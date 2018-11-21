Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию

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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Для чего Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу

Эксперты видят в полете Ту-160 отработку боевых задач на удаленной территорииФото: Минобороны России/YouTube
Стратегические ракетоносцы Ту-160, преодолев более 10 тыс. километров, приземлились в Венесуэле. Здесь они показательно поучаствуют в отработке «отражения агрессии». За «провокационным» перелетом пристально наблюдали США и их союзники по НАТО. Зачем «Белые лебеди» привели за собой еще и два других самолета – транспортный и пассажирский? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В ДНР есть все основания ожидать масштабного наступления украинской армии уже до Нового годаФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса. По крайней мере, об этом заявляют в ДНР и подробно описывают план наступления. Это уже не первый случай, когда в ДНР таким вот образом раскрывают замыслы ВСУ. Насколько можно верить данному заявлению представителей непризнанной Донецкой республики? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Каждый, кто пишет «чиновники/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь. Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну и нарушает Конституцию. Это я к чему? Подробности...
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Как объяснить Лолите Милявской, зачем она платит налоги

Митя Алешковский, Председатель совета фонда "Нужна помощь"
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Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции

Олег Румянцев, юрист, государственный и общественный деятель
Для повышения эффективности Основного закона требуется набор «точечных» поправок. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач. Подробности...
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          Маргарита Симоньян

          Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию

          Маргарита Симоньян
          член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
          		 12 декабря 2018, 13:16

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          Сегодня 25 лет нашей Конституции уважаемой. Поднимите руку, кто ее ни разу не нарушал?

          Напомню, сколько там интересного написано.

          Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

          Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

          Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

          Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

          Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

          Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

          Запрещается <...> разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

          Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

          Ну, то есть...

          Каждый, кто пишет «чиновники/силовики/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь и нарушает Конституцию.

          Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну, распространяет инфу о частной жизни и нарушает Конституцию.

          Каждый анонимный канал, кто без решения суда пишет: «А вон тот миллиард украл» – лишает человека права на защиту своей чести и доброго имени и нарушает Конституцию.

          Каждый, кто когда-либо смотрел пиратское видео, книжку или музон, забивает на охраняемую законом интеллектуальную собственность и нарушает Конституцию.

          Каждый, кто хоть раз получал деньги в конверте, не платит налоги и нарушает Конституцию.

          Каждый, кто жарит шашлык в лесу или бросает окурок на пляже, не относится бережно к окружающей среде и нарушает Конституцию.

          Каждый, кто косит от армии или помогает своему сыну косить от армии, нарушает Конституцию.

          Это я к чему?

          К тому, что начинать надо с себя. А там и государство подтянется.

          Источник: Блог Маргариты Симоньян  


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