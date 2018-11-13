Очень глупый план Порошенко

25 ноября украинские ВМС нарушили государственную границу России. По кораблям был открыт огонь. Были задержаны суда украинских военно-морских сил «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Трое моряков получили ранения, им оказана помощь. Журналисты, политики, общественные деятели, пользователи социальных сетей обсуждают произошедшее.

Антон ЛЮБИЧ, экономист: Безответственные провокации Киева обусловлены чудовищным падением рейтинга Петра Порошенко, которого поддерживают уже менее 10% избирателей, что усугубляется срывом начала отопительного сезона у наших юго-западных соседей. По свежим опросам, Порошенко даже не проходит во второй тур намеченных на март президентских выборов. Нагнетание антироссийской истерии и бряцание оружием необходимы ему для манипуляции избирательным процессом, давления на политических оппонентов и избирателей. Хотелось бы, чтобы «наши уважаемые партнёры» помнили при этом о возможной цене, если в этой опасной игре заиграться. Источник

Алексей ЧЕСНАКОВ, директор Центра политической коньюнктуры: Какой шикарный «подарочек» Петр Алексеевич преподнес Юлии Владимировне на завтрашний день рождения. Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT: ЕС призвал к деэскалации в Азовском море. Вот и НАТО призывает к деэскалации. На языке международной дипломатии призыв к деэскалации означает: «Разбирайтесь там сами, мы не вписываемся, у нас и без вас тут геморроя хватает». Войны не будет, расходимся. Когда сопливый кукушонок, поощряемый приемными орлами, начинает махать крылышками на мирно спящего по соседству медведя, тот медведь одной лапой отчекрыживает кукушонку и крылышки, и ножки. Как мы хорошо помним по 2008-му, например. Источник

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист: Всё-таки попугаи, занятые «разоблачением слабости путинского режима», и фанаты «путинслила» – это такая отдельная порода дегенератов. Под новостью «Трое украинских военнослужащих легко ранены в ходе задержания нарушивших российскую границу кораблей» первый же коммент: «Почему по нарушителям границы не был открыт огонь? Опять Путин утрется?». Источник

Евгений ПРИМАКОВ, депутат Государственной думы: Украинцы, вас снова развели как котят, и снова свои же. Порошенко придумал, как победить на выборах без выборов. Вот и весь Азов с Крымским мостом. Печально от того, что сегодняшнюю авантюру готовили сильно заранее, прокачивали через Евросоюзовские площадки тему с Азовом (который оказался вдруг «европейским морем», в смысле почти внутриевросоюзовской проблемой). А нам пришлось выступить только в развязке.

Молимся за наших ребят в посольстве в Киеве, которое осадила бесноватая толпа. И напомню старую мысль, которую уже писал: нам, России, нет нужды устраивать настоящее «вторжение», «интервенцию», «оккупацию» – вот всё то, чем лживо пугают обманутых украинцев их власти. Военные возможности России позволяют в течение нескольких часов полностью уничтожить всю военную инфраструктуру Украины: военные аэродромы, склады боеприпасов, узлы связи, а плюс к тому и мосты с прочими инфраструктурными объектами, критическими для страны, при этом избегая жертв среди гражданских мирных людей – и сделать это дистанционно, хирургически точно и необратимо. Источник

Ирина АЛКСНИС, обозреватель РИА Новости: Главная проблема Киева в том, что он никак не поймет. Даже если бы наши пустили ко дну все их посудины «Калибрами» – или чем там еще можно это делать, чтобы с концами и без шансов, России за это не было бы ни-че-го. Нет, западные СМИ и политики, разумеется, пошумели бы денька три, выразили бы возмущение, пару новых человек внесли бы в санкционные списки... И все. А раз Киев этого не понимает, он не в состоянии оценить весь масштаб доброты и гуманизма Москвы. Источник

Алексей ЖУРАВЛЕВ, депутат Государственной думы: Инцидент в Керченском проливе не на шутку перепугал киевский режим. Они там уже привыкли к безнаказанности, а тут вдруг наткнулись на вооруженный отпор. Будут знать! Что же касается военного положения, то Украина находится в нем фактически уже пять лет, с самого евромайдана. Источник

Игорь ГУЖВА, главный редактор украинского издания СТРАНА.UA: У Порошенко решили запустить авантюру с переносом выборов через введение военного положения. После спровоцированной ситуации с кораблями в Керченском проливе СНБО выносит на рассмотрение Рады решение о введении ВП на 60 дней. Во время Иловайска не вводили. Во время Дебальцево не вводили. Во время Крыма весной 2014 года не вводили. Когда шла большая война. А инцидент с кораблями – тут же необычайно быстрая реакция. Не исключено, это было заранее спланировано.

