Супермаркеты поймали нас в сети

Выйдите из дома – неважно, в каком городе. Оглядитесь. Ничто не смущает? Не замечаете разницы с пейзажем, что был еще два-три года назад? Я подскажу: ма-га... правильно – ...зины. Точнее, супермаркеты. Они заполонили все вокруг и продолжают плодиться, как борщевик на подмосковных полях.

На моей небольшой – сорок домов – улице 18 (!) продуктовых супермаркетов. Это значит – в среднем по магазину в каждом жилом доме, потому что есть и нежилые. В некоторых, не шучу, по два. С одного торца девятиэтажки – «Пятерочка», с другого – какая-нибудь «Билла». При этом население-то не увеличивается: никакого строительства в моем районе не было лет 15 и, надеюсь, не предвидится.

«Пятерочка», «Магнит», «Билла», «Дикси», «Перекресток», «Вкус Вилл», «Пятерочка», «Магнит», «Билла», «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток», «Вкус Вилл»... Эту плохую песню можно продолжать до бесконечности. Иногда в толпу вклиниваются какая-нибудь «Оливка» или загадочные «28 вкусов» – но это такое же унылое оно, с тем же самым унылым ассортиментом.

Чем больше магазинов, тем выше конкуренция, тем лучше товары и ниже цены – скажете вы и будете правы. Теоретически. А практически – ничего подобного. Потому что друг с другом конкурируют не магазины, а сети. Действующие по одинаковой – не слишком дружелюбной по отношению к производителю и циничной по отношению к покупателю – схеме. Проще говоря, свои 50-100 процентов накрутки на товар они получат при любом раскладе.

Но меня больше волнует другое: они убивают все живое вокруг. Уничтожают городскую среду. Был, например, на соседней улице большой хозяйственный магазин, куда люди ходили за любой бытовой надобностью – от шурупа до джакузи включительно. Что теперь на месте хозяйственного? Правильно – «Дикси». Или кафе через дорогу – дрянь кафе, откровенно говоря: суши, пицца, «Сибирская корона», я там и был-то один раз. Но все-таки – кафе. Что теперь на его месте? «Магнит», разумеется.

Добила меня ситуация с баней – практически родной Коптевской баней, куда я ходил каждые десять лет, каждый четверг, это было что-то типа районного клуба, где не только парятся, но, что не менее важно, общаются. Несколько лет назад бани поставили на реконструкцию. Знаете, что там открыли первым делом? «Пятерочку»!

Это не говоря о том, что сети душат и нормальный продуктовый ретейл. Мои любимые мясная и овощная лавки еще держатся, но и их дни, боюсь, сочтены.

Но должен же быть какой-то, пусть не генеральный (он не про это), но все-таки план? Нормативы какие-то? Скажем, на 10 тысяч населения должно приходиться два таких магазина, один такой, поликлиника, школа и т. д. Понятно, что продуктовый ретейл – тема бессмертная и беспроигрышная, но люди ведь не только едят, у них есть запросы и более высокого порядка – например, шурупы. Не говоря про баню. И вообще – про разнообразие.

Я сейчас про Москву, но точно такая же ситуация в любом городе страны. И это серьезная проблема для мелких и средних местных производителей. Сети на то и сети, что оперируют гигантскими объемами, они не замечают мелкого производителя – даже не из вредности, а просто потому, что это не вписывается в их технологическую и логистическую цепочку.

Ну и что, что ты делаешь прекрасные сыры. Но ты их делаешь 100 килограммов в неделю, нам этого на один магазин мало. Начнешь делать хотя бы тонну – приходи, поговорим. А как сыровар начнет выдавать тонну в неделю, если ему и центнер сложно продать? Потому что, с одной стороны, сетям работать с ним неинтересно, а с другой – они же и убили всю мелкую торговлю, которая могла бы работать с таким же мелким производством. Убили без всякого желания и уж точно не предпринимая никаких специальных усилий – они не конкуренты. А просто размножившись и заполнив всю экологическую нишу, да еще и с избытком. Большие сети работают с большими агрохолдингами и пищевыми производствами, а для маленьких на этом рынке просто не остается места.

Есть такое понятие – устойчивое развитие. Оно включает в себя массу разных факторов, но один из главных – многообразие. Чем многообразнее экономика – то же сельское хозяйство и производство продуктов питания – тем устойчивее развитие маленькой или большой территории. Если совсем грубо – обанкротилась и прекратила свое существование какая-то сеть – ничего страшного не случилось: производителю есть, где продавать, а людям – покупать, и без нее.

Разнообразие – еще и в производимой продукции. Супермаркетам нужны стандартизированные продукты с долгим сроком хранения. Они, даже в сезон, продают пластмассовые помидоры без вкуса и запаха, потому что это – технологично. А продавать местные сорта тех же помидоров – нет. Продукцию «Данона» какой-нибудь сети выгодно возить даже за сотни километров, а продавать продукцию местного молочного заводика – нет.

Помимо прочего, это все сказывается и на биоразнообразии – у нас во всех супермаркетах одинаковая картошка, одинаковый лук, одинаковая морковь, одинаковое – и интернациональное – все. Во всех агрохолдингах выращивают примерно одинаковые – тоже интернациональные – породы скота. А местные сорта и породы не развиваются – просто потому, что некуда это все сбывать. А это – тоже про устойчивое развитие и про продовольственную безопасность. Потому что, чем выше биоразнообразие – тем система устойчивее. От какого-нибудь мора погибнут одни сорта и породы, но останутся другие. Ну или не останутся – если нечему будет оставаться.

Я уж не говорю о том, что в супермаркетах многих видов продуктов нет вообще. Попробуйте, например, купить там гуся или утку. Или какой-нибудь пастернак.

Я не призываю объявлять войну сетевым супермаркетам – они важная часть экономики. Но неслучайно то и дело раздаются призывы их ограничивать – или в экспансии, или во времени работы. Закрывать, например, по выходным – чтобы хоть немного развивались другие виды торговли.

Сейчас модно брендировать города, создавать городскую айдентику. Нарисуйте многоэтажный дом. Внизу – большие витрины и вывеску «Пятерочка». Ну или «Дикси», если оранжевый цвет нравится больше красного. Вот вам вполне узнаваемый портрет любого города Российской Федерации. Любого.