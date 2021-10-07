Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

Взгляд
7 октября, четверг  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
Разделы

Какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке

Европа призывает расследовать причины взрывного роста цен на газ Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стоимость газа в Европе в моменте приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Пять европейских стран призвали расследовать причины такого невероятного ценового скачка. Ирония в том, что к этому коллапсу привели действия самого Брюсселя. Какие две стратегические ошибки допустил Евросоюз и сделает ли он правильные выводы из этого кризиса? Подробности...
Перейти в раздел…

Вмешательство Британии в дела России требует жесткого ответа

В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России Egon Bömsch/Global Look Press
Лондон ежегодно выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Об этом стало известно благодаря новой утечке документов британских правительственных структур. На Смоленской площади уже отметили «шокирующие масштабы» финансирования этой деятельности. Какие цели преследует Британия в своей политике в отношении России и что этому может противопоставить Москва? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем опасны новые мутации коронавируса

Коронавирус начал обманывать все прогнозы Артем Геодакян/ТАСС
Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?  Подробности...
Перейти в раздел…

Война Ирана и Азербайджана станет праздником для Америки

По численности личного состава и количеству бронетехники иранская армия заметно превосходит азербайджанскую Reuters Photographer/REUTERS
Азербайджан и Иран внезапно оказались на грани вооруженного конфликта. Иранские генералы прямо угрожают северному соседу вторжением, а тегеранские политики открыто призывают вернуть Ирану земли Закавказья, принадлежавшие когда-то Персидской империи. Обе страны начали военные маневры у границы. Насколько вероятен риск войны между двумя странами, кому она выгодна и что делать в этой ситуации Москве? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Цифровизация сейчас проводится на базе и архитектуре того, что придумано еще в XIX веке. Возможности двоичного кода и техники на его основе еще не достигли своего предела, но он очевидно близок. Отсюда и сбои, сродни фейсбуковскому. Подробности...

Спор об однополых браках закончился – они победили

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Важно понимать, что нам придется иметь дело с той Европой, где большинство населения приемлет однополые браки. Ждать, что европейцы завтра одумаются, не стоит. Скорее Польша и Португалия узаконят однополые браки, чем Австрия или Швеция от них откажутся. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Руководству США подсовывают искаженный образ России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пока правящему классу Соединенных Штатов будет нужен образ «злонамеренной России» с «экономикой, порванной в клочья», и «подавленных тиранией русских», этот образ будет исправно рисоваться «экспертами». Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
Перейти в раздел…

Когда замерзнет Украина

Кто стоит за падением Facebook

Саакашвили пошел путем Навального

Перейти в раздел…

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...

Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
Вы бы согласились полететь в космос?
  • Да

  • Нет
Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
  • Культура и искусство

  • Медиа

  • Наука

  • Религия

  • Спорт

  • Язык
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 27,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
    Нефть подешевела вслед за газом после комментариев России и США Цена на газ в Европе опустилась ниже 1 тыс. долларов Хабиб поддержал украинца Зинченко после травли из-за совместного фото Стало известно об угрозах силовикам со стороны участников избиения в метро Москвы
    Болгария захотела заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу ЕС призвали не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России Космонавт Дубров возмутился отсутствием подготовки к съемкам фильма на МКС Избитый в московском метро мужчина опубликовал фото из больницы
    На Украине заявили о готовности помочь Европе создать стратегические запасы газа Аксенов оценил слова первого главы Литвы о «распаде» России Российские ученые нашли способ борьбы с американским десантом Стало известно, за какие переводы банк может заблокировать карту

    Главная тема


    Какие ошибки совершил Евросоюз на энергорынке

    судебные акты


    Украинская «Мотор Сич» попросила ВС России пересмотреть спор вокруг бренда «Ми»

    энергетический кризис


    Стремлению Болгарии заключить новый контракт с Газпромом дали объяснение

    уровень жизни


    На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина

    Видео

    «Тарифный геноцид»


    Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией

    «досье Пандоры»


    Почему Запад отправил Зеленскому «черную метку»

    зеленая энергетика


    Громкие заявления Чубайса нуждаются в поправках и уточнениях

    Совет Россия – НАТО


    О чем и как России говорить с НАТО

    победа пропаганды


    Северокорейский «гиперзвук» задал большую загадку

    бороться «за умы и сердца»


    Тимофей Бордачёв: «Мягкую силу» должно заменить воспитание народов

    беглый политик


    Геворг Мирзаян: Саакашвили залез в Грузию через незакрытое окно ненависти к России

    выдуманный имидж


    Дмитрий Дробницкий: Руководству США подсовывают искаженный образ России

    на ваш взгляд


    Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо смягчить или ужесточить?
    Дмитрий Грунюшкин

    Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		7 октября 2021, 12:00

    4 октября чуть не стал для меня «черным понедельником». Я в своей деревне в сотне километров от Москвы живу уединенно, но оставаясь на связи с миром. Если бы я работал на кого-то конкретно, то можно было бы назвать это удаленкой. А так я это называю добровольным отшельничеством. В город выбираюсь раз в месяц, а то и реже. Как смеется жена – за солью, спичками и патронами. Но чтобы их покупать, деньги все равно нужны. Я селянин-то ненастоящий. Овощи-фрукты еще туда-сюда, а вот куры, яйца, мясо и прочие макароны требуют денег.

    Работе в таких условиях очень помогает оптический интернет, который у нас имеется. А вот мобильная связь на уровне середины 90-х – ловит, если залезть на елку, и то неуверенно. В общем, с клиентами и заказчиками я общаюсь в интернете. И на этот понедельник намечалась пара важных переговоров. Так получилось, что с нужными в этот день людьми я общался через фейсбук. И вот близится время, на которое мы «забили в сетке стрелку» – а «Фейсбук»-то того. Не работает «Фейсбук».

