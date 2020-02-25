На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

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25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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США научат украинскую молодежь национальному сознанию

Американцам особенно интересна активная молодежь, которую можно использовать в политических целяхФото: Zuma/ТАСС
США готовы вложить десятки миллионов долларов на развитие «демократических ценностей» украинской молодежи и противодействие «злонамеренной пропаганде» России. Агентство USAID, которое взялось за обработку умов молодых украинцев, действует на Украине уже 20 лет. С чем связана нынешняя программа, были ли эффективны предыдущие инвестиции и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
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              Андрей Манчук

              На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

              Андрей Манчук
              политолог
              		 25 февраля 2020, 18:20

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              Только 45,5% украинцев – меньше половины опрошенных – согласны с тем, что шесть лет назад на Украине произошла «Революция достоинства», как официально именует эти события пропаганда. А 23% респондентов и вовсе называют их государственным переворотом. Таковы результаты социологического исследования, проведенного Центром имени Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы», которые не скрывают своего комплементарного отношения к майдановским акциям – что придает их информации особые смыслы.

              Шестая годовщина Евромайдана проходит на Украине под аккомпанемент скандальных разоблачений лживой и пафосной мифологии, наскоро сколоченной новой властью. В украинских медиа опубликованы резонансные материалы об убийствах «Небесной сотни», которые были давно известны компетентным исследователям и журналистам, однако замалчивались статусными медиа в эпоху «неслыханной свободы слова» от Петра Порошенко.

              Пользователи социальных сетей, зрители телеканалов, которые формируют общественное мнение украинцев, узнали о результатах расследований, которые установили имена и фамилии вооруженных участников Евромайдана, открывших стрельбу в феврале 2014 года, что и спровоцировало бойню в центре украинской столицы. Защищенные амнистией боевики сами признали это в своих показаниях, уверенные в собственной безнаказанности. А член ультраправой «Свободы», который раздавил на угнанном у милиции грузовике одного из своих побратимов, тоже сознался в совершении этого преступления, хотя за него успели осудить ни в чем не повинных правоохранителей.

              Больше того – в состав «Небесной сотни» попало множество случайных людей, которые не имели никакого отношения к политике и протестам. Некоторые из них скончались от задокументированных медиками естественных причин, другие были убиты в случайных бытовых конфликтах, которые происходили далеко от Майдана, или умерли при неустановленных обстоятельствах – как мой одноклассник Андрей Цепун, получивший посмертно звание «герой Украины». А один из официально канонизированных «героев» вообще ушел из жизни как минимум за месяц до начала событий, что превращает все это в чисто гоголевскую историю с заготовкой необходимого количества «мертвых душ».

              Все эти стыдные махинации, на которых наживались действующие лица постмайдановской власти, наконец, стали известны широким народным массам. А в сочетании с постоянным ухудшением уровня жизни, вкупе с разочарованием в президенте Зеленском, который не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний, и послушно следует политической линии своего предшественника, это привело к массовому разочарованию в идеалах и идолах липовой «революции».

              Фото: Малолетка Евгений/ТАСС

              Погромная истерия вокруг эвакуированных из Уханя украинцев только усилила глубокую общественную фрустрацию. Ведь наблюдая за озверевшей толпой, которая жгла шины и забрасывала камнями своих сограждан, слишком многие увидели в этом отражение давнишних событий на Майдане, которые не отличались от происходящего под Полтавой ни по своей внешней форме, ни по своей внутренней сути. И слишком многие узнали в этих погромщиках себя в старые и не очень добрые времена, во время яркого экшена на баррикадах Евромайдана.

              Эти настроения так очевидны, что бывший глава Института национальной памяти, народный депутат от порошенковской фракции Владимир Вятрович потребовал срочно провести в парламенте специальный закон, закрепив за Евромайданом гордое название «революция», чтобы избежать пересмотр его итогов и результатов. «Для России это крайне важно, потому что это абсолютно вписывается в концепцию того, что будто бы в Украине продолжается гражданская война, которая началась еще со времен Майдана. Крайне важно остановить этот разворот, потому что он будет иметь огромную роль для внутриполитической и для внешнеполитической ситуации» – заявил он об этом в комментарии журналистам.

              Националистический функционер не осознает: политический переворот не становится революцией только потому, что его называют так на следующий день политтехнологи нового режима. Он остается в истории в качестве подлинной революции только тогда, когда приводит к коренным, сущностным преобразованиям общественно-экономического строя. Тогда как события шестилетней давности всего лишь стократно ускорили и усугубили кризисные процессы в постсоветском обществе Украины.

              У украинцев нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Согласно оценкам экспертов, Киев утратил контроль над 6% территорий, а страна потеряла с 2013 года примерно 10% населения. Хотя, впрочем, реальное количество покинувших страну мигрантов до сих пор точно не установлено – как и подлинное число жертв конфликта на Донбассе. В индексе человеческого развития Украина спустилась с 78 на 88 место, курс гривны упал в три раза, тарифы на коммунальные услуги выросли более чем в десять раз относительно прежних, домайдановских показателей. Украинский ВВП составляет на четверть меньше, чем во времена Януковича и Азарова, экспорт продукции упал примерно на двадцать процентов, а государственный долг увеличился на десять миллиардов долларов, и составляет сейчас около 84 миллиардов. 

              Украинские чиновники сами говорят о глубине пропасти, в которую скатилась за это время страна. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов публично заявил о том, что изношенность украинских производственных фондов составляет сейчас 60%. В результате чего страна победившего достоинства отстает от своих ближайших соседей даже не на годы, а на целые десятилетия. «Чтобы нам догнать Беларусь, Словакию, нам нужно 100 миллиардов долларов инвестиций в течение следующих 50 лет» – рассказал он шокированной таким признанием публике, которая еще помнит, что сразу после майдана новая власть обещала украинцам сходу догнать по всем показателям самые развитые и обеспеченные страны современного мира.

              Впрочем, реальные потери жителей Украины не ограничивается голыми цифрами. Они выражаются очень многим – утратой чувства собственной безопасности на фоне массового роста, простимулированного бедностью и войной криминала, резким падением уровня образования, сворачиванием доступной и качественной медицины, что проявляется в эпидемиях кори, туберкулеза и ВИЧ.

              Необеспеченная старость становится для людей кошмаром – как заявила первый заместитель главы Министерства социальной политики Наталья Ненюченко, 82,7% украинских пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен – то есть, ниже фактического прожиточного минимума. А каждый третий безработный среди зарегистрированных в киевской службе занятости – это молодой человек в возрасте до 35 лет, который по каким-то причинам еще не уехал на заработки в Россию или Польшу.

              Все это указывает на очевидные и хорошо предсказуемые тенденции. Разочарование в последствиях Евромайдана будет с неизбежностью нарастать, из года в год – по мере того, как в обществе будут накапливаться негативные последствия этого правого путча. А значит, все большое украинцев будут называть эти события подлинными именами, не жаля для них прямых, и очень непраздничных выражений.


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