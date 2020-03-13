Украина даже не пытается стать суверенным государством

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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 - прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия - продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Итальянцы находят в трагедии повод для оптимизма

Итальянцы стараются сохранять оптимизм. На самодельном плакате написано: Andrá tutto bene! (все будет хорошо)Фото: MASSIMO PINCA/Reuters
Жители Италии стали главными свидетелями и жертвами распространения коронавируса в Европе – на их ежедневную жизнь и болезнь, и борьба с ней повлияли больше всего. Что переживают в данный момент столкнувшиеся с эпидемией итальянцы, как рассказывают о своем опыте, что происходит в больницах – и почему они видят в происходящем повод для оптимизма? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров – олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...

Евроатлантизм рушится на глазах

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Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Подробности...
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              Глеб Простаков

              Украина даже не пытается стать суверенным государством

              Глеб Простаков
              журналист
              		 13 марта 2020, 12:30

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              Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это своеобразный бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров. Таковыми с момента избрания нового президента были олигарх Игорь Коломойский – с одной стороны, и коллективный Запад – с другой.

              Первый имеет свою квоту в правящей партии «Слуга народа» и вплоть до февраля этого года де-факто контролировал Офис президента через своего назначенца Андрея Богдана. Под контролем же западных институтов находилось правительство, сплошь состоящее из «активистов» и получателей западных грантов. Одним из ярких представителей этой новой элитки был теперь уже бывший премьер Алексей Гончарук.

              Реальный центр управления полетами – исполнительной властью – находился в посольстве США и, в меньшей степени, – в посольствах Германии и Франции. Отставки посла США Мари Йованович и американского спецпредставителя на Украине Курта Волкера в конце 2019 года подорвали позиции «соросят». Зеленский, а скорее даже – его ближайшее окружение – восприняло эти изменения как повод избавиться от навязчивой и опасной опеки.

              Противостояние двух центров американского влияния на Украину – Демпартии и администрации Трампа – фактически развязало им руки. Через полгода у власти Владимир Зеленский – поначалу марионеточный кандидат в президенты, а затем и марионеточный президент – осознал, сколь большой административный ресурс находится в его распоряжении.

              Параллельно команда Зеленского решила сменить и спонсоров внутри самой Украины. Олигарх Игорь Коломойский, взрастивший и выкормивший Зеленского, стал слишком токсичным. Его амбиции и требования – например, вернуть «ПриватБанк» – в условиях падающего рейтинга Зеленского и его политсилы были едва ли выполнимы.

              Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

              А аппетиты Коломойского слишком масштабны, чтобы, удовлетворяя их, не обжечься самим. Отставка связанного с Коломойским главы Офиса президента Андрея Богдана в феврале этого года запустила маховик кадровых изменений по всей вертикали власти – начиная с правительства и заканчивая руководителями силовых ведомств. Чтобы стать боссом, нужно убрать босса. Что и было сделано.

              Поскольку сопоставимым финансовым и кадровым ресурсом, каким обладал Коломойский, Зеленский не располагал, он просто решил сменить одного олигарха на пул других. Новыми друзьями Офиса президента стали олигархи Ринат Ахметов, Валерий Хорошковский и ряд бизнесменов помельче. В доверенные партнеры был записан и министр внутренних дел Арсен Аваков.

              Фигура последнего – олицетворение всего постмайданного беспредела, который происходит на Украине в последние шесть лет. Но Аваков контролирует улицу и радикалов, а этот ресурс даже поважнее статуса министра, который Зеленский может отобрать у Авакова в любой момент. Ведь и сама полиция благодаря негативному отбору последних лет сплошь состоит из таких же «патриотов», что сейчас зигуют на улицах украинских городов.

              Ни о какой смене курса речь не идет. Украина все так же подвязана на кредиты МВФ и активность западных инвестфондов, торгующих украинскими мусорными ценными бумагами. А украинская власть продолжает культивировать постмайданное мифотворчество: о благородном порыве людей на Майдане, российской агрессии и жертвенности патриотов. Чужие деньги и навязанные мифы являются основой нынешней украинской государственности. Поворот на 180 градусов просто невозможен до тех пор, пока существуют эти две базовые составляющие.

              Прозвучавшие сразу после отставки правительства резкие заявления Зеленского в адрес России, в частности, угроза выйти из мирных переговоров в течение года в случае отсутствия прогресса – это успокаивающий реверанс в сторону США и Запада. Мол, спокойно ребята, наши внутренние разборки на базовых вещах не отразятся. Пока вы там заняты выбором между Трампом и Байденом, ближневосточным конфликтом и коронавирусом, дайте порулить. Мы не раздражаем вас – вы какое-то время не трогаете нас. Украина остается антироссийским тараном, но в режиме автопилота, когда внешнее управление отключено и текущие решения принимает команда корабля. Курс корабля не менялся – он все еще летит в пропасть.

              В этом смысле суверенитет власти, который пытается, хоты бы частично, выдернуть из занятых другими делами рук внешних управителей президент Владимир Зеленский, мало касается принятия важных для страны решений – вопроса войны и мира и национального единства. Скорее, речь идет о суверенном праве дрессированного кота делать в своем лотке то, что он считает важным и нужным. И то лишь до тех пор, пока хозяева не обращают на это внимания, а запах от проделок не распространился на всю комнату.

              В этом смысле Украина и украинцы продолжают терять время, все больше дичая и отставая от цивилизованного мира. Решение проблемы Донбасса и существования Украины в целом даже не в долго-, а в среднесрочной перспективе остается на усмотрение больших игроков. И в этом смысле никакого суверенитета у Украины нет и не появится. Неразрешимые конфликты, к которым уже смело можно отнести и российско-украинское противостояние, скорее всего, разрешатся в новых геополитических условиях, в которых проблема Крыма и Донбасса может раствориться в куда более масштабной проблеме сохранения украинской государственности и государства в его нынешних границах.

              В этом смысле период правления Владимира Зеленского может стать даже большим разочарованием, чем время, потраченное Петром Порошенко. Ведь у Зеленского и его партии «Слуга народа», получивших колоссальный кредит доверия населения, был настоящий карт-бланш на самые смелые дела. И сейчас этот кредит тратится на банальную возню за власть и ресурсы в стране, которой для окончательно краха и коронавирус ни к чему.


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