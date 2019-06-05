Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Взгляд
5 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:07  |  vz.ru
Разделы

Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Борьба США с низкой инфляцией может привести к новой рецессии Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

Один из задержанных по подозрению в убийстве Никиты БелянкинаФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию. Подробности...
Перейти а раздел…

«Секс со Сталиным» может принести России пользу

«Покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!» — гласит официальное описание симулятораФото: Sex with Stalin/Boobs Dev
На осень назначен международный релиз новой компьютерной игры «Секс со Сталиным», в рамках которой «вождя народов» можно будет соблазнять или пытать. Заведомо провокационная идея кажется не только наглой, но и попросту отвратительной. Тем не менее, даже из такой провокации можно попытаться извлечь некоторую пользу для нашей страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Прибалтика провоцирует третью мировую войну

Несмотря на скромные вооруженные силы, страны Прибалтики крайне агрессивно ведут себя в информационном пространствеФото: JFC Brunssum/NATO
«Существует возможность, что в случае третьей мировой войны противники ограничатся применением тактических ядерных зарядов на европейском ТВД. При таком раскладе особенно плачевными выглядят перспективы стран Балтии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Он предположил, с какими историческими комплексами связана воинственная риторика прибалтийских лидеров. Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно «зашел» русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, «Чернобыль» бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Как США хотят побеждать Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые громкие взрывы на военных объектах в России

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

      Перейти а раздел…

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Как вы поступите, увидев массовую драку?
          • Вмешаюсь и попробую разнять дерущихся

          • Вызову полицию

          • Пройду мимо – сами разберутся

          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой
            Предполагаемому убийце спецназовца ГРУ предъявлено обвинениеМАК реконструировал полет сгоревшего «Суперджета»Трамп сравнил воду и воздух в России, Китае и СШАСША понадобились «беспрецедентные меры» для импорта полезных ископаемых
            Назван срок принятия решения о возвращении России в ПАСЕПогребинский оценил политический союз Кличко и СаакашвилиКитай оштрафовал американский FordЛетчик ответил на заявление ВМС США о «безответственных» действиях Су-35
            Мэр Омска сделала два вывода из падения в лужуОппозиция юго-востока Украины решила объединитьсяПосле инцидента с Алибасовым токсиколог назвал последствия отравления жидкостью для прочистки трубВ РПЦ отреагировали на новый клип «Ленинграда» об Иисусе

            Главная тема


            Как Прибалтика провоцирует третью мировую войну

            визит в брюссель


            Зеленский обратился к руководству России из-за обстрелов в Донбассе

            «необходимый фон»


            Медведев напомнил об условии сохранения транзита газа через Украину

            вооруженный конфликт


            Эксперт: Американцев на Украине будут рвать не хуже, чем в Афганистане или Ираке

            Видео

            громкой дело


            Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

            волнения 1989 года


            На Тяньаньмэнь Китай спасся от судьбы СССР

            Снос памятника Жукову


            Кернес бьёт Зеленского его же оружием

            ближний восток


            Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            Наступление на Москву


            Геворг Мирзаян: Как США хотят побеждать Россию

            Неизбежность наказания


            Дмитрий Михайлин: Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

            Окрик из Вашингтона


            Глеб Простаков: Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

            на ваш взгляд


            Как вы поступите, увидев массовую драку?


            Общественное мнение

            Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

            Общественное мнение
            самые актуальные темы дня в блогосфере
            		 5 июня 2019, 16:06

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Американский телеканал HBO показал последний эпизод мини-сериала «Чернобыль». Журналисты, писатели, политологи делятся мыслями и впечатлениями от рейтингового телепродукта. 

            Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ, политолог, американист: Это просто очень хороший продукт. По части картинки, матчасти, актерской игры, создания атмосферы. HBO удалось снять настоящую катастрофу. Не голливудскую клюкву изобразить, а тотальную беду, смерть, которую все же неимоверной ценой удалось остановить. И вот эта атмосфера катастрофы, она сама по себе произведение искусства.

            Добавьте сюда обычных людей – Легасова, Щербину, шахтеров, ученых, военных и пожарных. До невероятности обычных – таких не может быть в фильме, – и становится понятно, как разворачиваются реальные катастрофы. Здесь отдельную роль играют финальные кадры под церковный хор «Со святыми упокой». Понятно, почему мини-сериал вышел в топы. Давно ничего подобного в мире не снималось. Ну а критики у фильма, само собой, найдутся. Я и сам мог бы пару страниц замечаний написать. Но... не хочется. Источник

            Максим КОНОНЕНКО, журналист: Созданный бывшим шведским рэпером и американским сценаристом комедии «Очень страшное кино» сериал удивительно точно воспроизводит советский быт и советские взаимоотношения. И даже актеры из совершенно разных стран мира в нем выглядят как герои типичной советской производственной драмы. И вот эта достоверность в бытовых деталях совершенно завораживает, причем прежде всего тех, кто жил в СССР.

            Фото: «Чернобыль», HBO

            И даже редкие ляпы вроде огромной картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в торце кремлевского коридора, ведущего в кабинет генерального секретаря Горбачева, не способны испортить общего впечатления. 

            Впрочем, детальность сериала произвела впечатление не только на тех, кто жил в СССР. В зрительском рейтинге главного интернет-киносправочника IMDB сериал «Чернобыль» уже к четвертому эпизоду занял прочное первое место, опередив даже «Игру престолов», за которой мир следил восемь лет. То есть это на сегодняшний день, по мнению зрителей, лучший сериал в мире.

