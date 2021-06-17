Значит так, дорогие мои. Россия – не Саудовская Аравия. И лично я жизнь положу на то, чтобы она не стала Саудовской Аравией ни в одном из своих уголков. Совершеннолетние женщины моей страны имеют право жить так, как они хотят, чьими бы дочками они ни родились.

Я сама не понаслышке знакома со строгими традициями разных этнических групп в определенных частях Кавказа, поскольку к одной из этих групп очевидным образом отношусь.

Мои троюродные сестры, к примеру, к окончанию школы уже имели детей (одна даже трех), а к тому возрасту, когда я родила своего первенца, сестры мои были бабушками. Кстати, бабушку мою замуж выдали против ее воли.

Я лично знаю не одну и не двух женщин – родственниц, одноклассниц моих сестер, соседок – вышедших замуж за нелюбимого (а по сути, за своего насильника), потому что их украли, а значит, «опозорили». К счастью, лично у меня был выход из этого традиционного уклада. Был, и я им воспользовалась. И у всех наших с вами соотечественниц такой выход должен быть.

Не знаю, что там происходит с Халимат Тарамовой. Может, она действительно счастлива в кругу семьи, а в шелтер сбежала потому, что шайтан попутал. Я тоже в 14 лет сбежала – правда, не в шелтер, а к той самой бабушке, хотя меня никто не бил и ни к чему не принуждал. И теперь мы с моими родителями с удовольствием смеемся над тем эпизодом.

Если все так, то предъявите общественности девушку Халимат в окружении независимых правозащитников и независимых же правоохранителей, а не в окружении той самой семьи, которая силой выудила ее из шелтера.

И мы, журналисты, тогда оставим в покое эту историю. А иначе – не оставим. Напоминаю, что Россия – страна давно победившего женского равноправия, где закон выше традиций, и мы, освобожденные женщины Востока, костьми ляжем за это наше равноправие и за этот наш закон. И за чужое равноправие тоже.

Источник: Телеграм-канал Маргариты Симоньян