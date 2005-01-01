У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков. 5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки.

В последние дни перед стартом чемпионата Станислава Черчесова ругали и костерили со всех сторон. К болельщикам, недовольным тусклой игрой команды и непонятными экспериментами с составом, присоединились журналисты, которых раздражали поведение и слова главного тренера, а также нелюдимость футболистов. Даже некоторые коллеги Черчесова прозрачно намекали в прессе, что тренерский штаб недорабатывает.

В свое время Жозе Моуриньо прославился в том числе тем, что перед важными матчами своими высказываниями делал самым обсуждаемым персонажем себя, а не своих футболистов. Португальцу дали за это негласный статус «тренера, который принимает огонь на себя» и тем самым раскрепощает футболистов. Я не уверен, что таков был замысел Черчесова, но что-то подобное у него точно получилось.

В день открытия чемпионата мира Черчесов показал, что у него есть гораздо более сильные стороны, чем выступление на пресс-конференциях. Грамотная подводка команды к игре, правильная заряженность футболистов, блестящие замены – все это во многом предопределило выдающийся результат. Главное оружие, которое так старательно готовил тренерский штаб, – высокий прессинг – заработал с самого начала игры в «Лужниках», вынуждая саудитов ошибаться в самых простых ситуациях.

Испанский тренер Хуан Антонио Пицци, наоборот, строит игру Саудовской Аравии на контроле мяча. Учитывая невеликий класс футболистов, такая схема при жестком прессинге могла обернуться катастрофой для гостей, что в итоге и произошло. Кроме того, важнейшей частью успеха сборной России стала лучшая физическая готовность, и это еще один плюс в общую оценку работы тренера. Сыграло и общее преимущество в габаритах – два мяча из пяти были забиты головой.

Автора первого гола чемпионата мира Юрия Газинского мало кто ожидал увидеть в стартовом составе. Краснодарец много ошибался в контрольном матче с Турцией, но в «Лужниках» выглядел настоящим опорным механизмом команды. А еще его удар головой на 12-й минуте матча стал в итоге победным.

Черчесов в самый важный момент умудрился привлечь на свою сторону всю удачу, не оставив ни капли сопернику. Сборная России в «Лужниках» реализовала почти все свои моменты. Даже потеря Алана Дзагоева в первом тайме сыграла за нас – вышедший на замену Денис Черышев выдал матч всей жизни, забил два невероятных гола и был признан лучшим игроком.

Еще одной звездой встречи стал Александр Головин – одновременно и мозг, и мотор команды. На его счету две голевые передачи и издевательский пятый гол со штрафного в добавленное время. Итальянский «Ювентус», решивший не торопиться с покупкой армейца, явно прогадал – теперь Головин обойдется туринцам дороже. К тому же в ближайшие дни в офис ЦСКА могут прийти заманчивые предложения от других европейских грандов.

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После игры оппоненты Черчесова заговорили о низком уровне Саудовской Аравии, сравнивая ее с командами наших низших лиг: ФНЛ, ПФЛ и даже ЛФК. Конечно, саудиты сыграли плохо, но не стоит умалять достоинства нашей сборной. В конце концов, совсем недавно аравийцы лишь в упорной борьбе уступали в товарищеских матчах Италии и Германии (оба раза – 1:2).

Хотя вполне возможно, что такие разговоры нашей сборной только на пользу. Ведь критика не была направлена только в адрес Черчесова, доставалось и футболистам. Многие из них даже специально не читали никакой прессы перед матчем. Но есть семьи, друзья, которые все читали и наверняка рассказывали. Как результат – игроки вышли на поле «Лужников» с огромным желанием себя показать и другим рот закрыть.

Сейчас же Головина, Черышева, Зобнина, Дзюбу и даже Кутепова ждет испытание медными трубами, которое в такой ситуации не менее опасно. «Если кто-то наденет корону, мы ее собьем», – уже заявил по этому поводу Черчесов.

19 июня в Санкт-Петербурге нам предстоит матч с Египтом, у которого на острие почти наверняка будет действовать вылечившийся лучший игрок чемпионата Англии Мохаммед Салах. Победа в этой встрече может досрочно вывести сборную России в плей-офф, и ради этого футболисты должны отдать все свои силы. И они к этому готовы.

Но это будет через пять дней. А сейчас можно радоваться. У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол. Как бы теперь ни сложился для нее чемпионат, она нас в этом убедила. Спасибо за это, ребята.