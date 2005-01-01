У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

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15 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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ВМФ России оказал футболу боевую поддержку

Российские моряки решили подыграть всем поклонникам футбола в миреФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Российский военно-морской флот устроил крупнейшую за последние годы демонстрацию своей мощи. Десятки боевых кораблей почти одновременно вышли в море с обыденной, казалось бы, целью – на так называемый сбор-поход. Однако у данного сбор-похода есть крайне необычное обстоятельство, а именно – время его проведения. Многое становится понятным, если вспомнить о начавшемся в России чемпионате мира по футболу. Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

Дмитрий Пугаченко, журналист
Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков. 5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки. Подробности...

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Егор Холмогоров, Публицист
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      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

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          Дмитрий Пугаченко

          У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

          Дмитрий Пугаченко
          журналист
          		 15 июня 2018, 09:12

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          Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков.  5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки.

          В последние дни перед стартом чемпионата Станислава Черчесова ругали и костерили со всех сторон. К болельщикам, недовольным тусклой игрой команды и непонятными экспериментами с составом, присоединились журналисты, которых раздражали поведение и слова главного тренера, а также нелюдимость футболистов. Даже некоторые коллеги Черчесова прозрачно намекали в прессе, что тренерский штаб недорабатывает.

          В свое время Жозе Моуриньо прославился в том числе тем, что перед важными матчами своими высказываниями делал самым обсуждаемым персонажем себя, а не своих футболистов. Португальцу дали за это негласный статус «тренера, который принимает огонь на себя» и тем самым раскрепощает футболистов. Я не уверен, что таков был замысел Черчесова, но что-то подобное у него точно получилось.

          В день открытия чемпионата мира Черчесов показал, что у него есть гораздо более сильные стороны, чем выступление на пресс-конференциях. Грамотная подводка команды к игре, правильная заряженность футболистов, блестящие замены – все это во многом предопределило выдающийся результат. Главное оружие, которое так старательно готовил тренерский штаб, – высокий прессинг – заработал с самого начала игры в «Лужниках», вынуждая саудитов ошибаться в самых простых ситуациях.

          Испанский тренер Хуан Антонио Пицци, наоборот, строит игру Саудовской Аравии на контроле мяча. Учитывая невеликий класс футболистов, такая схема при жестком прессинге могла обернуться катастрофой для гостей, что в итоге и произошло. Кроме того, важнейшей частью успеха сборной России стала лучшая физическая готовность, и это еще один плюс в общую оценку работы тренера. Сыграло и общее преимущество в габаритах – два мяча из пяти были забиты головой.

          Фото: Maxim Shemetov/Reuters

          Автора первого гола чемпионата мира Юрия Газинского мало кто ожидал увидеть в стартовом составе. Краснодарец много ошибался в контрольном матче с Турцией, но в «Лужниках» выглядел настоящим опорным механизмом команды. А еще его удар головой на 12-й минуте матча стал в итоге победным.

          Черчесов в самый важный момент умудрился привлечь на свою сторону всю удачу, не оставив ни капли сопернику. Сборная России в «Лужниках» реализовала почти все свои моменты. Даже потеря Алана Дзагоева в первом тайме сыграла за нас – вышедший на замену Денис Черышев выдал матч всей жизни, забил два невероятных гола и был признан лучшим игроком.

          Еще одной звездой встречи стал Александр Головин – одновременно и мозг, и мотор команды. На его счету две голевые передачи и издевательский пятый гол со штрафного в добавленное время. Итальянский «Ювентус», решивший не торопиться с покупкой армейца, явно прогадал – теперь Головин обойдется туринцам дороже. К тому же в ближайшие дни в офис ЦСКА могут прийти заманчивые предложения от других европейских грандов.

          После игры оппоненты Черчесова заговорили о низком уровне Саудовской Аравии, сравнивая ее с командами наших низших лиг: ФНЛ, ПФЛ и даже ЛФК. Конечно, саудиты сыграли плохо, но не стоит умалять достоинства нашей сборной. В конце концов, совсем недавно аравийцы лишь в упорной борьбе уступали в товарищеских матчах Италии и Германии (оба раза – 1:2).

          Хотя вполне возможно, что такие разговоры нашей сборной только на пользу. Ведь критика не была направлена только в адрес Черчесова, доставалось и футболистам. Многие из них даже специально не читали никакой прессы перед матчем. Но есть семьи, друзья, которые все читали и наверняка рассказывали. Как результат – игроки вышли на поле «Лужников» с огромным желанием себя показать и другим рот закрыть.

          Сейчас же Головина, Черышева, Зобнина, Дзюбу и даже Кутепова ждет испытание медными трубами, которое в такой ситуации не менее опасно. «Если кто-то наденет корону, мы ее собьем», – уже заявил по этому поводу Черчесов.

          19 июня в Санкт-Петербурге нам предстоит матч с Египтом, у которого на острие почти наверняка будет действовать вылечившийся лучший игрок чемпионата Англии Мохаммед Салах. Победа в этой встрече может досрочно вывести сборную России в плей-офф, и ради этого футболисты должны отдать все свои силы. И они к этому готовы.

          Но это будет через пять дней. А сейчас можно радоваться. У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол. Как бы теперь ни сложился для нее чемпионат, она нас в этом убедила. Спасибо за это, ребята.


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