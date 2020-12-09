Нельзя оставлять людей без поддержки

Накануне я выступал на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), где мы с коллегами из других регионов обсуждали распределение бюджета на следующий год и возможность соблюдения баланса между социальными обязательствами и необходимостью дальнейшего роста.

Думаю, что не открою тайны, если скажу, что 2020 год был особенным. К пандемии и последующим сложностям не была готова ни одна страна в мире. Но тем не менее и в России, и в Самарской области нам удается держать ситуацию под контролем и находить силы и средства для развития.

В этот период, когда ради здоровья люди стараются выдерживать социальную дистанцию, очень важно было не дистанцироваться от населения на уровне понимания их запросов и проблем. Здесь я хочу отметить роль депутатского корпуса, роль «Единой России».

Они не попрятались по углам, не критикуют то, что делается или не делается, а просто идут к людям и им помогают. Идут к врачам, помогают где-то с горячим питанием, где-то работают волонтерами. Это и позволяет нам чувствовать запрос от населения более точно.

На мой взгляд, депутатский корпус – это нервная система политического устройства. Если нервная система не работает, то ни голова не поможет, ни другие органы работать не будут, какими бы замечательными и здоровыми они не были. Благодаря этим четким сигналам, мы лучше понимаем запросы и от бизнес-сообщества, и от всех жителей региона.

Конечно, не могу не отметить важность национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Именно благодаря им всегда удается привлечь деньги на развитие региона. Гарантия, что средства на нацпроекты будут выделяться, обеспечивает и выполнение всех социальных гарантий. Это позволяет не только Самарской области, но и всем регионам России развиваться в период, когда бюджеты несут колоссальные потери.

Какими бы сложными не были внешние обстоятельства, мы всегда помним о наших обязательствах перед гражданами. В этот сложный период просто нельзя оставлять людей без поддержки. В Самарской области своих не бросают.