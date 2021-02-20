Пришло время переписать правила мировой торговли

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Что принесет России новый суперцикл дорогой нефти

По мнению аналитика, 100 долларов за баррель нефти – это возможный сценарий, но в перспективе трех-пяти лет Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сотня долларов за баррель – по мнению ряда западных аналитиков, такие цены на нефть не исключены уже в ближайшем будущем. Что привело их к такому выводу, как происходящее связано с обесцениванием доллара и какой эффект получит от подобного повышения цен на нефть российская экономика? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Чего добьется Макрон фрондерством в НАТО

Рассуждения Макрона о НАТО на удивление похожи на риторику его российского коллеги REUTERS/Gonzalo Fuentes
Президент Франции подтвердил репутацию главного вольнодумца в Североатлантическом альянсе. Год назад он констатировал «смерть мозга» НАТО, а теперь заявил, что альянс продолжает «бороться с Варшавским договором», хотя того уже давно не существует, и тем самым «раскалывает» Европу. Почему Макрон почти дословно повторяет тезисы Путина и долго ли еще союзники будут терпеть подобные выходки Франции?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Пришло время переписать правила мировой торговли

Александр Лосев
Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник – Управление капиталом», эксперт клуба «Валдай»,
И у России, чей экспорт участвует примерно в трети мировых цепочек создания добавленной стоимости, есть полное право принять участие в создании новых, более справедливых правил мировой торговли, адаптированных к реалиям третьего десятилетия XXI века и нормам международного права. Подробности...

Свобода – это границы, которыми мы себя обносим

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Вроде бы понятно, что всем нужны какие-то образцы, модели правильного поведения – что индивидуального, что коллективного, что экономического. Проблема в том, что эти модели складываются столетиями. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Может ли Андропов заменить Дзержинского

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Выиграть у Дзержинского будет практически невозможно – если только не противопоставить ему похожую фигуру. Поэтому неудивительно появление кандидатуры Юрия Андропова – наследника Железного Феликса и единственного нашего современника среди кандидатов в лубянские памятники. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев
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Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

У кого больше прав на Курильские острова?

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Александр Лосев

    Пришло время переписать правила мировой торговли

    Александр Лосев
    гендиректор УК «Спутник – Управление капиталом», эксперт клуба «Валдай»,
    		20 февраля 2021, 12:06

    «Реформирование ВТО в настоящее время является неотложной задачей, и любая неспособность сделать это укрепит ее неуместность и поставит под угрозу распространение новых глобальных торговых конфликтов», – написало агентство Bloomberg в материале, посвященном назначению Нгози Оконджо-Ивеала на пост главы ВТО, отмечая, что «впервые за многие годы в Женеве зарождается чувство оптимизма по поводу глобальной торговой системы».

    Избрание представительницы Африки на этот пост символично, поскольку за последние 10 лет непрерывных дискуссий о реформе ВТО доля развивающихся экономик в международной торговле более чем удвоилась и к концу 2020 года составила 46%. К тому же приверженность стран Запада политике ESG (Environmental. Social. Governance) поощряет продвижение женщин и представителей разных рас и национальностей на руководящие посты.

    И можно горячо поприветствовать самый первый призыв госпожи Оконджо-Ивеала ко всем государствам – членам ВТО отменить экспортные ограничения на вакцины и другие медицинские товары, необходимые для борьбы с пандемией COVID-2019. К тому же коронакризис остро поставил вопрос об эффективной координации действий крупных стран в моменты глобальных кризисов, вызывающих разрывы глобальных производственных и торговых цепочек и экономические катастрофы в различных регионах планеты.

    И для решения этих задач, возможно, пригодится 25-летний опыт работы Оконджо-Ивеала во Всемирном банке, который как раз и был создан для организации финансовой и экономической помощи развивающимся странам. Если ВТО с новым генеральным директором сможет внести свой вклад в процесс выхода различных регионов мира из рецессии, вызванной пандемией, то это уже можно считать успехом и поводом для осторожного оптимизма. Но с тех пор, как была создана ВТО в ее нынешнем виде, прошло 26 лет, и мир изменился принципиально. Теперь есть как минимум пять новых вызовов, которые заставляют полностью пересмотреть как саму концепцию Всемирной торговой организации, так и принципы международной торговли в целом.

    Во-первых, напряженные взаимоотношения между экономическими сверхдержавами – США и Китаем – переходят в фазу новой холодной войны и грозят разделением мира на две экономические и технологические зоны.

    Фото: DENIS BALIBOUSE/Reuters

    Во-вторых, главным мировым трендом последних лет стала цифровизация, экспоненциально выросли объемы и значение электронной коммерции, которую ВТО не способна контролировать, опираясь лишь на существующие правила.

    В-третьих, санкции в последние годы стали сверхпопулярным инструментом не только американской внешней политики, но и полномасштабной конкуренции США как со своими противниками, так и с союзниками. И эта проблема явно не по зубам ВТО.

    В-четвертых, кроме стран – участниц внешнеторговых операций, объединенных в ВТО и пытающихся хотя бы формально соблюдать некоторые правила, есть надгосударственные акторы – транснациональные корпорации, в том числе и в сфере высоких технологий, которые также находятся в недосягаемости контрольных функций ВТО.

    И наконец, в-пятых, у развитых стран пока есть возможность решать свои экономические проблемы колоссальной денежной эмиссией, поскольку их валюты являются резервными и участвуют в международных расчетах. Доллар США – главная мировая валюта, обеспечивающая основу международной торговли и одновременно являющаяся главной причиной многих ее дисбалансов, потому что для поддержания глобальной платежеспособности Соединенным Штатам необходимо экспортировать доллары во внешний мир в обмен на товарный импорт, что вызывает постоянный рост отрицательного сальдо торгового баланса, с которым американцы пытаются бороться тарифами и торговыми войнами, и одновременно решать задачу возврата этих долларов обратно через рынок капитала. Мало того, что в этой конструкции опять нет ВТО, так еще и в обозримом будущем можно ожидать обострение конкуренции расчетных валют, в первую очередь юаня и евро с долларом, и валютные войны в дополнение к торговым войнам и региональным конфликтам.

    Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что реформы ВТО проводить уже бессмысленно. Необходимо договариваться о новых принципах и правилах для новой организации, которая придет на смену ВТО, и использовать существующую площадку ВТО именно для таких многосторонних переговоров. И у России, чей экспорт участвует примерно в трети мировых цепочек создания добавленной стоимости, есть полное право принять участие в создании новых, более справедливых правил мировой торговли, адаптированных к реалиям третьего десятилетия XXI века и нормам международного права.


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