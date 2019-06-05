Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Американский телеканал HBO показал последний эпизод мини-сериала «Чернобыль». Журналисты, писатели, политологи делятся мыслями и впечатлениями от рейтингового телепродукта.

Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ, политолог, американист: Это просто очень хороший продукт. По части картинки, матчасти, актерской игры, создания атмосферы. HBO удалось снять настоящую катастрофу. Не голливудскую клюкву изобразить, а тотальную беду, смерть, которую все же неимоверной ценой удалось остановить. И вот эта атмосфера катастрофы, она сама по себе произведение искусства.

Добавьте сюда обычных людей – Легасова, Щербину, шахтеров, ученых, военных и пожарных. До невероятности обычных – таких не может быть в фильме, – и становится понятно, как разворачиваются реальные катастрофы. Здесь отдельную роль играют финальные кадры под церковный хор «Со святыми упокой». Понятно, почему мини-сериал вышел в топы. Давно ничего подобного в мире не снималось. Ну а критики у фильма, само собой, найдутся. Я и сам мог бы пару страниц замечаний написать. Но... не хочется. Источник

Максим КОНОНЕНКО, журналист: Созданный бывшим шведским рэпером и американским сценаристом комедии «Очень страшное кино» сериал удивительно точно воспроизводит советский быт и советские взаимоотношения. И даже актеры из совершенно разных стран мира в нем выглядят как герои типичной советской производственной драмы. И вот эта достоверность в бытовых деталях совершенно завораживает, причем прежде всего тех, кто жил в СССР.

И даже редкие ляпы вроде огромной картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в торце кремлевского коридора, ведущего в кабинет генерального секретаря Горбачева, не способны испортить общего впечатления.

Впрочем, детальность сериала произвела впечатление не только на тех, кто жил в СССР. В зрительском рейтинге главного интернет-киносправочника IMDB сериал «Чернобыль» уже к четвертому эпизоду занял прочное первое место, опередив даже «Игру престолов», за которой мир следил восемь лет. То есть это на сегодняшний день, по мнению зрителей, лучший сериал в мире.

Не обошлось, конечно, и без упреков. С нашей стороны в том, что всё было не совсем так. А с их стороны – в том, что в фильме нет темнокожих актеров. Но знаете ли, на пароходе «Титаник» тоже всё было не совсем так, как в фильме Джеймса Кэмерона. А на упрек в отсутствии темнокожих актеров я, честно говоря, не знаю, что и ответить. Источник

Екатерина ВИНОКУРОВА, журналист: Если в других сериалах «советские» обычно предстают довольно жестокими, расчетливыми и идейными людьми, то тут все простые герои – это обычные самые бытовые гуманисты и альтруисты. Иногда обманчиво хрупкие, но с железным глубоко личным, а не партийным стержнем. И это не Мордор, вовсе нет.

Что касается признания, что авария – это цепь серьезных ошибок, то не вижу в признании ошибок ничего позорного для страны. Не вижу ничего страшного в том, чтобы, если виноват – просишь прощения, совершена ошибка – говоришь о ней. Потому что это – высшая форма гордости и силы. Источник

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист: Финал у «Чернобыля» уже совершенно открыто пропагандонский. В чистом виде перестроечная пресса 1989 года с ее завываниями и кликушеством. «Мы единственная нация которая строит небезопасные реакторы, потому что они дешевле». «Легасов» в «Чернобыле». Вот то, ради чего снимался этот фильм. А все остальное – дорогостоящая наживка.

Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть, конечно, сериал «Хиросима». Источник

Дмитрий ГОЛОЛОБОВ, адвокат: Хорошо, условно согласимся, что в Чернобыльской катастрофе виновата советская бюрократия, раздолбайство, все Политбюро, лично Горбачев, работники ЧАЭС, академики, склепавшие хреновый реактор, и много еще очень плохих вещей и событий, которые имели место в позднем СССР периода полураспада. Но, простите мой французский, Фукусима-то случилась на целые четверть века позже, уже после многократного анализа и международного обсуждения всего чернобыльского опыта, и не на какой-нибудь Украине, а в суперпередовой Японии, которая, вне всякого сомнения, должна была предвидеть и учесть и землетрясение, и цунами, и падение метеорита, и прилет инопланетян, и Армагеддон, и несварение желудка у Сатаны. Одним словом, все реальные, полуфантастические и совсем фантастические сценарии. С учетом еще большой скученности населения на относительно небольшой территории. Но не учла. Короче, в Политбюро, конечно, сидели одни гниды, но технологические катастрофы были, есть и будут. Плата за прогресс, так сказать. Можно торговаться, но нельзя не платить. Источник

Андрей КОЛЕСНИКОВ, журналист: Я проходил практику в «Московской правде» в 1988 году, в отделе науки, школ и вузов, и редактор отдела Виола Михайловна Егикова говорила мне: «Ну съезди, посмотри, что у них там новенького, в Курчатовском...» Ну я ехал... один раз даже встретился с академиком Александровым, который был тогда директором. Мы с ним разговариваем, ему звонят, он слушает, кладет трубку и машинально говорит мне: «Валера повесился». Я не понял, конечно, сразу, что речь идет о Легасове. А он, спохватившись, конечно, не уточнил.

Я пробовал, конечно, понять, зачем Легасов это сделал. И чувство личной вины пригнуло его к земле, так что голову было не оторвать, и все такое. Но только ночью, посмотрев последнюю серию, я, кажется, окончательно понял и согласился. Легасов не то что повесился. Его разорвало изнутри, как сам этот реактор. Источник

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