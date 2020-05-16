Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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Коронавирус вызвал на Западе колоссальный жилищный кризис

Многие семьи на Западе готовятся к выселению из арендуемого жилищаФото: Jochen Tack/Global Look Press
Коронакризис оказывает все более серьезное воздействие на экономику и быт обычных людей в западных странах. Теперь налицо обрушение системы аренды жилой недвижимости – оставшиеся без работы клерки больше не могут платить собственникам жилья. Это касается и тех, кто взял дома и квартиры в кредит. Почему происходящее выявляет системный кризис всей западной экономики, но Россия в этом смысле выглядит куда лучше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...

Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
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              Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

              Глеб Простаков
              бизнес-аналитик
              		 16 мая 2020, 12:20

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              Вокруг проекта «Северный поток – 2» разыгрывается настоящая драма международного масштаба с далеко идущими последствиями. В немецкому порту Мукран стоит российское судно «Академик Черский». Именно оно после отказа ряда компаний, владеющих специализированными судами-трубоукладчиками, участвовать в проекте из-за санкций США, должно завершить начатое.

              В порту складированы трубы, необходимые для достройки оставшегося 160-километрового участка газопровода из более чем 1200 км общей протяженности. И эти последние километры стали для проекта самыми трудными. До сих пор неясно, сможет ли, а если сможет, то в какие сроки завершить проект российское судно без технологической помощи европейских компаний. Это не вопрос воли и мастерства, это вопрос технологий и цены.

              15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отказало оператору проекта Nord Stream 2 AG в просьбой освободить его от требований газовой директивы Евросоюза. Это прямо влияет на экономику проекта. Решение германского регулятора может ополовинить мощность подводной трубы, растянув окупаемость проекта с семи-восьми до 15 лет и более.

              С учетом масштабного экономического кризиса, спусковым крючком для которого стала эпидемия коронавируса, потребление углеводородов, в том числе природного газа, в Европе будет снижаться. В связи с этим мотивация ключевых интересантов проекта – России, Германии и США – в значительной степени изменилась.

              Цены на трубопроводный газ, привязанные к нефтяным котировкам, снижают интерес к поставкам со стороны Газпрома. Американский СПГ в условиях загнанных под плинтус нефтяных котировок так же не стремится покорять новые рынки любой ценой. Евросоюз, как минимум в ближайшие годы, будет бороться за свое выживание и острой необходимости в новых источниках энергии испытывать не будет.

              Фото: REUTERS/Anton Vaganov

              Проект приобрел символическое значение: будет достроен – победа России, не будет – взяли вверх Штаты. Безусловно, достроенный газопровод на выходе из кризиса даст Москве определенные конкурентные преимущества. Равно как и отсутствие работающей в направлении премиального потребителя трубы предпочтительнее для США. Но здесь и сейчас все эти планы и расчеты не имеют ровно никакого значения. Это все о будущем, в котором структура мирового энергетического рынка выглядит крайне изменчивой и непредсказуемой, не говоря уже о ценах на энергоносители.

              Как кризис повлияет на планы Евросоюза по декарбонизации? Что возобладает: климатические аргументы и диктат коллективной Греты Тунберг или экономика? Каковы перспективы зеленой энергетики и развития атомной промышленности в посткризисном мире? Ответов на эти вопросы нет.

              Ситуация вокруг «Северного потока – 2» зашла в тупик. Одобрение исключительных правил для проекта повлечет дополнительные санкции США и новый виток напряжения не только между Вашингтоном и Москвой, но и между Вашингтоном и Брюсселем. А это все издержки, крайне нежелательные на фоне и без того беспрецедентных трат. Достройка трубы во чтобы бы то ни стало не нужна и России. Так каков выход из ситуации?

              Отказ Газпрому и другим инвесторам проекта в исключительных условиях работы в ЕС был вполне ожидаем. Москва оказывается в проигрыше: ускоренная прокладка трубы не окупит приложенных усилий. Но это и не срыв проекта, который рано или поздно будет реализован.

              Такая постановка вопроса поднимает другую проблему – проблему поставок газа через территорию Украины, которые должен был «обнулить» «Северный поток – 2». Напряжение между Москвой и Киевом остается крайне высоким. Продолжающиеся обстрелы в Донбассе, отсутствие видимого прогресса в мирном урегулировании, ползучее возвращение антироссийских настроений при «президенте мира» Зеленском создают значительные риски с точки зрения поставок газа.

              Очевидно, что с этим нужно будет что-то делать. Темы поставок российского газа в Европу и ситуация на Украине непосредственным образом связаны. Первые сигналы о том, что готовится некое принуждение Украины к миру, уже поступают.

              На днях стало известно о грядущей отставке замглавы «Нефтегаза Украины» Юрия Витренко, человека, курировавшего «антироссийский» вектор в монополии, в частности, судебные процессы с Газпромом. Витренко убирают как наиболее очевидный раздражающий фактор, дабы избежать эксцессов. Но этого, конечно, мало.

              Украина становится непредсказуемой: у нее отсутствуют какие-либо резервы прочности, при этом в нынешних реалиях у ее ключевых доноров все меньше возможностей поддерживать работу аппарата искусственного дыхания, благодаря которому живет страна. Так, на днях МВФ без объявления войны буднично заявил об отказе от ранее согласованной с Киевом программы кредитования. Вместо обещанных 8 млрд долларов США выделят максимум 3,5.

              Большой газовый компромисс может быть «подписан» в Киеве. Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина, которую долгих шесть лет коллективный Запад использовал в качестве главного антироссийского тарана, может оказаться не нужной никому, кроме России.


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