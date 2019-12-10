Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Современный «большой спорт» (в большинстве своих видов) является не демонстрацией возможностей человека, а демонстрацией возможности науки.

Сам спортсмен после карьеры в «большом спорте» - выжат насухо, особенно если задержался уйти.

Для обывателя польза от «большого спорта» - ровно та же, что для римского плебса. «Зрелища!» Современные гладиаторы портят здоровье на аренах.

Для государства (любого) - предмет гордости. «Смотрите, какая у нас сильная здоровая нация!»

Если некое государство становится объектом пристального внимания и давления - то и «большой спорт» обязательно отгребёт. При технологической и фармакологической отсталости, плюс отсутствие патриотизма и чиновниках не на своём месте – «большой спорт» отгребёт по самое не балуйся. Ну и опять же, если государственные чиновники принимают позицию «терпи, родная, авось обойдётся» и соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т.д. - давить будут дальше. До упора. Со всем характерным для Европы и США сладострастным остервенением.

Соответственно обе свои полезные функции «большой спорт» уже не выполняет. Это и для государства позор, и для граждан стыд и разочарование.

Единственным реально возможным методом противодействия такому давлению (если страна не является державой, с которой реально страшно ссориться - типа США или Китая) является полный уход из-под удара. Полный уход - это когда объект давления вообще исчезает.

Финансирование «большого спорта» отдаётся на откуп частным корпорациям, спонсорам и т.д. Государство же освободившиеся деньги тратит на развитие массового спорта, строительство спортзалов, бассейнов, стадионов (бесплатных!) в мелких и крупных городах. Что всяко полезнее для населения и улучшения общего настроения граждан. Ну и исчезает возможность давления.

Вот такое у меня мнение о «большом спорте» и сложившейся ситуации. Спортсменов мне жалко, но какого-нибудь сельского паренька, который спортзал видел только по телевизору или работяг из мелкого городка, у которых единственно возможный спорт - распитие пива, ещё более жалко.

Разумеется, моё мнение является исключительно моим мнением, фантастическим и несбыточным. Считайте, что это просто наброски для будущей ненаписанной книги.