Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС

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Украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам

Украинская пшеница составила конкуренцию российскойФото: Bogdan Cristel/ Reuters
Российский урожай в этом году оказался лучше прошлого года, что обеспечит продовольственную безопасность стране. Однако побить рекордный урожай зерновых 2017 года российским аграриям не удалось. Впрочем, такая ситуация, как это ни парадоксально, для них намного выгодней, так как рекорды бьют по ценам. Но в этом году хорошему заработку мешают еще два обстоятельства. Подробности...
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«Формула Штайнмайера» выводит Украину на путь распада

Формальное согласие на «формулу Штайнмайера» − это страшное унижение для украинских националистов и «патриотов»Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Скандал вокруг «формулы Штайнмайера» продолжает набирать обороты. Команда Зеленского и украинские националисты перешли к открытому конфликту друг с другом, гремят обвинения в «подлом предательстве» и «сдаче на милость Москве», звучат призывы к новому Майдану. С точки зрения интересов России все это не может не радовать, и вот почему. Подробности...
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Российские корпорации начали охоту на лучших студентов

Глава РСПП Александр Шохин гордится ролью одного из отцов-основателей олимпиады «Я – профессионал»Фото: пресс-служба олимпиады «Я – профессионал»
Талантливым студентам уже в третий раз предоставили возможность не только получить образование в ведущих столичных университетах, но и сразу начать карьеру в таких крупных корпорациях, как «Росатом» или Сбербанк. В среду стартовал очередной сезон всероссийской олимпиады «Я – профессионал». Интерес к ней проявляют не только студенты, но и работодатели, испытывающие дефицит перспективных кадров. Подробности...
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Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа стоит на пороге принятия важнейших законов, а также выстраивания новых правил сосуществования между респектабельной Западной и националистической Восточной Европами внутри Евросоюза. Именно поэтому в Австрии был срежиссирован «Ибица-Гейт». Подробности...

Зеленскому пора начинать сажать радикалов

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Не прошло и недели с момента встречи Трампа и Зеленского, где украинскому президенту было предписано «встретиться с Путиным и решить свою проблему», как документ по мирному урегулированию в Донбассе – «формула Штайнмайера» – был подписан. Подробности...
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Семь лет за глупость

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          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
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              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 3 октября 2019, 09:14

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              В Австрии прошли досрочные парламентские выборы. Их итоги пока неясны — ведь главное было не то, сколько процентов наберет каждая из партий, а то, какие из них войдут в правящую коалицию. От того, кто это будет, в какой-то степени зависит не только будущее Австрии, но и всей Европы.

              Налево пойдешь?

              С процентами уже все более-менее ясно. Первое место заняла Народная Партия, возглавляемая бывшим (и, наверное, уже будущим) канцлером Себастьяном Курцем. Она взяла 37% голосов избирателей и, соответственно, 71 мандат — что на 6 процентных пунктов и 9 мандатов больше, чем по итогам прошлых выборов 2017 года.

              На втором месте оказались социал-демократы — у них 26,9% и 40 мандатов. По сравнению с итогами прошлых выборов они потеряли 5,5% и 12 мест в нижней палате парламента. Среди неудачников оказались и бывшие партнеры Себастьяна Курца по правящей коалиции — праворадикалы из Партии Свободы. Причем их потери гораздо существеннее — они набрали 16,2% против 26% в 2017-м, и сократили свое присутствие аж на 20 мандатов — до 31 места. Главными же триумфаторами считают «Зеленых» — если в 2017 году они набрали лишь менее 4% голосов и вообще не попали в законодательный орган, то теперь у них 14% и 26 мест. Наконец, пятой парламентской силой стали местные либералы — у них 15 мандатов.

              Теоретически перед Себастьяном Курцем открыты все пути. Для того, чтобы получить большинство в 183-местной нижней палате парламента, ему нужно 92 мандата — то есть необходимо где-то найти еще 21 депутата. А, значит, на роль партнера годится любая политическая сила, кроме либералов.

              Фото: Leonhard Foeger/Reuters

              На практике же выбор крайне непрост. Курцу будет крайне сложно создать «большую коалицию» с социал-демократами. Во-первых, потому, что они крайне критически относятся к правой политике лидера Народной Партии.

