Остановить дискриминацию по возрасту

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27 июня, среда  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
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Даже бегство инвесторов приносит пользу России

Массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждутФото: Людмила Пахомова/фотохроника ТАСС
Иностранцы бросились распродавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Иначе говоря, Россия теряет зарубежные инвестиции, и если бы не бегство инвесторов, за доллар сегодня давали бы не больше 50 рублей. И все же, как ни парадоксально, столь неприятная ситуация все равно приносит огромные дивиденды России. Подробности...
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Что общего между Николаем Вторым и Сталиным

Два верховных главнокомандующих русскими армиями в ходе двух мировых войнФото: Global Look Press, Yevgeny Khaldei /Voller Erst/DPA/
Zentralbild/Global Look Press
Среди политических фигур начала 20-го века наибольшую симпатию у россиян вызывают Николай Второй и Иосиф Сталин, показал опрос, проведенный ВЦИОМ. При этом царь оказался даже популярней вождя – и симпатия одновременно к ним обоим вскрывает суть национального самосознания. В этом нет раздвоения, потому что их ценят за одно и то же. Подробности...
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У российской медицины нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Проститутки помогут украинской власти

Киев, март 2017 года. Марш проституток, которые требовали запретить штрафы за проституцию и легализовать секс-индустриюФото: Oleksandr Khomenko/Global Look Press
Украина могла бы перенять опыт Евросоюза по пополнению бюджета и манипулированию с макроэкономической статистикой. ЕС уже не первый год получает доходы за счет легализованной проституции, учитывая ее в составе ВВП. Для Украины, которая становится центром мирового секс-туризма, как считают сами украинские депутаты, такой подход сулит одни преимущества. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Остановить дискриминацию по возрасту

Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ
Большинство людей предпенсионного возраста стремятся продолжить трудовую деятельность. Идущая модернизация пенсионной системы – хороший повод для того, чтобы начать масштабную борьбу с дискриминацией по возрасту. Подробности...

Украинская тоска по Пиночету

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Три главных ошибки наших западников

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      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Максим Григорьев

          Остановить дискриминацию по возрасту

          Максим Григорьев
          директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ
          		 27 июня 2018, 17:40

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          Представленная недавно модернизация пенсионной системы имеет очевидных бенефициаров – самих пенсионеров. Ведь их пенсия будет увеличиваться. Эти изменения повысят и число трудоспособных граждан, что приведет к снижению потребности в массовом привлечении мигрантов.

          Конечно, до фактического увеличения пенсий найдется и достаточное число недовольных реформой. В первую очередь тех, кто планировал выйти на пенсию в ближайшие годы, но не сможет это сделать.

          Но в действительности большинство людей предпенсионного возраста вовсе не стремятся прекратить работать. Большинство из них хотят продолжить трудовую деятельность, но страдают от увольнений, ущемления прав на рабочем месте, сниженной заработной платы, трудностей с поиском нового рабочего места. Необходимо признать, что в России (главным образом в сфере частного бизнеса) широко распространена дискриминация по возрасту.

          Кадровые агентства констатируют, что через них находят работу не более 3% людей в возрасте старше 45 лет. Безусловно, российское государство пытается с этим бороться, а наше законодательство устанавливает запрет на дискриминацию в сфере труда.

          Статья 3 Трудового кодекса гласит: «Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника».

          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

          В последние годы государство дополнило главу Кодекса об административных правонарушениях статьей 13.11.1 «Распространение информации о вакантных рабочих местах (должностях), содержащей ограничения дискриминационного характера», устанавливающей штрафы от 500 до 15 000 рублей за объявления о работе с незаконными ограничениями.

          В трудовом законодательстве ясно указано, что «лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда». Но, несмотря на это, количество выигранных судов в связи с дискриминацией по возрасту крайне мало.

          Дело в том, что по закону жертва дискриминации должна самостоятельно доказывать факт применения незаконных ограничений. Отечественная судебная практика, в свою очередь, демонстрирует пренебрежительное отношение к данным нарушениям. Например, Ленинский районный суд города Воронежа отказал работнику в иске, несмотря на наличие письменного отказа работодателя принять пожилого мужчину на работу бухгалтером как не подходящего «по возрастному признаку». 

          Согласно законодательству штрафы для нарушающих компаний носят минимальный характер, а судам свойственно уменьшать их до смехотворных величин.

          Например, мировой суд Приволжского района Казани признал незаконными действия руководства объединения «Сельский хлеб», отказавшего дипломированному финансисту в рабочем месте, т. к. они принимали только «молодых женщин в возрасте до 30 лет». Однако штраф для компании составил всего 1000 рублей.

          И хотя в странах ЕС, несмотря на наличие специального законодательства, социологические опросы показывают ту же проблему (в 2007 году на нее указали 46% опрошенных), зарубежный опыт в сфере борьбы с дискриминацией по возрасту представляет несомненный интерес.

          Во Франции этой тематикой занимается Верховный орган по борьбе с дискриминацией и за обеспечение равноправия, в Норвегии – омбудсмены в сфере равноправия и запрета дискриминации, в Греции и Нидерландах – Комиссия по равенству возможностей. Следует признать достойным изучения и опыт США, где законы по борьбе с возрастной дискриминацией применяются к компаниям, имеющим не менее 20 работников.

          Однако наиболее интересным является опыт Японии и Южной Кореи. Эти страны предоставляют государственные льготы и субсидии для компаний, принимающих на работу людей старшего возраста. Такого рода меры регулируются японским законом «О стабилизации занятости лиц, принадлежащих к старшей возрастной группе» и корейским законом «О содействии трудоустройству представителей старшей возрастной группы».

          Идущая модернизация российской пенсионной системы – хороший повод для того, чтобы в ближайший пятилетний переходный период начать масштабную борьбу с дискриминацией по возрасту.

          Основная задача – изменить отношение частных предприятий к людям старшего возраста. Особенно актуально это для родившихся в 1959–1963 годах. Именно эту категорию работников будут увольнять и дискриминировать как пенсионеров, но согласно законодательству они не будут считаться таковыми.

          Среди очевидных конкретных мер: значительное увеличение штрафов за дискриминацию по возрасту, начало полноценной работы трудовых инспекций и судебной системы по вынесению решений в этой области, льготы и субсидии на переходный период для компаний, в которых работает данная категория граждан, масштабная информационная кампания в СМИ, контроль со стороны гражданского общества и сисиемы общественных палат.


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