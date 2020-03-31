Сделать то, что мы делаем всегда – победить

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31 марта, вторник  |  Последнее обновление — 10:16  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сделать то, что мы делаем всегда – победить

Сергей Мардан, публицист
Общество содержит всю государственную систему именно для того, чтобы она выполнила свое предназначение вот в такие кризисные моменты, как сегодня. Подробности...

Коронавирус получил защиту от «агрессивных белых мужчин»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В рамках предлагаемой обществу концепции «солидарной ответственности» вирус становится фактически «меньшинством», чьи права можно нарушить высказыванием и чье «единственно верное» описание является юридически защищенной категорией. Подробности...

Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

Захар Прилепин, писатель
Само существование великой русской литературы есть залог бессмертия нации, и преждевременное прощание с ней – признак глупости и пораженчества. Что смерть Бондарева лишь заново высветила. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

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              Сергей Мардан

              Сделать то, что мы делаем всегда – победить

              Сергей Мардан
              публицист
              		 31 марта 2020, 09:56

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              Режим самоизоляции объявлен.

              Можно, конечно, оттопыривать губу и рассуждать о юридических тонкостях этого решения, но факт остается фактом. Государство рассматривает эпидемию коронавируса, как реальную угрозу национальной безопасности, и поэтому применяет самые жесткие меры для того, чтобы эту безопасность обеспечить.

              Если говорить просто, то это – война. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

              На войне не место расхлябанности, паникерству и трусости.

              Это значит, что те, кто должен работать и выполнять свой долг, продолжат работать и выполнять свой долг. Те, кто получил приказ сидеть дома – будут сидеть дома. Нравится им это или нет.

              Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

              К сожалению, другого способа борьбы с коронавирусом человечество пока не придумало. Ни в Китае, ни в США, ни в Европе.

              Любые попытки спорить с этим фактом сталкиваются с неумолимой медицинской статистикой.

              Москвичам стоит очень внимательно следить за тем, что происходит сейчас в Нью-Йорке. Для нас это – самая наглядная модель. По размеру, населению, месту в национальной и мировой экономике.

              За воскресенье число подтвержденных случаев заражения увеличилось там на 7200 человек, достигнув 59 513 в всем штате (считайте, что это Московская область). Более половины – 33 768 – были в Нью-Йорке. За день погибло 237 человек.

              Медицинские эксперты Белого дома официально заявили, что даже при соблюдении жестких карантинных мер в США могут погибнуть от коронавируса 200 тысяч человек. Если не делать ничего и продолжать говорить про гражданские свободы – от 1,6 до 2,2 млн человек.

              Вот и вся математика, которой мы сегодня должны оперировать. Вместо того, чтобы глубокомысленно писать: «Что такого знает Собянин, чего не знаем мы?».

              Именно это знают Собянин, Мишустин, Путин. И теперь знаете вы.

              Для всех стран главная цель сегодня – выиграть время. Если не для изобретения вакцины, то как минимум для того, чтобы успеть адаптировать системы здравоохранения к работе в условиях эпидемии. Развернуть больничные мощности, мобилизовать персонал и материальные ресурсы.

              Один и тот же алгоритм действий применялся в последние месяцы в Китае и Южной Корее, в Сингапуре и Гонконге. Там это сработало.

              «Социальное дистанцирование» – это простейшая механическая мера, которая прямо уменьшает скорость распространения вируса, позволяя больницам вылечивать тех, кто все же заболел.

              В Сиэтле, из которого началось распространение эпидемии в США, начали ограничивать социальную активность жителей еще в конце февраля. В начале марта начали вводить ограничения.

              В результате, если в начале марта каждый зараженный человек распространял вирус в среднем среди 2,7 других людей, сегодня этот показатель уменьшился до 1,4.

              Огромная скученность людей в городах-миллионниках является главной эпидемиологической угрозой, против которой просто физически нет иных мер, кроме как принудительно снизить количество контактов людей. 

              При этом рассчитывать на сознательность поколения, которое привыкло «брать от жизни все», не приходится. Прошедшие выходные в Москве показали это со всей наглядностью.

              Десятки тысяч людей, которые отправились проводить время в парках и на шашлыках, подвергали риску не только себя. Они несли угрозу десяткам своих коллег по работе, соседям по подъездам многоэтажных домов, детям на игровых площадках, сотням попутчиков в метро и автобусах, кассирам на кассах супермаркетов и просто прохожим.

              Административные меры и прямые запреты решают эту проблему, обеспечивая безопасность всех этих невинных людей, а заодно и идиотов, которые продолжают отрицать очевидное и несут опасность окружающим.

              В этом нет ни излишнего драматизма, ни тем более паники. Социологические данные прошлой недели показали, что большое число россиян, к сожалению, неадекватно воспринимает статистику заболеваемости в мире и в России.

              Государство в этой ситуации не просто не обязано тратить время на очередные информационные кампании, оно должно пользоваться своей властью и оперативно управлять ситуацией. Если необходимо – ставить граждан перед свершившимся фактом.

              Мы поймем...

              В конце концов общество содержит всю государственную систему именно для того, чтобы она выполнила свое предназначение вот в такие кризисные моменты, как сегодня. Так было 5000 лет назад в древнегреческих Микенах. То же самое происходит и сегодня. Ничего не изменилось.

              Мы оцениваем дееспособность государства именно по его умению обеспечивать безопасность своих граждан. Идет ли речь о внешних врагах или внутренних угрозах, в число которых всегда входили эпидемии и голод.

              Когда мы говорим о сильном государстве, мы имеем в виду именно это его умение и наличие необходимых для обеспечения безопасности ресурсов.

              Для Российской Федерации это самый серьезный вызов за последние 20 лет после того, как страна чудом избежала распада и хаоса в 90-е.

              О 90-х имеет смысл вспомнить лишний раз просто для того, чтобы напомнить особо впечатлительным гражданам, что русский народ обладает исключительным опытом мобилизации, который, к сожалению, нам постоянно приходится поддерживать в рабочем состоянии.

              Это не значит, что нам не о чем беспокоиться. Это означает, что нам всем снова придется собраться и сделать то, что мы делаем всегда. Победить.


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