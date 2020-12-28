Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны

Ракета «Циркон» – морской элемент российской гиперзвуковой триады Пресс-служба Минобороны РФ
/РИА Новости
Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях? Подробности...
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Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
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Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

Индия Мур называет себя небинарным трансгендером – она и придумала Транс-Санту indyamoore/Instagram
Во время рождественских и новогодних праздников активисты ЛГБТ-движения в США задают новые стандарты пропагандистской кампании по привлечению в свои ряды американских детей и подростков. Отныне всем привычный Санта-Клаус называется в их версии «Транс-Санта». И его основная задача – внушить детям, что они могут поменять свой пол при помощи рискованных медицинских процедур. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...

Коронавирус произвел ревизию в культуре

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Как ни парадоксально, после всех карантинов ситуация может переломиться. Изоляция взрыхляет почву новых возможностей, перекраивая карту зрительских привычек и устоявшихся традиций производителей культурного досуга. Стихия разрушила, но обязательно вырастет что-то новое. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

До такого либерализма мы еще не доросли

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Можно понять претензии к отечественным судам – как замечал Солженицын, почтительных пословиц о суде в русском фольклоре не водится. Но спектакли, устраиваемые девками-сквернавками и мужчинами-сквернецами на фоне трупов и злодеев… Они что, могут улучшить репутацию судов? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Коронавирус-мутант из Британии

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
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  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
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    на ваш взгляд


    В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
    Андрей Сорокин

    Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

    Андрей Сорокин
    Публицист
    		28 декабря 2020, 21:41

    Проблема звезды местечкового блогерства Навального в том, что его не существует в реальной российской политической повестке. Проблема же российской политической повестки в том, что туда без мыла пихают Навального. Зачем пихают? Как раз в ответе на этот вопрос и заключается проблема: это хрестоматийный Гапон, которым в России раскачивают Смуту.

    Есть такое прикладное выражение гапонства: Навальный смущает незрелые умы учащейся молодёжи, подбивает на нехорошее, и – о ужас, мы их теряем, у России нет будущего, бла-бла-бла.

    ...А давайте кино про это посмотрим: про склонность юношества к фронде, про нехитрое манипулирование им и как это лечится. Как раз в декабре фильм «Серебряные коньки» открыл традиционно урожайный новогодний чёс отечественного кинематографа. Кассовых рекордов по форс-мажорным причинам нынче не будет, как ни обидно. Но ведь кино – это не только произведение искусства или источник дохода, но и художественно-публицистическая социальная прокламация. Это качество можно оценить и полупустом зале.

    В двух словах. «Серебряные коньки» – это новогодняя сказка, в которой классический сюжет изобретательно перемещён в предновогодний прянично-умильный Петербург-1900 и обильно декорирован более чем узнаваемыми приметами нашей современности.

    Главные герои – девушка Алиса из знатного придворного рода, которая мечтает о прогрессе и науках и бунтует против лицемерия и косности своего сословия; и юноша Матвей из городской бедноты, который жертва несправедливости и бунтует против пороков капитализма. Между ними, естественно, романтические чувства, иначе к чему кино. На обидах юноши умело спекулирует ярко сыгранный Юрой Борисовым гапон-провокатор Алекс – по повадкам, демагогии, внешнему виду и имени демонстративно неотличимый от Навального. Ну, по внешнему виду всё-таки симпатичнее, а по характеру харизматичнее – сказка же.

    Фото: «Серебряные коньки»/«Централ Партнершип»

    И вот как раз этот гапон-Алекс сбивает оскорблённого несправедливостями Матвея с панталыку – пустозвонным набором модных лозунгов, лукавой компиляцией фактов, фейков и антинаучных обобщений. Это, кстати, не в упрёк Алексу-Навальному, а высокая оценка мошеннической квалификации. Естественно, весь этот прогон с лозунгами и подложными «расследованиями» на незрелые умы и рассчитан. Эффект-то налицо: лайки, репосты и вовлечение Матвея в шайку фигуристов-карманников, которая лихо бомбит фраеров ушастых на ледовой глади петербургских каналов (а чем фигуристы-карманники хуже летающего миллионера? – сказка ведь).

    А вот правда жизни: быть контингентом и разносчиком фронды – это естественное социальное свойство юношества. И даже биологическое. Именно на этот возраст объективно приходится тяга к низвержению «взрослых авторитетов», к бунтарскому отрицанию запретов и принуждений, на которых построено воспитание и образование (и иначе быть не может).

    По столь же объективным и уважительным причинам происходит всё это тогда, когда в бурлящий организм ещё не загружены ни знания в необходимом объёме, ни жизненный опыт. Ну так на то у нас молодёжь и учащаяся. И вот что ещё важно: граждане юношески-романтичной возрастной категории ещё не обложены со всех сторон слоями неотзывных социальных обязательств. Они никому ничего не должны – кроме исполнения «душных» правил, насильно навязанных взрослыми. И чем благополучнее жизнь в стране – тем меньше у них забот и тем больше тяга к приключениям.

    Эх, «играй, гормон!» – вот он и играет.

    И, разумеется, в сумму этих естественных свойств органично заходят примитивные лозунги про «так жить нельзя», «свобода лучше, чем несвобода», «отречёмся от старого мира», «папа, дай денег» и «партия, дай порулить». Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе.

    Государственная же власть объективно оперирует понятиями более сложными. Взрослыми. Она «грузит». Поэтому обречена выглядеть «непривлекательно» в сравнении с «простыми и понятными решениями». Но заметьте: весь романтический флёр Алекса со всей звонкой «революционной фразой» сводятся к тому, что он тупо вор. В примитивном, уголовном значении слова.

    Да, а что же с несправедливостями и социальным прогрессом? Есть такая проблематика. Только Алекс-гапон-Навальный от неё решительно отчуждён, нет ему места в этой истории. А теория и практика преобразований, государствообразующая идеология – это всё встроено в образы главных героев, в развитие их характеров. Отцовской категоричной максимой «не укради». Самостоятельным пониманием того, что справедливость за чужой счёт – это и есть несправедливость, а справедливость может быть только для всех. И что жизнь меняется к лучшему не болтовнёй в кабаках, а деяниями, способностью жертвовать частным ради общего. И совсем уж напрямую – это подчёркнуто вложено томиком «Капитала» в руки Алисе.

    Именно по сюжету и делают главные герои: взрослеют. И, как и всякая молодёжь, неминуемо перестают быть молодёжью. Вот тогда и только тогда они становятся «политическим фактором» и несущей конструкцией общества. На зависть старшим поколениям.

    Надо просто дать им это время: мягко удерживать от непоправимых глупостей, не стесняться грузить заботами – а не кудахтать над душой «на языке молодёжи» и не вымогать имитацию верноподданничества. Вот и вся «молодёжная политика». Хеппи-энд. 

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    Какой бы сказкой ни были «Серебряные коньки» – они про конкретную эпоху в конкретной стране. А чем удобен жанр исторического кино? Тем, что там нет недосказанности и «открытых финалов». Мы же знаем, чем всё закончилось.

    Так чем закончилась история героев нашей сказки? Да всё просто: отмотайте вперёд от финального эпизода (1905 г.) лет сорок их биографии. И вы увидите Алису – академическое светило в мировой научной сверхдержаве, Матвея – главного тренера конькобежной сборной СССР, их старшего сына – полковника Красной армии на параде Победы.

    Всё у них получилось. Где же тут сказка? Очень даже быль – буквально из учебника. Потому что историю страны делают люди, которым доводится глупо ошибаться и обидно падать, но которые умеют подниматься и смотреть только вперёд.


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