            Не обошлось, конечно, и без упреков. С нашей стороны в том, что всё было не совсем так. А с их стороны – в том, что в фильме нет темнокожих актеров. Но знаете ли, на пароходе «Титаник» тоже всё было не совсем так, как в фильме Джеймса Кэмерона. А на упрек в отсутствии темнокожих актеров я, честно говоря, не знаю, что и ответить. Источник

            Екатерина ВИНОКУРОВА, журналист: Если в других сериалах «советские» обычно предстают довольно жестокими, расчетливыми и идейными людьми, то тут все простые герои – это обычные самые бытовые гуманисты и альтруисты. Иногда обманчиво хрупкие, но с железным глубоко личным, а не партийным стержнем. И это не Мордор, вовсе нет.

            Что касается признания, что авария – это цепь серьезных ошибок, то не вижу в признании ошибок ничего позорного для страны. Не вижу ничего страшного в том, чтобы, если виноват – просишь прощения, совершена ошибка – говоришь о ней. Потому что это – высшая форма гордости и силы. Источник

            Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист: Финал у «Чернобыля» уже совершенно открыто пропагандонский. В чистом виде перестроечная пресса 1989 года с ее завываниями и кликушеством. «Мы единственная нация которая строит небезопасные реакторы, потому что они дешевле». «Легасов» в «Чернобыле». Вот то, ради чего снимался этот фильм. А все остальное – дорогостоящая наживка.

            Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть, конечно, сериал «Хиросима». Источник

            Дмитрий ГОЛОЛОБОВ, адвокат: Хорошо, условно согласимся, что в Чернобыльской катастрофе виновата советская бюрократия, раздолбайство, все Политбюро, лично Горбачев, работники ЧАЭС, академики, склепавшие хреновый реактор, и много еще очень плохих вещей и событий, которые имели место в позднем СССР периода полураспада. Но, простите мой французский, Фукусима-то случилась на целые четверть века позже, уже после многократного анализа и международного обсуждения всего чернобыльского опыта, и не на какой-нибудь Украине, а в суперпередовой Японии, которая, вне всякого сомнения, должна была предвидеть и учесть и землетрясение, и цунами, и падение метеорита, и прилет инопланетян, и Армагеддон, и несварение желудка у Сатаны. Одним словом, все реальные, полуфантастические и совсем фантастические сценарии. С учетом еще большой скученности населения на относительно небольшой территории. Но не учла. Короче, в Политбюро, конечно, сидели одни гниды, но технологические катастрофы были, есть и будут. Плата за прогресс, так сказать. Можно торговаться, но нельзя не платить. Источник

            Андрей КОЛЕСНИКОВ, журналист: Я проходил практику в «Московской правде» в 1988 году, в отделе науки, школ и вузов, и редактор отдела Виола Михайловна Егикова говорила мне: «Ну съезди, посмотри, что у них там новенького, в Курчатовском...» Ну я ехал... один раз даже встретился с академиком Александровым, который был тогда директором. Мы с ним разговариваем, ему звонят, он слушает, кладет трубку и машинально говорит мне: «Валера повесился». Я не понял, конечно, сразу, что речь идет о Легасове. А он, спохватившись, конечно, не уточнил.

            Я пробовал, конечно, понять, зачем Легасов это сделал. И чувство личной вины пригнуло его к земле, так что голову было не оторвать, и все такое. Но только ночью, посмотрев последнюю серию, я, кажется, окончательно понял и согласился. Легасов не то что повесился. Его разорвало изнутри, как сам этот реактор. Источник

            Шамиль ИДИАТУЛЛИН, журналист, писатель: Вопрос «Почему сериал «Чернобыль» снят в не в России?» стал общим местом. Тем не менее отвечаем: в России сняты два сериала «Чернобыль». В первом, отличном фантастическом «Чернобыль. Зона отчуждения», группа юных современников, получив возможность путешествовать во времени, пытается предотвратить катастрофу 1986 года. Первый сезон вышел в 2014 году, третий ожидается в октябре нынешнего, причем не по ТВ, а в кино – несколькими версиями с альтернативными концовками. В прошлом году был снят и сериал «Чернобыль» с Игорем Петренко и Надеждой Михалковой в главных ролях – для НТВ, про офицера КГБ, который накануне катастрофы приезжает искать американского шпиона, якобы орудующего рядом с АЭС. Когда сериал покажут и покажут ли вообще, неизвестно. В общем, вопрос, как всегда, не совсем правильный. Источник


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

            Глеб Простаков, журналист
            Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
            Обсуждение: 44 комментария

            Как США хотят побеждать Россию

            Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...
            Обсуждение: 48 комментариев

            Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

            Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
            Мигранты России нужны, но миграция должна быть полностью контролируемой. Особенно – в криминальном смысле этого слова. Убийство спецназовца Никиты Белянкина может и должно стать поводом для ревизии отношений с соседями. Подробности...
            Обсуждение: 46 комментариев

            Монархия в топонимике полезна для российского сознания

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Символические акты – такие как присвоение аэропортам тех или иных имен – могут укреплять (или, наоборот, ослаблять) ткань общества, поэтому они очень важны, и горячность споров вокруг них показывает, что люди это чувствуют. Подробности...
            Обсуждение: 102 комментария

            Генетический код России построен на героизме

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...
            Обсуждение: 45 комментариев

            России нужна технологическая дипломатия

            Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
            Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
            Обсуждение: 34 комментария

            Когда в России перестанут бояться психиатров

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
            Обсуждение: 56 комментариев

            Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
            Обсуждение: 9 комментариев

            Климатическая бомба в головах

            Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
            Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
            Обсуждение: 97 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............