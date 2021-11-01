Моргенштерна нужно предать проклятью памяти

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Курьеров в России заменят новой технологией

Так уже сейчас выглядит дрон-доставщик Виталий Тимкив/РИА Новости
Правительство резко упрощает правила использования в России беспилотных летательных аппаратов. Это создаст в стране новую систему доставки. В каких случаях и для каких регионов она будет особенно актуальна – и сможет ли заменить столь привычных на российских улицах обычных живых курьеров? Подробности...
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Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США

Американские ядерные вооружения оказались основой благополучия Европы U.S. Air Force/Reuters
Вашингтон ведет ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Это сообщение прозвучало на фоне просьб европейцев и японцев к США не отказываться от доктрины упреждающего ядерного удара по России. Почему сателлиты американцев оказались воинственней старшего партнера и как Москва может ответить на эти угрозы? Подробности...
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Россия столкнулась с нехваткой кислорода

Обращение с медицинским кислородом требует особых навыков Денис Абрамов/РИА Новости
COVID-больницы от Иваново до Уренгоя и от Сыктывкара до Севастополя столкнулись с одной и той же бедой – не хватает медицинского кислорода, без которого невозможно лечение тяжелых больных. Когда главы регионов забили тревогу, на помощь поспешило Минобороны, которое делится кислородом из своих запасов. Почему возник дефицит, кто от него страдает, помимо врачей и пациентов, и как решить эту проблему?  Подробности...
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Украинским больным COVID-19 устроили кислородное голодание

Украинские больницы переживают серьезный кислородный кризис Dmytro Smolyenko/Global Look Press
Украинские медики бьют тревогу: запасы кислорода в больницах на грани, уже несколько клиник столкнулись с необходимостью вывозить пациентов в другие медучреждения. По стране ползут слухи о смертях из-за недостатка кислорода и о том, что власти пытаются эти случаи скрывать. Что же в реальности происходит и кто виноват в происходящем? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Моргенштерна нужно предать проклятью памяти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Оскорбление Алишером Моргенштерном Дня Победы требует жесткой реакции государства. И не только в плане наказания Моргенштерна. Подробности...

Русские украли у всего мира собственное искусство

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нашим искусством, даже если оно юридически давно не наше, тоже надо управлять. Это тоже наша «мягкая сила». Очень мощная мягкая сила. Подробности...
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Мечты о счастливом будущем оказались грехом

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Скорость времени вдруг сделала резкий скачок на спидометре истории. А сама история беспомощно развела руками, как старый Фирс из чеховского «Вишневого сада», и сказала дребезжащим голосом: «Человека забыли!». Подробности...
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Моргенштерна нужно предать проклятью памяти

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		1 ноября 2021, 12:04

    Некоторое время назад в России очень активно обсуждалась западная система «кэнселинга», или «культуры исключения», «культуры отмены», когда влиятельную персону исключают из общественной, политической и культурной жизни за какие-то аморальные проступки. Обсуждали – и осуждали эту культуру. На щит поднимались персоны, которых обвинили, затравили – а они, как оказались, были невиновны. Кевин Спейси, который, как выяснилось, не насиловал мальчиков – но при этом был уже исключен из нового сезона «Карточного домика» и даже был вырезан из уже снятого фильма (там его роль специально по новой отыграл другой актер).

    Джонни Депп, который, как выяснилось, не бил свою жену Эмбер Херд – но уже потерял роль в «Пиратах Карибского моря» и был затравлен на всех голливудских углах. Самым известным же пострадавшим стал бывший директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, который, как оказывается, не насиловал горничную – но уже не смог вернуться в гонку за пост президента Франции, в которой он был фаворитом.

    Однако жизнь показала, что России «культура исключения» нужна. Да, в несколько измененном виде – наказывать исключением из общественно-политической жизни необходимо не за недоказанные обвинения в уголовном преступлении, а за слова и поступки, которые не просто противоречат каким-то общественным нормам, но подрывают основные, базовые нормы. Столпы российской идеологии и самосознания.

    Да, отдельные примеры уже есть. После того, как известная телеведущая Регина Тодоренко усомнилась в невиновности женщин, ставших жертвами домашнего насилия, с ней стали массово разрывать контракты рекламодатели, а журнал Glamour лишил титула «Женщина года». А все потому, что госпожа Тодоренко оспорила столп современного либерального феминистского самосознания. Но России сейчас нужен не только кэнселинг со стороны либеральной части общества, но и кэнселинг со стороны государства. В отношении тех людей, которые демонстративно разрушают основы российской общественной морали и идеологии.

