Какой смысл в национальном государстве, если у него нет суверенитета?

Например, Болгария, которая вроде имеет государственность и соответственно интересы тоже имеет, но ее президент руководствуется не этими интересами, а чьими-то другими. Американскими, европейскими, британскими какими угодно.

Был выгодный для Болгарии проект, им дали команду зарубить, они зарубили. Теперь тот же газ будут из Турции получать, а президент Болгарии едет в Москву хоть что-то с этого накружить.

Зачем такой президент вообще? Зачем такое государство? Это же чистая бутафория. Лучше б назвались уже чьей-нибудь губернией или графством.

Но Болгария – ещё куда ни шло! Она хоть получает какое-то минимальное довольствие из центра. Понятно за что она принимает оттуда приказы. А вот Украина? Она рубит трубу в обмен на что?

Европейцы придумали идеальную схему работы с папуасами. Контролируешь их власть и ресурсы, но не несешь расходы на социалку и оборону.

Неоколониализм называется.

Источник: Блог Игоря Димитриева