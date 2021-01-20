Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

Взгляд
20 января, среда  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
Разделы

Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
Перейти в раздел…

Запад готовит Навального к развалу России

Навальный видит себя на вершине власти, но у его кураторов на Западе иные планы Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе о скандальном блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его иностранные кураторы? Подробности...
Перейти в раздел…

Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам? Подробности...
Перейти в раздел…

Лишение Минска хоккейного ЧМ стало ударом и по Лукашенко, и по России

Отменив ЧМ, Запад ударил Батьке в чувствительное место – Лукашенко обожает хоккей Алексей Никольский/ТАСС
В Белоруссии и в России обсуждают, насколько болезненной стала для Лукашенко отмена чемпионата мира по хоккею в Минске. С помощью турнира Батька собирался показать всему миру, что стабильность в Белоруссии восстановлена, но теперь игры ЧМ-2021, скорее всего, пройдут лишь в Латвии. Тем временем в Москве фанаты решают, будет ли комфортно играть нашим хоккеистам в недружелюбной Риге. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Конфуз с ЧМ по хоккею, как бы он ни был обиден для нас и наших братьев-белорусов, да и для чиновников ИИХФ тоже, – на самом деле весьма своевременное, полезное, хотя и не дружественное понуждение к рациональной ревизии своих представлений о международном престиже, к отказу от имитаций. Подробности...

Америка переживает подростковый кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Увлеченный борьбой американский истеблишмент на какое-то время станет менее активным на международном поле – не на словах, но на деле. Но расслабляться России или Китаю не надо: если раньше проблемой для мира была американская внешняя политика, то теперь – уже сами по себе США. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Локдаун в Европе хотят ввести навсегда

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Теперь все население Германии может быть допущено в торговые точки и общественный транспорт только в респираторах типа FFP-2, которые оно – население – обязано сейчас срочно купить. Не маски, а уже респираторы. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Перейти в раздел…

Ноутбук для российских спецслужб

Пора раздать ковид-паспорта

Обсуждение: 9 комментариев

Сталин или шаурма?

Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...

Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...

Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С неодобрением

  • С безразличием
Когда вы убираете из квартиры новогоднюю елку?
  • Сразу после 1 января

  • После Старого нового года

  • На Крещение

  • Не раньше февраля
Как вы переносите наступившие морозы?
  • Плохо, жду потепления

  • Спокойно, это нормальная зимняя температура

  • Можно и похолоднее
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Миронов предложил КПРФ и ЛДПР объединиться со «Справедливой Россией»
    «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» решили объединиться Эксперт усомнился в способности Трампа создать новую партию Немецкий Uniper выразил уверенность в успехе «Северного потока – 2» Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы»
    Большинство россиян выступили против ковид-паспортов Стали известны планы Байдена в отношении Ирана В Грузии понадеялись на позитивный вердикт ЕСПЧ по делу о войне с Россией Бывший министр экономики Украины предупредил о дефолте
    Чеснаков сказал, что ждет Юлию Навальную при выдвижении в Госдуму Подозреваемого в убийстве жены топором задержали в Петербурге На Украине объявили конкурс на лучший памятник Петлюре Камчатский министр объяснила слова про «сброд» и «токсичных людей»

    Главная тема


    Лишение Минска хоккейного ЧМ стало ударом и по Лукашенко, и по России

    «Северные территории»


    Суга заявил о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы

    «плохая идея»


    Команда Байдена пообещала остановить «Северный поток – 2»

    «рабочая лошадка»


    В Германии оценили новое поколение Lada Niva

    Видео

    горячие точки


    Байден развяжет войну для решения внутренних проблем США

    ПАК ДА


    Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков

    «Буря в пустыне»


    США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»

    миграционная политика


    Америку превратят в проходной двор

    Второй рейх


    Берлину нужно вернуться к заветам Бисмарка

    начало войны


    Дмитрий Дробницкий: Байден принес в мир четыре новых войны

    сценарий развития


    Сергей Миркин: Судьбу Зеленского решит Байден

    Крещение Господне


    Святослав Шевченко: Крещенские купания – это холодная вода вместо Бога

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
    Андрей Сорокин

    Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

    Андрей Сорокин
    Публицист
    		20 января 2021, 12:02

    Отмена белорусской половины чемпионата мира по хоккею 2021 года – это политический акт того же рода, что и допинговые репрессии против России. Тем же концом по тому же давно нащупанному слабому месту: не имея инструментов влияния на правила игры в мировой спортивный шоу-бизнес, и Москва, и Минск по советской инерции почитают эту забаву как парадный элемент патриотической гордости и державного престижа.

    Процедурная разница только в том, что для Белоруссии впопыхах не успели придумать какой-нибудь пристойной неполитической мотивации. Только чиновники ИИХФ смущённо пробормотали что-то насчёт «вопросов безопасности». А по существу-то всё откровенно: Белоруссию наказывают за то, что тамошнее государство справилось с майданом, хоть и с грехом пополам.

    Показательный момент: срочно обнуляя Минск, ИИХФ до сих пор не определилась, куда перенести белорусскую часть чемпионата. То ли найти Риге какого-нибудь другого напарника, то ли Латвии и эту половину доверить, – латыши говорят, что готовы, но денег клянчат по случаю. А ведь до мая осталось всего ничего. И поблизости есть только одна страна, которая способна без разгона организовать такое мероприятие, даже без всякой Латвии, – но она тоже запрещена, что ты будешь делать. Конечно, в спортивной истории бывали случаи вынужденных географических переносов даже куда более масштабных событий (зимняя Олимпиада-1976, футбольный ЧМ-1986), но не в такой спешке.

