Ты дурашка отныне и навсегда

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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой

Сухое протокольное мероприятие вызвало в Тбилиси едва ли не паникуФото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Беспрецедентное для европейской дипломатии решение приняла Грузия – она отказалась проводить на своей территории совещание глав МИДов стран Совета Европы. А все из-за того, что на это совещание мог приехать представитель России – и даже, возможно, Сергей Лавров. Кто заставил Тбилиси принять такое решение? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы сильнее своего внутреннего зверя

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Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...

Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...

Охота – это на самом деле про защиту природы

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              Захар Прилепин

              Ты дурашка отныне и навсегда

              Захар Прилепин
              писатель
              		 27 февраля 2020, 11:16

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              В YouTube, куда стал последнее время заходить, чтоб отследить происходящее «вокруг политики», постоянно вижу каких-то бесчисленных видеоблогеров. И вот они там блогерствуют. Комментируют что-то.

              У всех вид снисходительный, боевой – такой, будто они только что плюнули, и слюна висит на подбородке.

              Такие все понимающие, хотя этих людей никто никогда не видел ни в одной оппозиционной организации, и на митингах они не выступали – ибо ссыкотно, и в администрации их тоже дальше турникета не пускали – но глаголят так, словно у них сливы прям из апэшечки.

              И у всех по 15 просмотров, по триста двадцать два, по тысяче. Если много матом ругаются и слюну успевают вытереть с подбородка, то и по десять тысяч бывает, и даже по пятьдесят изредка.

              У нас огромному количеству мужиков, как я понимаю, вообще делать не хера.

              Фото: Bildverlag Bahnmüller/Global Look Press

              Сидят на диване дундуки, смотрят на блогеров-миллионеров, и вдруг решают: о, я так же буду, ща я всех обхамлю, и тоже буду зашибать бабло, буду крут.

              Ты не будешь крут, братан, ибо ты дурашка отныне и навсегда.

              Но это примета времени, конечно.

              Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать.

              Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите.

              Теперь: «право имеют». Ну, пусть. «И это пройдет».

              Источник: Блог Захара Прилепина


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