Главная цель – перенос выборов президента на осень. Плюс – зачистка СМИ, политического поля и приручения крупного бизнеса. Окончательное уничтожение остатков демократии. Уничтожение перспектив смены курса страны. Консервация нынешнего мрака и беспредела на долгие годы.

Проголосует ли Рада? Возьмут ли на себя депутаты ответственность за соучастие по сути в государственном перевороте, который готовит Порошенко под видом военного положения?

Это сейчас ключевой вопрос. Еще раз хочу подчеркнуть. Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Источник

Виктор БАРАНСКИЙ, депутат Одесского областного совета VІI созыва: Верховная рада будет рассматривать вопрос о введении военного положения. Существует вероятность, что не наберут нужного количества голосов. Однако мнение Рады – просто сдерживающий фактор. По большому счету, последнее слово за Верховным главнокомандующим. Которым и является Петр Порошенко. И если для всего населения нашей страны этот статус сулит неприятности, то для президента это – шанс. Шанс удержаться при власти так долго, как ему заблагорассудится. Кому война, а кому мать родна... Он уже обещал закончить АТО за считанные часы, и АТО длилась годы, де-факто продолжается и сейчас. Принять военное положение на 60 дней, а затем продлевать его сколько заблагорассудится – очень большой соблазн для власть имущих. Источник

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Даже если у Порошенко был «хитрый план» отложить выборы с помощью введения военного положения – и для этого организовать провокацию около Крымского моста – то это очень глупый план. Отменить выборы ему не дадут – а если он всё-таки продавит это решение, то нарвется на новый майдан и потеряет власть. Но я не верю в то, что у него был такой план – больше похоже на примитивную провокацию с целью получить повод говорить о российской агрессивности и немного поддержки от Штатов (в том числе и накануне встречи Трампа с Путиным). А теперь он еще и импровизирует – вдруг в самом деле получится ввести ЧП и отложить выборы? Не получится – весной его снесут по-любому. Источник

Александр ДЮКОВ, историк: Относительно событий в Керченском проливе. Украина для России сейчас и надолго – это точно то же, что Палестина для Израиля. Failed state, элиты которого остаются у власти лишь постольку, поскольку они: 1) разжигают у подвластного нищего населения вражду к соседу и 2) совершают провокации, позволяющие позиционировать себя на международной арене как «жертву» и получать под это финансирование и иную поддержку из-за рубежа.

Методика провокаций отработана десятилетями: сначала сделать что-то, за что тебя заслуженно стукнут дубинкой, а потом живописно валяться в пыли и, размазывая юшку, рыдать о неспровоцированной агрессии. Обстрелять мирные города ракетами, а потом жаловаться на ответные удары. То, что мы видим в Керченском проливе, – это оно самое, провокация для международного потребителя в самом что ни на есть классическом виде. Источник

Иван ЛИЗАН, обозреватель «СОНАР-2050»: Что дальше? Азовское море станет внутренним морем России, украинское судоходство будет сведено к минимуму, убытки для украинской металлургии существенно вырастут – порты Бердянска и Мариуполя на время прекратят работу. Три судна ВМФ Украины будут изъяты, моряки отправятся под суд и будут, скорее всего, обменяны.

НАТО и баз в Азовском море бояться не стоит. Во-первых, доступ в Чёрное море один – через Босфор и Дарданеллы, статус моря регулируется конвенцией Монтрё, а срок пребывания судов нечерноморских держав ограничен 21 днём. Во-вторых, никакого военного смысла в базе нет – Чёрное море, равно как и Азовское, простреливаются вдоль и поперёк.

Запад ответит санкциями, которые давно заготовил, толку от них особого не будет, всё равно их бы ввели, если не за море, то за что-то другое.

Чем ещё можно ответить? Симметрично ничем, асимметрично – принять наконец-то миграционные законы и позволить тем, кто бежит с Украины, получить российское гражданство – это будут предельно лояльные граждане. Признания ЛНР и ДНР ожидать не стоит – «Минску» нет альтернатив». Источник