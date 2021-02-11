Как Россия в очередной раз спасла грузин от турок

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11 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 10:14  |  vz.ru
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Берлин спасал «Северный поток – 2» «грязной сделкой» с Америкой

США и Германия ведут закулисный торг вокруг российского газопровода REUTERS/Maxim Shemetov
Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин действительно предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены отнюдь не на продвижение американского газа в Европе. Подробности...
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Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

Фигура Феликса Дзержинского была символом советской власти и была демонтирована вместе с развалом СССР Будан Виктор, Великжанин Виктор/ТАСС
Феликсу Дзержинскому, точнее его статуе, удалось вновь привлечь к себе внимание всей страны. В сотый раз власти вынуждены комментировать обращение о возвращении памятника на Лубянскую площадь. Именно с таким призывом выступила инициативная группа во главе с писателем Захаром Прилепиным. Случайно ли призыв прилепинцев совпал с началом думской кампании, в которой писатель решил сыграть активную роль? Подробности...
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Как перековать баронство в партнерство и попасть в Госсовет

Сатка становится все более ярким и красочным городом Юрий Васильев/ВГЗГЛЯД
Необычно оформленные пятиэтажки, общественное креативное пространство и районный ДК, в котором выступают звезды мирового уровня. Все это – Саткинский муниципальный район, Челябинская область. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал здесь, чтобы выяснить, почему глава района Александр Глазков впервые попал в число новых членов Госсовета. Он единственный глава района в Государственном совете России. Подробности...
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Латвия намерена подсматривать за зрителями российского телевидения

Российское телевидение в Латвии теперь, по сути, полностью под запретом РИА Новости
«Смотреть российское ТВ можно теперь только глубокой ночью под простыней». Такие слова звучат, как реакция на новый шаг Латвии по уничтожению в стране российского информационного присутствия – планируется наказывать за сам факт просмотра российского телевидения. Абсурд происходящего отмечают даже некоторые политики в самой Латвии – ведь значительная часть населения страны говорит по-русски. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как Россия в очередной раз спасла грузин от турок

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 февраля 1921 года Красная армия вошла в Грузию, где у власти были меньшевики. Те, перед лицом неминуемого поражения, решили призвать на помощь настоящего джинна из бутылки – турок. За что практически сразу же поплатились. Подробности...

Реальность стала дополнением к жизни в Сети

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Политический активизм одним лишь виртуальным миром ограничиваться не может. И вот люди, накачавшие друг друга сетевой злобой, выходят в реальный мир. А реальный мир – это такое место, где за слова и поступки приходится отвечать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейская программа по вакцинации жителей западными вакцинами провалена. И теперь надежда только на российскую. Но нужно ли нам ее давать таким вот «партнерам»? Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Взятка за «Северный поток – 2»

Латвия должна заплатить

Зеленский или вакцина: кто сильнее?

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Тимур Шерзад

    Как Россия в очередной раз спасла грузин от турок

    Тимур Шерзад
    журналист
    		11 февраля 2021, 09:24

    Результатом грянувшей после Первой мировой Гражданской войны стал хаос на обломках Российской империи. Крушение государства вызвало парад суверенитетов – национальные окраины принялись бежать кто куда. Не стала исключением получившая независимость на несколько лет Грузия. Но все рано или поздно кончается – и вот 100 лет назад, 11 февраля 1921 года, Красная армия пришла в молодую республику, чтобы покончить с властью своих противников – меньшевиков. Те, перед лицом неминуемого поражения, решили призвать на помощь настоящего джинна из бутылки. За что практически сразу же поплатились.

    Баку против Москвы

    К февралю 1921-го пустившееся было в свободное плавание Закавказье уже было возвращено под контроль Москвы на две трети – Армения и Азербайджан уже были вполне себе советскими. Грузия оставалась последней точкой приложения сил. В чисто военном отношении шансов у грузин не было. Красная армия уже успела из конгломерата разрозненных и слабо управляемых отрядов превратиться в самую грозную силу на территории бывшей Российской империи.

    Если у грузин и были шансы сохранить независимость, то искать их следовало в Советской России. А еще точнее, в Москве, где сидел заведующий иностранными делами нарком Чичерин. Большевики к тому времени уже разочаровались в концепции немедленной мировой революции и перестраивали страну для того, чтобы выдержать «вдолгую» противостояние с капиталистическими странами и организовать мировой взрыв когда-нибудь еще. Чичерина интересовали торговые договоры с Западом, и раздражать крупные державы новыми территориальными приобретениями ему очень не хотелось.

