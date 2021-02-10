Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

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Хитрый план Газпрома в Европе сработал

Газпром обеспечил себе продажи газа на весну и лето Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром реализует в Европе довольно хитрую, но выгодную для себя стратегию. Он стимулирует европейцев активно опустошать свои подземные хранилища газа. Это уже приносит свои плоды. Газа в хранилищах осталось меньше, чем было в прошлом году в конце отопительного сезона. А до завершения текущего сезона еще минимум два месяца. Что выигрывает Газпром? Подробности...
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Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир»

Президент России Владимир Путин является крестным отцом младшей дочери Виктора Медведчука Михаил Метцель/ТАСС
Потеряв надежду выстроить диалог с командой Зеленского, Москва рассматривает два варианта будущего ее отношений с Украиной, которые подразумевают разную судьбу для Донбасса. В одном случае он станет автономией в составе пророссийской Украины, в другой – частью не только русского мира, но и самой России. У каждого из вариантов есть свои «минусы» и «плюсы». Подробности...
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Как российская вакцина преодолела недоверие Запада

Россия получила мощнейший инструмент технологического влияния Илья Наймушин/РИА «Новости»
Российская вакцина «Спутник V» будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. А ведь еще недавно западные эксперты и политики публично сомневались в эффективности разработки российских ученых. Что же произошло и какие преимущества это принесет в итоге нашей стране? Подробности...
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США придумали ответ на российские Су-30 и Су-35

F-15EX получился по-настоящему грозной машиной Weapons of The World/YouTube
В США совершил первый полет F-15EX – новая модификация давно известного истребителя четвертого поколения. Для Америки это, на первый взгляд, шаг назад, ведь на вооружении ВВС США состоят аж два истребителя пятого поколения. Почему американцы были вынуждены возродить производство старой машины и какую опасность она может представлять для России?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейская программа по вакцинации жителей западными вакцинами провалена. И теперь надежда только на российскую. Но нужно ли нам ее давать таким вот «партнерам»? Подробности...
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Пушкин – это русский код возрождения

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
10 февраля умер Пушкин. «Наше всё» он не потому, что великий поэт, а потому, что открыл Русскую личность и открыл личность в России. Но не совсем ту, которую открыло западное Возрождение и Просвещение. Подробности...
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Украине может помочь только «страна-агрессор»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина уже закупала электроэнергию в Белоруссии и России, и каждый раз этот вопрос был предметом олигархического торга. Электроэнергия закупается просто потому, что серьезный дефицит грозит коллапсом всей энергосистемы, и веерные отключения покажутся меньшим из зол. Подробности...
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Латвия должна заплатить

Зеленский или вакцина: кто сильнее?

Россия заплатит за всё

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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    Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		10 февраля 2021, 12:06

    Европейская программа по вакцинации жителей западными вакцинами провалена. И теперь надежда только на российскую. Но нужно ли нам ее давать таким вот «партнерам»?

    Доз нет, но вы держитесь

    Европейские власти все больше напоминают политических импотентов: все важные проекты, за которые они берутся или должны браться, проваливаются. Демократизация Украины, сдерживание России, спасение ядерной сделки с Ираном, укрощение Турции, решение проблемы с беженцами – и сейчас проведение массовой вакцинации в Европе.

    Начиналось все очень мощно и помпезно. Западные СМИ писали о том, что их передовая наука создала целую россыпь настоящих, эффективных вакцин – британская AstraZeneca, американо-немецкая Pfizer, американская Moderna. ЕС выделил на закупки миллиарды евро и взял на себя обязательство централизованно распределить между странами – членами Евросоюза заказанные сотни миллионов доз (так, AstraZeneca было заказано 300 млн доз, еще 100 млн поставлено на опцион). Брюссель заявил о намерении вакцинировать к лету 70% взрослого населения ЕС.

    Однако уже к концу января – началу февраля стало понятно, что эти планы неосуществимы. В компании-производителе AstraZeneca заявили, что начальные объемы поставок будут «меньше, чем предполагалось» из-за проблем на производстве. По некоторым данным, в первом квартале 2021 года они составят лишь 40% от запланированного количества доз (притом что той же Британии никакие сокращения не коснутся). С заявлением о сокращении поставок выступила и Pfizer – по словам представителей компании, это связано с необходимостью модернизировать производство. Третья одобренная в ЕС вакцина – Moderna – практически недоступна, поскольку почти полностью используется для вакцинации американцев.

