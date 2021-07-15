БЛМ и ЛГБТ Афганистану еще лет двести не пригодятся

Уход американских военных из Афганистана наконец-то стал реальностью. Сложно в это поверить, учитывая, что сделать это обещал ещё Барак Обама, который авансом получил Нобелевскую премию мира в том числе и за это обещание. Но, сколько веревочке ни виться, а конец всё-таки наступил.

Сложно удержаться от сравнения нынешних событий с выводом из Афганистана советских войск в 1989 году. У какой из двух держав получилось лучше – или, вернее, какая из них меньше опозорилась?

Здесь у американцев преимущество только в одном: они потеряли в три раза меньше людей. Дело тут не только в том, что они людей берегут. Напомним, что их потери во Вьетнаме были на порядок выше. Прежде всего стоит сказать, что война СССР в Афганистане была частью противостояния двух систем – наверное, последним горячим актом этой исторической драмы. Но мало того, что против СССР играли США и союзный им Пакистан; моджахедов поддерживали и исламский Иран, объявивший США «большим шайтаном», и Китай. То есть, для Советского Союза это была фактически война со всем миром.

Когда американские войска пришли в афганские горы, они уже имели серьезного союзника на территории страны – Северный альянс, который и до того добивался определенных успехов в борьбе с режимом талибов. Последних не поддерживали ни Россия, ни КНР, ни Пакистан, который ведет собственную войну с местным отделением Талибана. Россия одно время даже обеспечивала транзит американских военных грузов через свою территорию. Наконец, часть военных обязанностей (и, таким образом, людских потерь) США переложили на своих союзников по НАТО. Иными словами, воюй – не хочу.

Вот в таких тепличных условиях американская армия проторчала в Афганистане двадцать лет. Просто вдумайтесь – два десятилетия. За девять лет пребывания в этой стране советского «ограниченного контингента» политический ландшафт в ней полностью изменился. «Шурави» оставили после себя шаткое, но небезнадежное правительство и работающую политику национального примирения. Правительству Наджибуллы предрекали полгода жизни, но оно продержалось три года. И держалось бы дальше, если бы новая власть в Москве, в угоду своим тогдашним американским друзьям, не вонзила бывшему союзнику нож в спину, отказав во всякой поддержке.

Ну что ж, еще через девять лет после падения Наджибуллы и через пять – после его убийства талибами американцам самим пришлось взяться за дело. И весь мир, конечно, с надеждой следил за их успехами. Они же у нас главные прогрессоры, они главные цивилизаторы, готовые даже мартышку научить демократии, правам человека и свободному рынку. Но вся грустная комедия в том, что, проведя в Афганистане два десятилетия, потратив там почти 200 миллиардов долларов и убив несчётное количество мирных жителей, США так и не смогли создать в Кабуле устойчивого правительства, с которым можно было бы считаться как с самостоятельной силой. Более того, сегодня они на наших глазах уступают власть той же самой силе, которую свергли двадцать лет назад – как будто бы этих лет и не было. Нынешнему кабульскому марионеточному правительству, как и когда-то Наджибулле, тоже предрекали полгода жизни, но похоже, что речь будет идти о считанных неделях.

При этом надо сказать, что советские люди были идеалистами. Не забывая возводить школы и больницы, они всё же собирались построить в отсталом племенном Афганистане что-то вроде социализма. Казалось бы, перед американцами стояла гораздо более простая задача – наладить нормальную жизнь как таковую, в самом элементарном её понимании. Привыкли же наши либералы говорить: «а вот в нормальных странах…». Всё, что требовалось от лидера западного мира – показать себя нормальной страной и продемонстрировать, что эта нормальность способна стать предметом для подражания и может хотя бы в какой-то мере воспроизводиться.

Но США двадцать лет не могли справиться с этой задачей, а теперь и вовсе бросили её, беспорядочно отступая из оккупированной страны на краю света. Нет, они не проиграли никакой военной силе; при желании и дальше тратить по 10 миллиардов в год они могли бы оставаться в Афганистане бесконечно. Отступление США знаменует гораздо более глубокое явление – кризис цивилизующей роли США. Этот кризис проявился уже во времена изоляционистской политики Дональда Трампа, который говорил прямо: мы не хотим всех на свете учить жить, нам нужны только ваши деньги. Но, как видим, возвращение в Белый дом глобалистов вместе с Байденом ничего не изменило.

В 1980-е годы ситуацию трактовали однозначно: престарелое руководство СССР пыталось навязать Афганистану идеологию социализма, в которой оно само уже начало разочаровываться, советская цивилизационная миссия проваливалась уже всюду, где только можно, а афганская кампания лишь особо наглядно показывала гнилость системы. Сегодня в США вроде бы всё то же самое. Есть геронтократия (два подряд президента-старика). Есть бегство из оккупированной страны. Вот только с идеологией всё обстоит ровно наоборот. Если перестроечный СССР был государством с умирающей идеологией, то США как идеологически мотивированное государство ещё только нарождается.

Но уже сейчас ценности США и развивающегося мира разошлись настолько, что западная сверхдержава уже не может выполнять цивилизующую роль, действовать с точки зрения здравого смысла. Иначе США пришлось бы испытать раздвоение личности, стать шизофреническим государством. Не может учить законности страна, где суд под давлением толп распинает полицейского за исполнение его служебных обязанностей. Не может учить демократии страна, где выборы фальсифицируются ради победы идейно правильной партии. Не может учить свободному предпринимательству страна, где рынок собираются стеснить искусственными требованиями «нулевого углеродного следа». Все эти БЛМ и ЛГБТ тому же Афганистану ещё лет двести не пригодятся. Там бы что-нибудь попроще – водопровод построить, дорогу отремонтировать, наладить элементарное медицинское обслуживание.

По поводу неминуемой победы талибов можно злорадствовать, можно тревожиться за мир и покой в регионе, но задача превращения Афганистана из «несостоявшегося государства» в полноценного члена мирового сообщества и вообще место, более-менее пригодное для жизни, никуда не делась.

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И пока Соединенные Штаты продолжают играть в свои разноцветные расово-гендерные игры, не имеющие никакого отношения к насущным нуждам людей, решать эту задачу придется кому-то другому. Возможно, очень денежному Китаю, который пытается осуществлять цивилизаторскую миссию, например, в бедных странах Африки и к тому же заинтересован в том, чтобы волна дестабилизации не докатилась до проблемного Синьцзяна. Возможно, очень активной Турции, которая мечтает о «Великом Туране» и хочет остаться в стране даже после того, как её войскам (которые по турецкой легенде «ничего плохого не делали) указали на дверь вместе с американцами. И есть такое впечатление, что даже Иран, который научился сносно жить при всех своих эксцентричных аятоллах, мог бы оказаться здесь полезнее, чем светоч всего западного мира.

Что же касается России, то она, слава Богу, может с полным правом уклониться от участия в обустройстве афганской жизни. Мы в этой стране похлебали своё большими половниками. И «афганский синдром», и калек-«афганцев» на улицах. Но американцы другие, они рефлексировать не будут. Их ждёт весёлый хоровод на празднике прощания со своим величием.