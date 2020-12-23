Киркоров, Бузова и немного Дудя

Каждый год в конце года ВЦИОМ проводит опрос на тему «Человек года». В разделе «Политик года» побеждает всегда Путин. Есть какие-то вопросы? Какие?

В разделе «Артист года» – побеждают уже лет семь Хабенский или Безруков, в этом году пробился Петров. Что не так? У нас где-то завалялся Олег Янковский, и про него забыли? Спортсмен года – часто меняется, но в этом году заслуженно – Хабиб.

В разделе «Музыкант года» – многие годы побеждает, действительно, очень популярный Киркоров, у которого самые большие гонорары и самые большие стадионы; пока был жив Хворостовский, он занимал второе место; в этом году появился Моргенштерн – молодёжный кумир, клипы набирают по 50 млн просмотров.

Журналист года – всегда по объективным причинам Соловьев, его все знают, но в этом году добавился Дудь, и в прошлом он уже был, зато Собчак исчезла.

И каждый год реакция в блогосфере смешная: либералы бесятся оттого, что «журналист года» – Соловьёв, хотя очевидно, что объективно, если опрос делать на улице, а не в студии «Дождя», Соловьёва пока ещё знают больше, чем Дудя. Я несколько раз замечал, выступая в регионах, что начинаю говорить про Дудя – а аудитория (интеллигенция и служащие 40+ толком не знают о ком речь: ну есть вроде какой-то, а зачем про него-то?).

Вменяемые взрослые люди сердятся на Киркорова (в прошлом году в топе был Шнуров и бесились из-за Шнурова), а теперь вот ещё и из-за Моргенштерна. «Кто эти люди? Где проводится опрос?».

А чего вы сердитесь? Это наш народ. Это его приоритеты. Где надо провести опрос, чтоб Анна Нетребко или Инна Желанная победили?

При кровавом совке певцом года были бы: Высоцкий, Утёсов, Кристалинская, Шульженко, Зыкина, Бернес, Вертинский, Кобзон, Трошин. А теперь – так. Мы сами это сделали, мы в этом живём, это данность. Когда раз в десять лет на телевизионных каналах пытаются сделать альтернативные новогодние огоньки – без Киркорова – они сразу проседают в рейтингах так, что – кошмар. Приходится в следующем году опять Киркорова возвращать.

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Или, другой пример. Я тут написал как-то, что в США «книжный хит продаж» – это гарантированный один миллион тиража. У нас в России самая продаваемая книга десятилетия – «Зулейха открывает глаза» Яхиной. Продано 600 тысяч экземпляров. Даже «Лавр» Евгения Водолазкина столько не собрал. Не говоря про Пелевина–Проханова–Полякова. Это тоже народный выбор. И это количество читателей в России.

Мне сразу начинают писать: у нас электронные книги читают. А в Америке что, не читают? Мне тогда: о, народ начал ругать. Да что вы такое говорите? Я считаю, что народную любовь надо заслужить. Надо вкалывать, как Василий Макарович Шукшин – и будет у тебя любовь. А пока: маемо шо маемо.

Вот зеркало: Киркоров, Бузова и немного Дудя. Другого народа у нас для вас нет. Я больше всех хочу, чтоб «певцом года» народ избрал Дмитрия Ревякина, Александра Скляра и Алексея Поддубного. Но народ избрал Баскова (второе место, после Киркорова).

Работаем дальше. Даже если шансов никаких – работаем дальше. Больше трезвости, господа.





Источник: Блог Захара Прилепина