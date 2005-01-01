Новое поколение управленцев: заниматься делом, а не интригами

Российская бюрократия имеет не самую лучшую наследственность. Тяжеловесная, неповоротливая, неэффективная, старомодная. Корни этой репутации – в советской чиновничьей практике. Многие мои ровесники – управленцы были еще секретарями обкомов, комсомольскими работниками. Вышли, прямо скажем, из прошлого, советского века. Советское мышление руководствовалось прежде всего бюрократической логикой – чтобы было довольно начальство. Реальный результат на первом месте не значился. Это, в частности, и послужило одной из причин гибели великой страны – СССР...

Но жизнь меняется. К счастью, в современной России появляется новое поколение руководителей, незнакомых с дурной стороной советской традиции. И власть для них не имеет значения сама по себе. Большие полномочия для руководителей нового поколения – лишь инструмент, нужный для достижения результата. Результата, который признают прежде всего люди, избиратели, население, народ – а не вышестоящее бюрократическое начальство.

Для чиновников нового поколения даже придумали особое слово – «технократ», и чаще всего применяют его к руководителям регионов, губернаторам. Слово «технократ» может настораживать – некоторым кажется, это скучный, сухой человек. Но на самом деле технократ – человек, который видит способы решения задач, которые перед ним поставлены. И четко, спокойно, эффективно, без шума и пыли, без скандалов и интриг выполняет свой долг перед обществом.

Именно на таких людей, представителей новой породы сделал ставку президент России. Это, кстати, говорит о необыкновенной государственной интуиции президента, тонко почувствовавшего требование времени. Несколько лет назад он начал выдвигать в руководители регионов тех, кого в печати потом назвали «молодыми технократами». Принял ряд верных, точечных, взвешенных кадровых решений. Тогда в регионах, как мы помним, высадился целый десант таких молодых врио губернаторов. А самый молодой из них достался Калининградской области. И едва ли не самый яркий. Особенно контрастно он смотрелся на фоне предыдущих руководителей области. Это был Антон Алиханов.

Прошло два года. Можно подвести предварительные итоги – как деятельности самого Алиханова, так и в целом подхода к обновлению региональных руководителей.

Область развивается. Появляются новые рабочие места. Построен великолепный стадион, блестяще проведен чемпионат мира по футболу. Знаете, что было на месте стадиона, на острове в центре современного европейского города? Пустыри да болотистый берег с камышами. Покрывались трещинами стоящие рядом старые панельные дома. А сегодня это место стало зоной экономического притяжения. Построены мосты, эстакады, развязки. Наведен порядок с распределением земли, с точечной застройкой. Заметно вырос поток федеральных денег в Калининград. Потянулись инвесторы. Все это сделано без рывков, без лозунгов, без штурмовщины, без пустого пиара. Без революций. Словно само собой.

И главное – совершенно изменилась сама атмосфера в чиновничьем аппарате области. Последние 20 лет Калининград был знаменит как регион, чиновники которого погрязли в разнообразных интригах, ссорах, конфликтах. В череде этих интриг терялось развитие. Управленцы не работали, а непрерывно копали друг под друга. Но стоило прийти настроенному на результат технократу – и чиновники стали работать как одна команда, занимаясь своими прямыми обязанностями. Когда люди начинают заниматься делом, сил на интриги не остается.

После очередных выборов Алиханов – уже не самый молодой губернатор в России, но зато по-прежнему один из самых эффективных. В Калининградской области меня хорошо знают – и я слыву человеком критичным, в том числе к региональным руководителям. Но теперь я вынужден признать: губернатор показал достойные результаты.

Сегодня Антон Андреевич отмечает свой день рождения. Ему стукнуло 32 года. Искренне желаю ему дальнейших результатов на благо страны и общества, дальнейшего карьерного роста. На его примере отчетливо видно, насколько удачной оказалась инициатива президента по выдвижению в региональные лидеры «молодых технократов».