    Конечно, западные СМИ (бесплатно или нет – сложно сказать) усиленно снимают вину с компаний. По мнению издания Foreign Policy, сложившаяся ситуация стала своего рода идеальным штормом: сочетанием недостаточного объема закупок, чрезмерного усердия регулирующих органов, а также действий групп населения, выступающих против вакцинации.

    Однако эксперты предполагают, что «проблемы на производстве» компаний объясняются либо, мягко говоря, пропагандистской переоценкой мощностей, либо прямыми продажами вакцин отдельным странам, которые заплатили больше, либо производством неликвида. В итоге на сегодняшний день первые дозы вакцины получило лишь около 4% населения ЕС. Для сравнения, в то же время вакцинировано 11% американцев и 17% британцев.

    Фото: Patrick Scheiber/Global Look Press

    Еврокомиссары выражают «глубокое разочарование» компаниями-производителями – но куда важнее то, что население ЕС выражает глубокое разочарование самими еврокомиссарами. Простым людям всякие тонкости не интересны. Еврокомиссия взяла на себя обязательство централизованно закупить вакцину и распределить ее по государствам-членам, Еврокомиссия передала «большой фарме» сотни миллионов евро налогоплательщиков, Еврокомиссия не получила вакцину – значит, виновата Еврокомиссия.

    Не исключено, что этот провал послужит еще одним гвоздиком в гроб евроинтеграции и убедит жителей отдельных государств в том, что лучше вернуть полномочия в руки избираемых ими национальных властей. Некоторые представители этих властей совсем не против. Даже в Германии представители правящей коалиции говорят, что страна должна переключиться на самостоятельную закупку вакцин. То есть (учитывая, что все заказы сделаны на месяцы вперед) переплачивать той же «большой фарме» для того, чтобы уже заказанные другими странами вакцины шли в Берлин.

    Идите на поклон

    Как Европе выходить из этой ситуации? Тот же Foreign Policy призывает ЕС сосредоточиться на «вакцинации как можно большего числа людей из группы высокого риска и с максимальной эффективностью при ограниченном количестве имеющихся вакцин Pfizer и Moderna». Ну то есть выбирать, кого оставить без защиты от коронавируса, а кто получит шанс выжить и всего лишь рискнуть побочными эффектами от применения вакцины Pfizer.

    Однако ряд европейских лидеров избрали иной путь, который им не предлагают американцы – обратиться к другому поставщику. Причем не просто другому, а запретному – Российской Федерации и ее вакцине «Спутник V». Собственно, и Франция, и Германия, и Чехия уже говорят о необходимости скорейшей сертификации российской вакцины. Самыми умными оказались венгры – они российскую вакцину давно купили и провели ее через европейские законодательные лазейки (позволяющие в отдельных случаях применять лекарство без одобрения регулирующих органов ЕС).

    И тут возникает важный вопрос – а оно нам надо? Ведь одно дело продать достаточно вакцины для десятимиллионной Венгрии, а другое дело – спасать с ее помощью сотни миллионов жителей Европы. Той самой Европы, которая полоскала нашу вакцину в СМИ, вводит против Российской Федерации санкции, вмешивается во внутренние дела – и, естественно, даже не будет благодарна за то, что мы ее спасли. В очередной раз. При этом – опять же в очередной раз – это спасение будет, как уверяют противники помощи, оплачено жизнями россиян. Тех, то недополучит ушедшие в ЕС дозы.

    Ответ на эту дилемму прост – оно нам, может, и не надо, но оно нам выгодно. Во-первых, Европа – это рынок, на котором за вакцину можно выручить большие деньги. Во-вторых, это репутация – если не среди европейских элит, то среди европейского населения, которое запомнит, кто их спас (тут можно, конечно, проявить смекалку и написать на контейнерах для стран Западной Европы «из России с любовью», а для поляков и прибалтов – «гуманитарная помощь из Москвы»). Запомнит, и – это в-третьих – будет куда менее восприимчиво к антироссийским помоям, которые изливаются на них со страниц европейских и американских СМИ. Наконец, это пример – если ЕС закупит «Спутник V», то ряд других стран тоже захотят договариваться с Москвой о поставках.

    При этом никто не собирается спасать Европу за счет жизней россиян. На сегодняшний день нет никаких сообщений о том, что желающий вакцинироваться соотечественник столкнулся с нехваткой вакцины. Наоборот – все говорят о полном отсутствии очередей и предельной доступности вакцинирования. Кроме того, российские власти с каждым месяцем расширяют объемы производства – причем не только на своей территории (по всей видимости, уже в ближайшей время «Спутник V» будет производиться в Германии).

    Так что да, придется России снова спасать ЕС. Коль Европа – снова – не имеет возможности и воли спасти себя сама. 

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