Пришло время переписать правила мировой торговли

«Реформирование ВТО в настоящее время является неотложной задачей, и любая неспособность сделать это укрепит ее неуместность и поставит под угрозу распространение новых глобальных торговых конфликтов», – написало агентство Bloomberg в материале, посвященном назначению Нгози Оконджо-Ивеала на пост главы ВТО, отмечая, что «впервые за многие годы в Женеве зарождается чувство оптимизма по поводу глобальной торговой системы».

Избрание представительницы Африки на этот пост символично, поскольку за последние 10 лет непрерывных дискуссий о реформе ВТО доля развивающихся экономик в международной торговле более чем удвоилась и к концу 2020 года составила 46%. К тому же приверженность стран Запада политике ESG (Environmental. Social. Governance) поощряет продвижение женщин и представителей разных рас и национальностей на руководящие посты.

И можно горячо поприветствовать самый первый призыв госпожи Оконджо-Ивеала ко всем государствам – членам ВТО отменить экспортные ограничения на вакцины и другие медицинские товары, необходимые для борьбы с пандемией COVID-2019. К тому же коронакризис остро поставил вопрос об эффективной координации действий крупных стран в моменты глобальных кризисов, вызывающих разрывы глобальных производственных и торговых цепочек и экономические катастрофы в различных регионах планеты.

И для решения этих задач, возможно, пригодится 25-летний опыт работы Оконджо-Ивеала во Всемирном банке, который как раз и был создан для организации финансовой и экономической помощи развивающимся странам. Если ВТО с новым генеральным директором сможет внести свой вклад в процесс выхода различных регионов мира из рецессии, вызванной пандемией, то это уже можно считать успехом и поводом для осторожного оптимизма. Но с тех пор, как была создана ВТО в ее нынешнем виде, прошло 26 лет, и мир изменился принципиально. Теперь есть как минимум пять новых вызовов, которые заставляют полностью пересмотреть как саму концепцию Всемирной торговой организации, так и принципы международной торговли в целом.

Во-первых, напряженные взаимоотношения между экономическими сверхдержавами – США и Китаем – переходят в фазу новой холодной войны и грозят разделением мира на две экономические и технологические зоны.

Во-вторых, главным мировым трендом последних лет стала цифровизация, экспоненциально выросли объемы и значение электронной коммерции, которую ВТО не способна контролировать, опираясь лишь на существующие правила.

В-третьих, санкции в последние годы стали сверхпопулярным инструментом не только американской внешней политики, но и полномасштабной конкуренции США как со своими противниками, так и с союзниками. И эта проблема явно не по зубам ВТО.

В-четвертых, кроме стран – участниц внешнеторговых операций, объединенных в ВТО и пытающихся хотя бы формально соблюдать некоторые правила, есть надгосударственные акторы – транснациональные корпорации, в том числе и в сфере высоких технологий, которые также находятся в недосягаемости контрольных функций ВТО.

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И наконец, в-пятых, у развитых стран пока есть возможность решать свои экономические проблемы колоссальной денежной эмиссией, поскольку их валюты являются резервными и участвуют в международных расчетах. Доллар США – главная мировая валюта, обеспечивающая основу международной торговли и одновременно являющаяся главной причиной многих ее дисбалансов, потому что для поддержания глобальной платежеспособности Соединенным Штатам необходимо экспортировать доллары во внешний мир в обмен на товарный импорт, что вызывает постоянный рост отрицательного сальдо торгового баланса, с которым американцы пытаются бороться тарифами и торговыми войнами, и одновременно решать задачу возврата этих долларов обратно через рынок капитала. Мало того, что в этой конструкции опять нет ВТО, так еще и в обозримом будущем можно ожидать обострение конкуренции расчетных валют, в первую очередь юаня и евро с долларом, и валютные войны в дополнение к торговым войнам и региональным конфликтам.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что реформы ВТО проводить уже бессмысленно. Необходимо договариваться о новых принципах и правилах для новой организации, которая придет на смену ВТО, и использовать существующую площадку ВТО именно для таких многосторонних переговоров. И у России, чей экспорт участвует примерно в трети мировых цепочек создания добавленной стоимости, есть полное право принять участие в создании новых, более справедливых правил мировой торговли, адаптированных к реалиям третьего десятилетия XXI века и нормам международного права.