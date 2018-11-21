Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию

Сегодня 25 лет нашей Конституции уважаемой. Поднимите руку, кто ее ни разу не нарушал?

Напомню, сколько там интересного написано.

Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

Запрещается <...> разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

Ну, то есть...

Каждый, кто пишет «чиновники/силовики/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь и нарушает Конституцию.

Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну, распространяет инфу о частной жизни и нарушает Конституцию.

Каждый анонимный канал, кто без решения суда пишет: «А вон тот миллиард украл» – лишает человека права на защиту своей чести и доброго имени и нарушает Конституцию.

Каждый, кто когда-либо смотрел пиратское видео, книжку или музон, забивает на охраняемую законом интеллектуальную собственность и нарушает Конституцию.

Каждый, кто хоть раз получал деньги в конверте, не платит налоги и нарушает Конституцию.

Каждый, кто жарит шашлык в лесу или бросает окурок на пляже, не относится бережно к окружающей среде и нарушает Конституцию.

Каждый, кто косит от армии или помогает своему сыну косить от армии, нарушает Конституцию.

Это я к чему?

К тому, что начинать надо с себя. А там и государство подтянется.

Источник: Блог Маргариты Симоньян