    Государственный кэнселинг

    Взять, к примеру, известного пропагандиста наркотиков Алишера Моргенштерна. Блогер с многомиллионной аудиторией подписчиков заявил о бессмысленности отмечания Дня Победы. «Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, дату широко празднуют, всем что-то пытаются доказать. Не знаю, может, это скрепы какие-то? Не понимаю! Наверное, гордиться просто больше нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили», – заявил он.

    С точки зрения закона он ничего не нарушил. Всего лишь опошлил день, когда Россия отмечает свою (а СССР – это, по сути, Большая Россия) победу в единственной, пожалуй, за свою тысячелетнюю историю войне, в которой воевала не за территорию, а за выживание своего населения как такового. День, в который Россия победила самое страшное на свете зло – нацизм. День, который действительно скрепляет не только все народы нынешней России, но и все те, что после распада СССР остались за ее пределами. День, когда мы, в конце концов, поминаем наших предков, которые тогда за нас воевали – и те 26 миллионов советских граждан, которые войну не пережили.

    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    И тот факт, что Алишер потом извинился, ничего, по сути, не меняет. Как можно верить в искренность человека, который позиционировал выписанный ему судом штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков как «пиар»? В отношении господина Моргенштерна – как с точки зрения наказания его лично, так и в плане показательной порки для других «блогеров» (которым может прийти на ум помочиться в Вечный огонь или нарисовать граффити на Родине-Матери в Волгограде) – нужно ввести даже не кэнселинг, а самое настоящее Damnatio memoriae, или проклятье памяти. Конечно, без древнеримских перегибов из серии уничтожения родственников проклинаемого – но, тем не менее, с полным устранением его из культуры и общественной жизни.

    Рекламодатели (из числа тех, кто не хочет иметь проблем с общественным мнением) не должны с ним сотрудничать, весь его контент, все его сочетания букв, которые он именует песнями, должны проверяться на предмет нарушения законов РФ и по решению суда удаляться из YouTube и других платформ. Никакого упоминания в СМИ. Конечно, это не приведет к полному забвению Моргенштерна, но как минимум лишит его значительной части доходов. И объяснит другим готовность государства защищать память тех людей, которые защищали и умирали за наше государство 80 лет назад.

    Про государство и про войну

    Однако в то же время нужно посмотреть на проблему чуть глубже. Некоторые отечественные интеллектуалы возмущаются тем, что кумирами молодежи является Моргенштерн или недавно отправленный полировать лавку в СИЗО блогер Хованский (призывавший чеченских террористов проспонсировать какой-то новый теракт наподобие Беслана и радовавшийся смерти детей), а не какие-нибудь победители олимпиад по физике или химии. Почему кумиром кавказской молодежи является Хабиб Нурмагомедов со своими исламистскими взглядами и демонстративным желанием не ассоциировать себя с Россией (почему он и не выходит с триколором), а не патриотически настроенные борцы и другие спортсмены. А происходит это ровно потому, что у государства нет четкой и эффективной молодежной политики – ни в плане образования, ни в плане идеологии, ни в плане внедрения нужных ценностей. Ни даже в плане отношения к памяти Победы.

    Ведь когда пропагандист наркотиков Моргенштерн оскорблял память Дня Победы, он понимал, что его сегмент подписчиков (который и приносит ему деньги) не сильно оскорбится. Когда я поговорил со своими студентами-пиарщиками про кейс Моргенштерна, значительная часть аудитории оказалась на его стороне. Не потому, что они не признают подвиг прадедов (хотя есть и такие), а потому, что им этот подвиг подают неправильно. Либо через дикий школьный официоз («дети, сегодня все идем в музей войны, кто не пойдет – неуд), либо через опошление темы Победы в масскультуре (см. ролик Бузовой на 9 мая). Про то, как в современном кинематографе подается тема Победы, вообще говорить противно – на одну условную «Брестскую крепость» приходится десять «Сволочей», «Утомленных солнцем» и переснятых «А зори здесь тихие».

    И не сказать, что ориентированных на новые поколения проектов нет. Например, в YouТube есть группа «Про людей и про войну», в которой публикуются короткометражки, сделанные мало кому известной группой молодых режиссеров. Серия роликов о моментах в ходе войны и послевоенного времени, часть из которых снята по реальным историям. И снята настолько хорошо, что, например, соотношение лайков к дизлайкам в некоторых роликах составляет 100 к 1, чего я никогда не видел. И это в молодежном-то YouТube, переполненном людьми, скептически относящимся к теме Победы. Но почему-то этих режиссеров государство не пиарит, деньги им на полный метр не дает – в отличие от маститых «специалистов», снимающих на госсредства антисоветское кино из серии «шапками закидали» или «простим коллаборанта».

    Может, пора не только предавать «проклятью памяти» Моргенштерна, но и вспомнить о чем-то другом? Например, об обязанности государства учить молодежь? Ведь в ином случае ее будут учить именно моргенштерны. Или кто похуже.

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