    Совершенно по-другому смотрел на проблему сидящий в Баку Орджоникидзе. Он только недавно вернул две из трех республик Закавказья и теперь страстно хотел присовокупить к списку своих побед и третью – Грузию. Орджоникидзе из Москвы поддерживал Сталин, но в начале 20-х этого было еще недостаточно, чтобы тут же решить все вопросы.

    Орджоникидзе и Чичерин устраивали регулярные подковерные противостояния. Если бы руководство тогдашней Грузии проявило дальновидность и посидело бы некоторое время спокойно, быть может, дело бы и кончилось миром. Но грузины, к своей беде, все время прибегали к мало что меняющим, но раздражающим большевиков действиям. То идущие транзитом поезда грубо обыщут, то вообще не пропустят. Все эти действия добавляли очков «партии войны», и вот в феврале 1921-го года она случилась.

    Наступление

    Впрочем, напролом Красная армия идти не собиралась. Грузия, как и любая горная страна, представляла собой сложную головоломку. Чтобы овладеть ей, требовалось вдумчиво занимать ключевые мосты и дороги – идти куда вздумается, как по вольным донским степям, тут бы не получилось. Большевики решили использовать национальный фактор – Лорийскую зону, населенную нелояльными грузинам армянами. По совместительству она была хранилищем настоящего сокровища – находившиеся в ней дороги и мосты были настоящими воротами в страну.

    Первая атака на важнейший Шагалинский мост использовала эту армянскую нелояльность. Ее возглавлял большевик Степанян, до этого времени притворявшийся не понимающим грузинского аполитичным беженцем. Степанян успел немало разнюхать – и в итоге мост взяли неповрежденным дерзкой, но тщательно спланированной атакой. Причем большую часть атакующих составляли армянские партизаны, действующие больше из антигрузинских, чем большевистских, побуждений.

    Затем красная конница, бронепоезда и аэропланы делали свое дело. Грузины пытались отбиваться и кое-где даже наносили локальные поражения, но в целом это мало что меняло. К концу февраля они уже безудержно отступали, а к середине марта исчезла всякая надежда – последним крупным городом в руках прежних хозяев Грузии оставался Батум. Да и тот должен был вот-вот пасть. Тогда отчаявшиеся лидеры пошли на крайний шаг.

    Джинн из лампы

    Грузины позвали себе на помощь турок. Да-да, тех самых турок, от которых (и еще от персов) так настрадались столетия назад, что сами попросились в Российскую империю. Отчаяние, видимо, было абсолютным, потому что ожидать, что турки помогут отвоевать Грузии независимость и при этом оставят ее в покое, было невозможно. Скорее всего, они бы не стали этого делать, а просто забрали бы себе Батум, куда их самих по глупости пригласили. Со всеми соответствующими последствиями.

    Поняв, что турки ведут себя совсем уж по-хозяйски, методично забирая под контроль ключевые пункты в городе, старые хозяева республики растерялись. А тем временем ситуация в Батуме вот-вот грозила взорваться – турецкие и грузинские отряды, именно вследствие неприличного поведения турок, вступили в противостояние. Пока что все удавалось разрулить, но вечно это продолжаться не могло.

    17 марта грузинские лидеры окончательно расписались в собственном бессилии, эмигрировав из страны на первых попавшихся кораблях. Но напоследок они все-таки подложили туркам свинью – а именно: выпустили из тюрем всех грузинских большевиков. Те тут же лихо оседлали волну недовольства старыми властями и ловко использовали страх перед турками. Вооруженные силы быстро перешли под их контроль, и на следующий день по всему Батуму уже гремели грузино-турецкие бои.

    Дело было серьезное – в ход массово шли пушки и пулеметы. Неделю-другую спустя Батум мог бы уже быть разрушенным. Но, к счастью, еще до полуночи в город ворвалась конница Красной армии. Вступать в открытое противоборство с ней турки уже не решились. Несколько дней спустя им и вовсе поступил приказ убираться вон – турецкая делегация в это время вела активные переговоры в Москве. Две молодые страны чувствовали себя не очень уютно в поствоенном мире и не испытывали переизбытка сил для очередной русско-турецкой войны. Поэтому в итоге дело уладили миром.

    Успев исправить ошибку предыдущего руководства Грузии, чуть было не ставшую роковой, по крайней мере, для одного из прибрежных грузинских городов. Так Грузия снова стала нашей. И очень удивительно, что эта маленькая и красивая страна все время ходит по кругу, не убедившись за многие сотни лет, что никакой другой настоящей точки притяжения, кроме России, у нее нет.

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