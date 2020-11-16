Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл

Со всех сторон в интернете предлагают присоединиться. Яндекс+, Сбер-прайм, Мэйл-комбо. Это раньше говорили: «Мне нужно твое оружие, одежда и мотоцикл» (правильно «... твоя одежда, сапоги и мотоцикл» –прим. ВЗГЛЯД).

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А как ты такси закажешь, чудик? По телефону? Ждите ответа. Так ты чьих будешь, холоп? Мэйл-комбо? Вот тебе сити-мобил и одноклассники. Блины на самокате привезти? Ой, нет, на самокате не получится, это нужно присягнуть маркизу Сберу.

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Источник: блог Сергея Лукьяненко.