    Это говорит о том, что ИИХФ ничего менять в своём размеренном графике не планировала и тянула до последнего. Но была вынуждена пойти на членовредительство под политическим давлением и прямым финансовым шантажом со стороны спонсоров. Понятно, что такого рода принуждение – не в компетенции политических клоунов масштаба Светланы Тихановской, тут бери выше. Это, конечно, обидный щелчок по гордыне нашего союзника Лукашенко. Но, согласитесь, без праздника мирового хоккея Белоруссия уж как-нибудь проживёт: у неё, как и у России, есть нынче заботы поважнее.

    Кстати, у России в этом конфузе своя доля разочарования. Сейчас только старожилы помнят, но именно в Минске в незапамятном 2014 году наша сборная в последний раз стала чемпионом мира. Нет, дело не в том, что примета дурная и что Минск для наших, считай, «своё поле»: хоккейная Рига тоже не чужая, тоже участник КХЛ (по факту – чемпионата России), тамошнее «Динамо» – вполне себе легенда нашей истории, а с рижскими тренерами мы и вовсе предыдущую Олимпиаду выиграли впервые после 1992 года.

    Фото: Михаил Метцель/ТАСС

    Дело в том, что сама по себе такая клоунада девальвирует чемпионат мира как сущность. Причём девальвирует уже вдобавок к тому, что это турнир и так весьма сомнительной ценности. «Первенство водокачки», как его пренебрежительно называют ценители.

    С одной стороны, это давняя беда мировых хоккейных властей: им за весь ХХ век так и не удалось выстроить систему регулярных соревнований, которые были бы бесспорным «гамбургским счётом», поляной конкуренции всех сильнейших – и клубов, и национальных сборных. Как в футболе, к примеру. Формально-то как бы всё есть, но и чемпионаты мира, и Олимпиады – вторичный спортивный продукт где-то на задах НХЛ.

    С другой стороны, это большой долг нашей страны перед хоккейным человечеством. В ХХ веке чемпионаты мира имели смысл хотя бы как открытый урок академии советского хоккея, где чехословацкие товарищи, американские студенты и всякие прочие шведы могли даже иногда превзойти профессоров. Но и тогда мировой хоккейный нерв бился в другом месте, в соревновании равновеликих глыбищ – советской и североамериканской.

    На самом деле хоккей в этом смысле по причуде судьбы оказался чуть ли не самым ярким проявлением «духа Ялты»: взаимопризнания и взаимоуважения двух глобальных цивилизационных проектов, конкуренции по согласованным правилам и с ясной перспективой сближения и взаимообогащения. Ялтинские гиганты 1945 года дурному научить не могли. Объективно, что в спорте для всей этой красоты – самое показательное место. Но секрет в том, что советский и североамериканский хоккеи, хоть и назвались одинаково и играли по одним и тем же правилам (ну, почти), – на самом деле были принципиально разными по менталитету, по философии, по культуре. Как Сталин и Рузвельт, как Россия и Америка: «настолько враги, что уже друзья».

    Ведь феномен советского хоккея – не в обилии побед и титулов. Наоборот: победы и титулы – производная совершенно самобытного историко-культурного феномена. Русские ведь хоккею учились не по первоисточникам, а по обрывочным конспектам. И первые шаги делали под присмотром латышских учителей начальных классов. И не имея доступа к канадской сокровищнице тайных знаний, смекалисто создавали свой хоккей, пристраивая к нему и тактику, и удаль, и мышление, и культуру футбола и хоккея с мячом. А поскольку это было поколение Победителей, то и принцип «главное участие» ему чужд генетически и цивилизационно. Иными словами, в середине ХХ века в России по мотивам заморской народной забавы выросла новая уникальная историко-культурная сущность – советский хоккей.

    Поэтому легендарная серия 1972 года – это не спорт, это искусство, рождённое в столкновении и взаимодействии двух равновеликих культур. Это один из непревзойдённых памятников всемирной мифологии ХХ века. Только повторить его нельзя. Потому что нет советского хоккея. И даже Олимпиады с участием НХЛовцев – это в сравнении с легендой просто корпоратив, где работники разных отделов расфасованы по паспортам и переодеты в форму национальных сборных. Это классно и увлекательно, но там не рождается новая культурная сущность.

    Это не в упрёк: так уж вышло, что хоккейный болельщик избалован мифологией ХХ века, а никакой герой будничной современности не сравнится в сказочном сознании с Гераклом и Ильёй Муромцем. Но и никто не запрещает герою современности перещеголять былинных героев, – в этом же совершенствования цивилизации.

    Другие материалы автора

    Так вот. Конфуз с третьестепенным событием, как бы он ни был обиден для нас и наших братьев-белорусов, да и для чиновников ИИХФ тоже, – на самом деле весьма своевременное, полезное, хотя и не дружественное понуждение к рациональной ревизии своих представлений о международном престиже, к отказу от имитаций. Если уж чемпионат мира – то чемпионат, а не дежурный гастрольный чёс. Если уж хоккей – то хоккей, а не вторичный шоу-бизнес.

    И если уж «Катюша» – то самоценная любимая народом песня, а не вместо запрещённого (?!) государственного гимна.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •