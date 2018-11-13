Очень глупый план Порошенко

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26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:47  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Зачем Китай вкладывает деньги в самые бедные страны мира

У Китая очень много денег, и он стремится вложить их в различные проекты за рубежомФото: Stringer Shanghai/Reuters
За первые 15 лет нынешнего столетия в 138 странах мира было реализовано более 4400 китайских проектов развития – строительства мостов, больниц, аэропортов, дорог и т.д. Таковы данные специального исследования, посвященного экономической экспансии Китая. Почему Пекин вкладывает деньги в Африку, а не в Россию, и поможет ли ему это сменить США в роли глобального лидера? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Очень глупый план Порошенко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...

Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»

Андрей Манчук, политолог
Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период критика власти становится преступлением. Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Что делать, когда ты один, как советская продавщица

Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда в твоей жизни начинаются дни рождения, цифры которых тебе уже неинтересно озвучивать, позади образуется гора прошлого. Откуда ты вышел однажды, вытаскивая последние вещи, и уже не вернешься. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Видео

          защита границы


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          «очень опасные игры»


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          «Гражданская война»


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          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Общественное мнение

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          самые актуальные темы дня в блогосфере
          		 26 ноября 2018, 13:18

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          25 ноября украинские ВМС нарушили государственную границу России. По кораблям был открыт огонь. Были задержаны суда украинских военно-морских сил «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Трое моряков получили ранения, им оказана помощь. Журналисты, политики, общественные деятели, пользователи социальных сетей обсуждают произошедшее.

          Антон ЛЮБИЧ, экономист: Безответственные провокации Киева обусловлены чудовищным падением рейтинга Петра Порошенко, которого поддерживают уже менее 10% избирателей, что усугубляется срывом начала отопительного сезона у наших юго-западных соседей. По свежим опросам, Порошенко даже не проходит во второй тур намеченных на март президентских выборов. Нагнетание антироссийской истерии и бряцание оружием необходимы ему для манипуляции избирательным процессом, давления на политических оппонентов и избирателей. Хотелось бы, чтобы «наши уважаемые партнёры» помнили при этом о возможной цене, если в этой опасной игре заиграться. Источник

          Алексей ЧЕСНАКОВ, директор Центра политической коньюнктуры: Какой шикарный «подарочек» Петр Алексеевич преподнес Юлии Владимировне на завтрашний день рождения. Источник

          Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT: ЕС призвал к деэскалации в Азовском море. Вот и НАТО призывает к деэскалации. На языке международной дипломатии призыв к деэскалации означает: «Разбирайтесь там сами, мы не вписываемся, у нас и без вас тут геморроя хватает». Войны не будет, расходимся. Когда сопливый кукушонок, поощряемый приемными орлами, начинает махать крылышками на мирно спящего по соседству медведя, тот медведь одной лапой отчекрыживает кукушонку и крылышки, и ножки. Как мы хорошо помним по 2008-му, например. Источник

          Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист: Всё-таки попугаи, занятые «разоблачением слабости путинского режима», и фанаты «путинслила» – это такая отдельная порода дегенератов. Под новостью «Трое украинских военнослужащих легко ранены в ходе задержания нарушивших российскую границу кораблей» первый же коммент: «Почему по нарушителям границы не был открыт огонь? Опять Путин утрется?». Источник

          Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

          Евгений ПРИМАКОВ, депутат Государственной думы: Украинцы, вас снова развели как котят, и снова свои же. Порошенко придумал, как победить на выборах без выборов. Вот и весь Азов с Крымским мостом. Печально от того, что сегодняшнюю авантюру готовили сильно заранее, прокачивали через Евросоюзовские площадки тему с Азовом (который оказался вдруг «европейским морем», в смысле почти внутриевросоюзовской проблемой). А нам пришлось выступить только в развязке.

          Молимся за наших ребят в посольстве в Киеве, которое осадила бесноватая толпа. И напомню старую мысль, которую уже писал: нам, России, нет нужды устраивать настоящее «вторжение», «интервенцию», «оккупацию» – вот всё то, чем лживо пугают обманутых украинцев их власти. Военные возможности России позволяют в течение нескольких часов полностью уничтожить всю военную инфраструктуру Украины: военные аэродромы, склады боеприпасов, узлы связи, а плюс к тому и мосты с прочими инфраструктурными объектами, критическими для страны, при этом избегая жертв среди гражданских мирных людей – и сделать это дистанционно, хирургически точно и необратимо. Источник

          Ирина АЛКСНИС, обозреватель РИА Новости: Главная проблема Киева в том, что он никак не поймет. Даже если бы наши пустили ко дну все их посудины «Калибрами» – или чем там еще можно это делать, чтобы с концами и без шансов, России за это не было бы ни-че-го. Нет, западные СМИ и политики, разумеется, пошумели бы денька три, выразили бы возмущение, пару новых человек внесли бы в санкционные списки... И все. А раз Киев этого не понимает, он не в состоянии оценить весь масштаб доброты и гуманизма Москвы. Источник

          Алексей ЖУРАВЛЕВ, депутат Государственной думы: Инцидент в Керченском проливе не на шутку перепугал киевский режим. Они там уже привыкли к безнаказанности, а тут вдруг наткнулись на вооруженный отпор. Будут знать! Что же касается военного положения, то Украина находится в нем фактически уже пять лет, с самого евромайдана. Источник

          Игорь ГУЖВА, главный редактор украинского издания СТРАНА.UA: У Порошенко решили запустить авантюру с переносом выборов через введение военного положения. После спровоцированной ситуации с кораблями в Керченском проливе СНБО выносит на рассмотрение Рады решение о введении ВП на 60 дней. Во время Иловайска не вводили. Во время Дебальцево не вводили. Во время Крыма весной 2014 года не вводили. Когда шла большая война. А инцидент с кораблями – тут же необычайно быстрая реакция. Не исключено, это было заранее спланировано.

          Главная цель – перенос выборов президента на осень. Плюс – зачистка СМИ, политического поля и приручения крупного бизнеса. Окончательное уничтожение остатков демократии. Уничтожение перспектив смены курса страны. Консервация нынешнего мрака и беспредела на долгие годы.

          Проголосует ли Рада? Возьмут ли на себя депутаты ответственность за соучастие по сути в государственном перевороте, который готовит Порошенко под видом военного положения?

          Это сейчас ключевой вопрос. Еще раз хочу подчеркнуть. Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Источник 

          Виктор БАРАНСКИЙ, депутат Одесского областного совета VІI созыва: Верховная рада будет рассматривать вопрос о введении военного положения. Существует вероятность, что не наберут нужного количества голосов. Однако мнение Рады – просто сдерживающий фактор. По большому счету, последнее слово за Верховным главнокомандующим. Которым и является Петр Порошенко. И если для всего населения нашей страны этот статус сулит неприятности, то для президента это – шанс. Шанс удержаться при власти так долго, как ему заблагорассудится. Кому война, а кому мать родна... Он уже обещал закончить АТО за считанные часы, и АТО длилась годы, де-факто продолжается и сейчас. Принять военное положение на 60 дней, а затем продлевать его сколько заблагорассудится – очень большой соблазн для власть имущих. Источник 

          Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Даже если у Порошенко был «хитрый план» отложить выборы с помощью введения военного положения – и для этого организовать провокацию около Крымского моста – то это очень глупый план. Отменить выборы ему не дадут – а если он всё-таки продавит это решение, то нарвется на новый майдан и потеряет власть. Но я не верю в то, что у него был такой план – больше похоже на примитивную провокацию с целью получить повод говорить о российской агрессивности и немного поддержки от Штатов (в том числе и накануне встречи Трампа с Путиным). А теперь он еще и импровизирует – вдруг в самом деле получится ввести ЧП и отложить выборы? Не получится – весной его снесут по-любому.Источник

          Александр ДЮКОВ, историк: Относительно событий в Керченском проливе. Украина для России сейчас и надолго – это точно то же, что Палестина для Израиля. Failed state, элиты которого остаются у власти лишь постольку, поскольку они: 1) разжигают у подвластного нищего населения вражду к соседу и 2) совершают провокации, позволяющие позиционировать себя на международной арене как «жертву» и получать под это финансирование и иную поддержку из-за рубежа.

          Методика провокаций отработана десятилетями: сначала сделать что-то, за что тебя заслуженно стукнут дубинкой, а потом живописно валяться в пыли и, размазывая юшку, рыдать о неспровоцированной агрессии. Обстрелять мирные города ракетами, а потом жаловаться на ответные удары. То, что мы видим в Керченском проливе, – это оно самое, провокация для международного потребителя в самом что ни на есть классическом виде. Источник 

          Иван ЛИЗАН, обозреватель «СОНАР-2050»: Что дальше? Азовское море станет внутренним морем России, украинское судоходство будет сведено к минимуму, убытки для украинской металлургии существенно вырастут – порты Бердянска и Мариуполя на время прекратят работу. Три судна ВМФ Украины будут изъяты, моряки отправятся под суд и будут, скорее всего, обменяны.

          НАТО и баз в Азовском море бояться не стоит. Во-первых, доступ в Чёрное море один – через Босфор и Дарданеллы, статус моря регулируется конвенцией Монтрё, а срок пребывания судов нечерноморских держав ограничен 21 днём. Во-вторых, никакого военного смысла в базе нет – Чёрное море, равно как и Азовское, простреливаются вдоль и поперёк.

          Запад ответит санкциями, которые давно заготовил, толку от них особого не будет, всё равно их бы ввели, если не за море, то за что-то другое.

          Чем ещё можно ответить? Симметрично ничем, асимметрично – принять наконец-то миграционные законы и позволить тем, кто бежит с Украины, получить российское гражданство – это будут предельно лояльные граждане. Признания ЛНР и ДНР ожидать не стоит – «Минску» нет альтернатив». Источник 


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