнения нынешних событий с выводом из Афганистана советских войск в 1989 году. У какой из двух держав получилось лучше – или, вернее, какая из них меньше опозорилась?

    Здесь у американцев преимущество только в одном: они потеряли в три раза меньше людей. Дело тут не только в том, что они людей берегут. Напомним, что их потери во Вьетнаме были на порядок выше. Прежде всего стоит сказать, что война СССР в Афганистане была частью противостояния двух систем – наверное, последним горячим актом этой исторической драмы. Но мало того, что против СССР играли США и союзный им Пакистан; моджахедов поддерживали и исламский Иран, объявивший США «большим шайтаном», и Китай. То есть, для Советского Союза это была фактически война со всем миром.

    Когда американские войска пришли в афганские горы, они уже имели серьезного союзника на территории страны – Северный альянс, который и до того добивался определенных успехов в борьбе с режимом талибов. Последних не поддерживали ни Россия, ни КНР, ни Пакистан, который ведет собственную войну с местным отделением Талибана. Россия одно время даже обеспечивала транзит американских военных грузов через свою территорию. Наконец, часть военных обязанностей (и, таким образом, людских потерь) США переложили на своих союзников по НАТО. Иными словами, воюй – не хочу.

    Вот в таких тепличных условиях американская армия проторчала в Афганистане двадцать лет. Просто вдумайтесь – два десятилетия. За девять лет пребывания в этой стране советского «ограниченного контингента» политический ландшафт в ней полностью изменился. «Шурави» оставили после себя шаткое, но небезнадежное правительство и работающую политику национального примирения. Правительству Наджибуллы предрекали полгода жизни, но оно продержалось три года. И держалось бы дальше, если бы новая власть в Москве, в угоду своим тогдашним американским друзьям, не вонзила бывшему союзнику нож в спину, отказав во всякой поддержке.    

    Фото: GHULAMULLAH HABIBI/ЕРА/ТАСС

    Ну что ж, еще через девять лет после падения Наджибуллы и через пять – после его убийства талибами американцам самим пришлось взяться за дело. И весь мир, конечно, с надеждой следил за их успехами. Они же у нас главные прогрессоры, они главные цивилизаторы, готовые даже мартышку научить демократии, правам человека и свободному рынку. Но вся грустная комедия в том, что, проведя в Афганистане два десятилетия, потратив там почти 200 миллиардов долларов и убив несчётное количество мирных жителей, США так и не смогли создать в Кабуле устойчивого правительства, с которым можно было бы считаться как с самостоятельной силой. Более того, сегодня они на наших глазах уступают власть той же самой силе, которую свергли двадцать лет назад – как будто бы этих лет и не было.  Нынешнему кабульскому марионеточному правительству, как и когда-то Наджибулле, тоже предрекали полгода жизни, но похоже, что речь будет идти о считанных неделях. 

    При этом надо сказать, что советские люди были идеалистами. Не забывая возводить школы и больницы, они всё же собирались построить в отсталом племенном Афганистане что-то вроде социализма. Казалось бы, перед американцами стояла гораздо более простая задача – наладить нормальную жизнь как таковую, в самом элементарном её понимании. Привыкли же наши либералы говорить: «а вот в нормальных странах…». Всё, что требовалось от лидера западного мира – показать себя нормальной страной и продемонстрировать, что эта нормальность способна стать предметом для подражания и может хотя бы в какой-то мере воспроизводиться.

    Но США двадцать лет не могли справиться с этой задачей, а теперь и вовсе бросили её, беспорядочно отступая из оккупированной страны на краю света. Нет, они не проиграли никакой военной силе; при желании и дальше тратить по 10 миллиардов в год они могли бы оставаться в Афганистане бесконечно. Отступление США знаменует гораздо более глубокое явление – кризис цивилизующей роли США. Этот кризис проявился уже во времена изоляционистской политики Дональда Трампа, который говорил прямо: мы не хотим всех на свете учить жить, нам нужны только ваши деньги. Но, как видим, возвращение в Белый дом глобалистов вместе с Байденом ничего не изменило.

    В 1980-е годы ситуацию трактовали однозначно: престарелое руководство СССР пыталось навязать Афганистану идеологию социализма, в которой оно само уже начало разочаровываться, советская цивилизационная миссия проваливалась уже всюду, где только можно, а афганская кампания лишь особо наглядно показывала гнилость системы. Сегодня в США вроде бы всё то же самое. Есть геронтократия (два подряд президента-старика). Есть бегство из оккупированной страны. Вот только с идеологией всё обстоит ровно наоборот. Если перестроечный СССР был государством с умирающей идеологией, то США как идеологически мотивированное государство ещё только нарождается.

    Но уже сейчас ценности США и развивающегося мира разошлись настолько, что западная сверхдержава уже не может выполнять цивилизующую роль, действовать с точки зрения здравого смысла. Иначе США пришлось бы испытать раздвоение личности, стать шизофреническим государством. Не может учить законности страна, где суд под давлением толп распинает полицейского за исполнение его служебных обязанностей. Не может учить демократии страна, где выборы фальсифицируются ради победы идейно правильной партии. Не может учить свободному предпринимательству страна, где рынок собираются стеснить искусственными требованиями «нулевого углеродного следа». Все эти БЛМ и ЛГБТ тому же Афганистану ещё лет двести не пригодятся. Там бы что-нибудь попроще – водопровод построить, дорогу отремонтировать, наладить элементарное медицинское обслуживание.

    По поводу неминуемой победы талибов можно злорадствовать, можно тревожиться за мир и покой в регионе, но задача превращения Афганистана из «несостоявшегося государства» в полноценного члена мирового сообщества и вообще место, более-менее пригодное для жизни, никуда не делась.

    И пока Соединенные Штаты продолжают играть в свои разноцветные расово-гендерные игры, не имеющие никакого отношения к насущным нуждам людей, решать эту задачу придется кому-то другому. Возможно, очень денежному Китаю, который пытается осуществлять цивилизаторскую миссию, например, в бедных странах Африки и к тому же заинтересован в том, чтобы волна дестабилизации не докатилась до проблемного Синьцзяна. Возможно, очень активной Турции, которая мечтает о «Великом Туране» и хочет остаться в стране даже после того, как её войскам (которые по турецкой легенде «ничего плохого не делали) указали на дверь вместе с американцами. И есть такое впечатление, что даже Иран, который научился сносно жить при всех своих эксцентричных аятоллах, мог бы оказаться здесь полезнее, чем светоч всего западного мира.

    Что же касается России, то она, слава Богу, может с полным правом уклониться от участия в обустройстве афганской жизни. Мы в этой стране похлебали своё большими половниками. И «афганский синдром», и калек-«афганцев» на улицах. Но американцы другие, они рефлексировать не будут. Их ждёт весёлый хоровод на празднике прощания со своим величием.

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