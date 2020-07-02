Некоторых комментаторов корежит от слова триумф. Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина.

Путин инициировал поправки. Путин поручил всю работу своему генеральному штабу – своей Администрации.

Путин принимал решения по количеству и окончательным формулировкам поправок.

Путин регулярно встречался с рабочей группой. Путин поехал в Думу.

Путин отложил дату голосования, когда возникла угроза здоровью миллионов граждан.

Путин нашел нужные слова и принял нужные решения во время пандемии. Путин назначил дату голосования. Путин ввел технологию семидневки.

Путин обратился к гражданам перед последним днем голосования и мотивировал их прийти на участки.

Наконец, самая важная, по общему признанию, поправка об обнулении, напрямую касается лично Путина.

Какие еще нужны аргументы?

Источник: Телеграм-канал Алексея Чеснакова