              Во-вторых, потому, что Курц не хочет быть канцлером на один срок — именно его «поправевший» курс стал причиной электорального успеха. И леветь ради альянса с социалистами — а, значит, терять электорат — не в его интересах. В-третьих, социология показывает, что создание таких больших коалиций между правыми и левыми приводит к разочарованию людей. Проще говоря, они называют это предательством. Свои услуги Курцу уже предложили «новые левые» — зеленые. Лидеры «Зеленых» заявили, что теоретически согласны на правящую коалицию с Курцем, но для этого «Народная Партия» должна доказать, что откажется от ультраправого курса.

              Зеленые все-таки меньше дискредитировали себя, чем социалисты, поэтому эксперты не исключают варианты такого союза — например, канцлер может передать им в ведение несколько министерств и отдать на откуп экологические вопросы. А также несколько сбалансировать зеленых радикалов за счет приглашения в коалицию довеска в лице либералов. Однако он не может не понимать — экорадикалы все-таки останутся экорадикалами, а, значит, коалиция будет крайне нестабильной.

              Чужим тут не место

              Некоторые эксперты, впрочем, советуют ему не изобретать велосипед, и вступить в альянс с Партией Свободы, с которой Курц и состоял в коалиции после выборов 2017 года. Опросы показывают, что за такой расклад выступает и электорат Народной Партии. Да, некоторые лидеры Партии Свободы признают — столь слабый результат не даст им особого влияния внутри правящей коалиции, поэтому уж лучше уйти в оппозицию, но уговорить их труда не составит.

              Однако против подобной коалиции выступают многие глобалистски настроенные политологи, журналисты и представители европейских элит. Для них такой альянс — прямая угроза власти.

              Объединение респектабельных правых и несистемных ультраправых стало проблемой для всего европейского политического истеблишмента, надеющегося на сохранение власти в руках традиционных левых и правых. Дискредитировавших себя перед избирателями, но все равно на пару набирающих достаточно голосов для того, чтобы создавать «большие коалиции». Да, скрещивая при этом ужа с ежом в виде их различных программ, но, тем не менее, не пробивая окно Овертона и не допуская до власти «чужих».

              Европа стоит на пороге принятия важнейших законов, касающихся миграционных и валютных вопросов, а также выстраивания новых правил сосуществования между респектабельной Западной и националистической Восточной Европами внутри Евросоюза. Праворадикалы в Австрии — стране Западной Европы и ее форпосте в восточных землях — не должны получить власть и быть допущены к обсуждению, составлению и имплементации всех этих норм. Тем более, они не должны получить возможность консолидировать вокруг себя националистические силы Восточной Европы и возглавить формирование некоего центральноевропейского блока государств, который оспорит власть Берлина.

              Студенток на всех хватит

              Именно поэтому истеблишмент и сделал все возможное, чтобы развалить правящую коалицию между Партией Свободы и Народной партией. Именно поэтому был срежиссирован «Ибица-Гейт» — коррупционный скандал, в который был вовлечен тогдашний лидер Партии Свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и самопровозглашенная племянница русского олигарха. Даже несмотря на то, что этой «племянницей» оказалась боснийская студентка, а за скандалом виднелись уши немецких спецслужб, рейтинг Партии Свободы рухнул.

              История показала, что сила, выступающая с позиции антиистеблишмента, будет дискредитирована в случае, если удастся доказать, что она гораздо более коррумпирована, чем тот самый истеблишмент. И сейчас в редакционной статье издания Блумберг — рупора мирового глобализма — говорится, что создание коалиции между Народной и Свободной партиями будет «серьезнейшей ошибкой, и подаст ужасный сигнал как самой Австрии, так и Евросоюзу», поэтому «любой другой вариант коалиции, каким бы «грязным» он не выглядел, является более предпочтительным». Тонкий намек на то, что, если Курц сделает неправильный выбор, истеблишмент повторит свой подход к снаряду. И поставит под угрозу карьеру самого молодого, амбициозного и перспективного канцлера Австрии.

              Москве тоже небезразлично, в чью пользу сделает выбор Себастьян Курц. У России хорошие, конструктивные отношения с Партией Свободы, и эти отношения можно было бы использовать для того, чтобы превратить нейтральную и вменяемую Австрию в своего рода посредника в деле нормализации российско-европейских отношений. Если он войдет в союз с Зелеными или левыми, если будет вынужден хотя бы частично проводить «глобалистскую» линию, то такая Австрия нам не помощник.


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