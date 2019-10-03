Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС

В Австрии прошли досрочные парламентские выборы. Их итоги пока неясны — ведь главное было не то, сколько процентов наберет каждая из партий, а то, какие из них войдут в правящую коалицию. От того, кто это будет, в какой-то степени зависит не только будущее Австрии, но и всей Европы.

Налево пойдешь?

С процентами уже все более-менее ясно. Первое место заняла Народная Партия, возглавляемая бывшим (и, наверное, уже будущим) канцлером Себастьяном Курцем. Она взяла 37% голосов избирателей и, соответственно, 71 мандат — что на 6 процентных пунктов и 9 мандатов больше, чем по итогам прошлых выборов 2017 года.

На втором месте оказались социал-демократы — у них 26,9% и 40 мандатов. По сравнению с итогами прошлых выборов они потеряли 5,5% и 12 мест в нижней палате парламента. Среди неудачников оказались и бывшие партнеры Себастьяна Курца по правящей коалиции — праворадикалы из Партии Свободы. Причем их потери гораздо существеннее — они набрали 16,2% против 26% в 2017-м, и сократили свое присутствие аж на 20 мандатов — до 31 места. Главными же триумфаторами считают «Зеленых» — если в 2017 году они набрали лишь менее 4% голосов и вообще не попали в законодательный орган, то теперь у них 14% и 26 мест. Наконец, пятой парламентской силой стали местные либералы — у них 15 мандатов.

Теоретически перед Себастьяном Курцем открыты все пути. Для того, чтобы получить большинство в 183-местной нижней палате парламента, ему нужно 92 мандата — то есть необходимо где-то найти еще 21 депутата. А, значит, на роль партнера годится любая политическая сила, кроме либералов.

На практике же выбор крайне непрост. Курцу будет крайне сложно создать «большую коалицию» с социал-демократами. Во-первых, потому, что они крайне критически относятся к правой политике лидера Народной Партии.

Во-вторых, потому, что Курц не хочет быть канцлером на один срок — именно его «поправевший» курс стал причиной электорального успеха. И леветь ради альянса с социалистами — а, значит, терять электорат — не в его интересах. В-третьих, социология показывает, что создание таких больших коалиций между правыми и левыми приводит к разочарованию людей. Проще говоря, они называют это предательством. Свои услуги Курцу уже предложили «новые левые» — зеленые. Лидеры «Зеленых» заявили, что теоретически согласны на правящую коалицию с Курцем, но для этого «Народная Партия» должна доказать, что откажется от ультраправого курса.

Зеленые все-таки меньше дискредитировали себя, чем социалисты, поэтому эксперты не исключают варианты такого союза — например, канцлер может передать им в ведение несколько министерств и отдать на откуп экологические вопросы. А также несколько сбалансировать зеленых радикалов за счет приглашения в коалицию довеска в лице либералов. Однако он не может не понимать — экорадикалы все-таки останутся экорадикалами, а, значит, коалиция будет крайне нестабильной.

Чужим тут не место

Некоторые эксперты, впрочем, советуют ему не изобретать велосипед, и вступить в альянс с Партией Свободы, с которой Курц и состоял в коалиции после выборов 2017 года. Опросы показывают, что за такой расклад выступает и электорат Народной Партии. Да, некоторые лидеры Партии Свободы признают — столь слабый результат не даст им особого влияния внутри правящей коалиции, поэтому уж лучше уйти в оппозицию, но уговорить их труда не составит.

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Однако против подобной коалиции выступают многие глобалистски настроенные политологи, журналисты и представители европейских элит. Для них такой альянс — прямая угроза власти.

Объединение респектабельных правых и несистемных ультраправых стало проблемой для всего европейского политического истеблишмента, надеющегося на сохранение власти в руках традиционных левых и правых. Дискредитировавших себя перед избирателями, но все равно на пару набирающих достаточно голосов для того, чтобы создавать «большие коалиции». Да, скрещивая при этом ужа с ежом в виде их различных программ, но, тем не менее, не пробивая окно Овертона и не допуская до власти «чужих».

Европа стоит на пороге принятия важнейших законов, касающихся миграционных и валютных вопросов, а также выстраивания новых правил сосуществования между респектабельной Западной и националистической Восточной Европами внутри Евросоюза. Праворадикалы в Австрии — стране Западной Европы и ее форпосте в восточных землях — не должны получить власть и быть допущены к обсуждению, составлению и имплементации всех этих норм. Тем более, они не должны получить возможность консолидировать вокруг себя националистические силы Восточной Европы и возглавить формирование некоего центральноевропейского блока государств, который оспорит власть Берлина.

Студенток на всех хватит

Именно поэтому истеблишмент и сделал все возможное, чтобы развалить правящую коалицию между Партией Свободы и Народной партией. Именно поэтому был срежиссирован «Ибица-Гейт» — коррупционный скандал, в который был вовлечен тогдашний лидер Партии Свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и самопровозглашенная племянница русского олигарха. Даже несмотря на то, что этой «племянницей» оказалась боснийская студентка, а за скандалом виднелись уши немецких спецслужб, рейтинг Партии Свободы рухнул.

История показала, что сила, выступающая с позиции антиистеблишмента, будет дискредитирована в случае, если удастся доказать, что она гораздо более коррумпирована, чем тот самый истеблишмент. И сейчас в редакционной статье издания Блумберг — рупора мирового глобализма — говорится, что создание коалиции между Народной и Свободной партиями будет «серьезнейшей ошибкой, и подаст ужасный сигнал как самой Австрии, так и Евросоюзу», поэтому «любой другой вариант коалиции, каким бы «грязным» он не выглядел, является более предпочтительным». Тонкий намек на то, что, если Курц сделает неправильный выбор, истеблишмент повторит свой подход к снаряду. И поставит под угрозу карьеру самого молодого, амбициозного и перспективного канцлера Австрии.

Москве тоже небезразлично, в чью пользу сделает выбор Себастьян Курц. У России хорошие, конструктивные отношения с Партией Свободы, и эти отношения можно было бы использовать для того, чтобы превратить нейтральную и вменяемую Австрию в своего рода посредника в деле нормализации российско-европейских отношений. Если он войдет в союз с Зелеными или левыми, если будет вынужден хотя бы частично проводить «глобалистскую» линию, то такая Австрия нам не помощник.