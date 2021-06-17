Россия – страна давно победившего женского равноправия

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин подписал указ о сентябрьских выборах в Госдуму

17 июня, четверг  |  Последнее обновление — 23:08  |  vz.ru
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Рынку недвижимости обещают падение цен

Эксперты сказали, когда недвижимость в России начнет дешеветь Валерий Шарифулин/ТАСС
Россию ждет ипотечный бум второй год подряд, несмотря на безудержный рост цен на недвижимость. Такие ожидания транслируют Банк России и ВТБ. С другой стороны, искусственный интеллект предсказал, когда цены на жилье в России прекратят увеличиваться и начнут наконец падать. Что ждать от рынка недвижимости в этом году?  Подробности...
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Между Россией и США промелькнули зарницы доверия

Владимир Путин и Джо Байден быстро нашли общий язык Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и Джо Байден позитивно оценили прошедшие в Женеве переговоры. Их главным итогом стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Начнут страны и консультации по вопросам стратегической стабильности. Эксперты полагают, что переговоры в Женеве можно расценивать как сигнал к нормализации отношений между двумя странами. Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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Почему в Абхазии стреляют в российских туристов

Российские туристы могут чувствовать себя в Абхазии в безопасности Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Экстренное совещание с руководством силовых структур провел президент Абхазии Аслан Бжания – он потребовал усилить меры безопасности туристов. Двое россиян, напомним, получили многочисленные пулевые ранения при нападении на них местного жителя. Действительно ли преступление было вызвано короткими шортами российских туристок и насколько безопасно отдыхать сегодня в Абхазии? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Россия – страна давно победившего женского равноправия

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня"
Предъявите общественности девушку Халимат в окружении независимых правозащитников и независимых же правоохранителей, а не в окружении той самой семьи, которая силой выудила ее из шелтера. И мы, журналисты, тогда оставим в покое эту историю. Подробности...

Россия добилась уважения США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-американские отношения получили шанс на превращение из дворовой драки без правил в контролируемую, управляемую и предсказуемую «прохладную войну». Это можно считать главным результатом прошедшей в Женеве встречи. Подробности...
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Нам нужна собственная инфраструктура признания

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наших творцов и вообще всех, что делает что-то общественно значимое, гладят по головке чужие дяди. И сахарок им дают тоже не наши. И эта наша несуверенность – мина замедленного действия. И эта мина уже однажды сработала, сыграв свою роль в нашем поражении в холодной войне. Подробности...
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Встреча Путина и Байдена: главное

Как США вмешались в выборы в России

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«Красная линия» для России и НАТО

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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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    Маргарита Симоньян

    Россия – страна давно победившего женского равноправия

    Маргарита Симоньян
    главный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня"
    		17 июня 2021, 23:00

    Значит так, дорогие мои. Россия – не Саудовская Аравия. И лично я жизнь положу на то, чтобы она не стала Саудовской Аравией ни в одном из своих уголков. Совершеннолетние женщины моей страны имеют право жить так, как они хотят, чьими бы дочками они ни родились.

    Я сама не понаслышке знакома со строгими традициями разных этнических групп в определенных частях Кавказа, поскольку к одной из этих групп очевидным образом отношусь.

    Мои троюродные сестры, к примеру, к окончанию школы уже имели детей (одна даже трех), а к тому возрасту, когда я родила своего первенца, сестры мои были бабушками. Кстати, бабушку мою замуж выдали против ее воли.

    Я лично знаю не одну и не двух женщин – родственниц, одноклассниц моих сестер, соседок – вышедших замуж за нелюбимого (а по сути, за своего насильника), потому что их украли, а значит, «опозорили». К счастью, лично у меня был выход из этого традиционного уклада. Был, и я им воспользовалась. И у всех наших с вами соотечественниц такой выход должен быть.

    Не знаю, что там происходит с Халимат Тарамовой. Может, она действительно счастлива в кругу семьи, а в шелтер сбежала потому, что шайтан попутал. Я тоже в 14 лет сбежала – правда, не в шелтер, а к той самой бабушке, хотя меня никто не бил и ни к чему не принуждал. И теперь мы с моими родителями с удовольствием смеемся над тем эпизодом.

    Фото: кадр из видео

    Если все так, то предъявите общественности девушку Халимат в окружении независимых правозащитников и независимых же правоохранителей, а не в окружении той самой семьи, которая силой выудила ее из шелтера.

    И мы, журналисты, тогда оставим в покое эту историю. А иначе – не оставим. Напоминаю, что Россия – страна давно победившего женского равноправия, где закон выше традиций, и мы, освобожденные женщины Востока, костьми ляжем за это наше равноправие и за этот наш закон. И за чужое равноправие тоже.

    Источник: Телеграм-канал Маргариты Симоньян


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