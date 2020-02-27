В YouTube, куда стал последнее время заходить, чтоб отследить происходящее «вокруг политики», постоянно вижу каких-то бесчисленных видеоблогеров. И вот они там блогерствуют. Комментируют что-то.

У всех вид снисходительный, боевой – такой, будто они только что плюнули, и слюна висит на подбородке.

Такие все понимающие, хотя этих людей никто никогда не видел ни в одной оппозиционной организации, и на митингах они не выступали – ибо ссыкотно, и в администрации их тоже дальше турникета не пускали – но глаголят так, словно у них сливы прям из апэшечки.

И у всех по 15 просмотров, по триста двадцать два, по тысяче. Если много матом ругаются и слюну успевают вытереть с подбородка, то и по десять тысяч бывает, и даже по пятьдесят изредка.

У нас огромному количеству мужиков, как я понимаю, вообще делать не хера.

Сидят на диване дундуки, смотрят на блогеров-миллионеров, и вдруг решают: о, я так же буду, ща я всех обхамлю, и тоже буду зашибать бабло, буду крут.

Ты не будешь крут, братан, ибо ты дурашка отныне и навсегда.

Но это примета времени, конечно.

Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать.

Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите.

Теперь: «право имеют». Ну, пусть. «И это пройдет».

Источник: Блог Захара Прилепина