    Поначалу я, грешным делом, подумал, что нукеры «кровавого Марика» грохнули мой аккаунт. Это было бы неудивительно, в цукерберговской «бане» я частый постоялец. Но ФБ не работал и у жены. А она туда вообще не пишет, только читает.

    А время подходит. Кинулся в WhatsApp – та же картина. А «Телеги» нет у нужного человека. С грехом пополам, с десятой попытки, смог, подбрасывая телефон в воздух, отправить СМС, что у меня катастрофа и не знаю, как быть. Обратная СМС гласила, что все нормально, обвал по всему миру, так что передоговоримся на завтра. В общем, полчаса паники и глупейшего ощущения полного бессилия перед стихией. А потом просто махнул рукой и пошел гулять с собакой в лес.

    А ведь я привязан к соцсетям и мессенджерам в очень малой степени, и зависимость моя если и имеется, то только психологическая. Тогда как масса людей на эти сети завязана достаточно серьезным по частным меркам бизнесом. И для них этот семичасовой сбой обернулся серьезными финансовыми потерями.

    Фото: Nasir Kachroo/Global Look Press

    Можно ли представить себе такое в нецифровой экономике? Да, мы можем вспомнить аварию на Чагинской электроподстанции в мае 2005 года, когда парализовано было пол-Москвы, а также электричество пропадало в некоторых районах Подмосковья, и даже Рязанской, Калужской и Тульской областей.

    Десятки тысяч человек не просто застряли в глухих пробках из-за выключившихся светофоров, но и подверглись реальной опасности в остановившихся лифтах и поездах метро. Но, согласитесь, техногенная авария – это не совсем то же самое, что сбой в программном обеспечении нескольких серверов. Одно дело, когда тебе бьют молотком по голове, и совсем другое, когда ты задыхаешься от какого-то злосчастного вируса.

    И специалисты предрекают, что подобные сбои с разрастанием «цифры» и проникновением ее во все области человеческой жизнедеятельности будут происходить все чаще и иметь все более болезненные последствия. Причиной нынешнего сбоя «Фейсбук» назвал усложнение сети, которое привело к переформатированию её конфигурации. «Форматнулось» так, что аварийщикам Цукерберга пришлось пробиваться к серверам, взрезая замки серверных помещений «болгаркой», потому что все те же компьютеры закрыли эти замки и пароли к ним больше не подходили. Да, это не восстание машин, компьютеры ничего плохого в виду не имели. Это просто утрата контроля за их действиями. Но хрен редьки не слаще. На самом деле, сбитому на дороге пешеходу без разницы, кто его убил – пьяный урод за рулем или зависший автопилот.

    Когда нелепый алгоритм заменяет собой человека, реакции могут оказаться совершенно бесчеловечными. В том же Фейсбуке тысячи банов выписываются даже не модераторами с сопредельной территории, а роботами. И эти баны отличаются категорическим идиотизмом, потому что выносятся по формальным признакам без малейшего учета контекста. В итоге ты можешь получить бан за призыв к насилию, призывая бороться с насилием. Просто потому, что робот среагирует на фразу «тот, кто призывает «убивать негров» - фашист», вычленив из нее только оборот «убивать негров». Примеров тысячи.

    Что же до пресловутой цифровизации, то это путь в тупик. Есть два аргумента в пользу этого. Во-первых, цифровая экономика наносит вполне ощутимый вред экономике реальной. Дело в том, что реальная экономика производит, скажем так, предметы – еду, одежду, механизмы. Экономика цифровая производит услуги. То есть, то, что облегчает жизнь или делает ее более привлекательной, но что нельзя потрогать руками и съесть. При этом количество энергии и финансов, пусть и не является величиной неизменной, но все же ограниченной. И при росте цифровой экономики они перетекают в нее из экономики реальной. Думаете просто так в пандемийный год реальная мировая экономика рухнула на 27 процентов, а цифровая выросла на 25? Близость цифр должна бы настораживать.

    И второй аргумент – цифровизация сейчас проводится на базе и архитектуре того, что придумано еще в 19 веке и окончательно сформулировано Клодом Шенноном в 1937 году. Я говорю о двоичном коде. Все компьютеры и смартфоны работают на этом принципе. Мы их постоянно совершенствуем, улучшаем, но база остается все той же. Это можно сравнить с новейшими автоматами Калашникова – эргономичные рукоятки, предохранители под две руки, композитные материалы, планки Пикатини – это все здорово. Но, по сути, это все тот же знакомый нам «калаш» 1947 года рождения. И как его ни улучшай, он таким и останется. Как ни улучшай двигатель внутреннего сгорания, он все равно ракету в космос не выведет. Возможности двоичного кода и техники на его основе еще не достигли своего предела, но он очевидно близок. Отсюда и сбои, сродни фейсбуковскому.

     А для реальной цифровизации нужен качественный скачок, а не модернизация имеющегося. И квантовые компьютеры тут вряд ли помогут. Это качественный скачок, но он, по мнению специалистов, не способен проникнуть в обычный, бытовой мир, и заменить собой «писишки».

    Поэтому сейчас выиграет не тот, кто дальше других углубится в дебри двоичной цифры, а тот, кто остановится и сделает шаг в сторону, найдет новую дорогу. Если у нас будут какие-то решения этой проблемы, мы прорвемся в будущее, если не будет – вернемся в XIX век. Впрочем, моя собака будет этому только рада. Ей бегать по лесу лучше, чем дрыхнуть под рабочим столом.

    Другие материалы автора

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •