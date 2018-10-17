Сенцов и Сахаров очень похожи

Террорист Олег Сенцов получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Лауреат был назван на сессии в Страсбурге.

Я полагаю это вполне логичным решением.

Олег Сенцов со своими боевиками хотел взорвать людей в Крыму. Академик Сахаров тоже хотел взорвать людей. Правда, не в Крыму, а в Америке, и не жалкие там десятки, а тысячи. Во всяком случае, в голове он такой проект держал после испытания самой мощной атомной бомбы:

«После испытания "большого" изделия меня беспокоило, что для него не существует хорошего носителя (бомбардировщики не в счет, их легко сбить) – т. е. в военном смысле мы работали впустую. Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель.

Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Война на море проиграна, если уничтожены порты, – в этом нас заверяют моряки. Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не будут страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов – как надводным взрывом "выскочившей" из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом – неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами.

Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Ф. Фомин (в прошлом – боевой командир, кажется Герой Советского Союза). Он был шокирован "людоедским" характером проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве.

Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта».

Это цитата из воспоминаний академика. Характерно, что «совесть нации» хотел уничтожить тысячи людей, а не дал ему этого сделать гнусный ватник, «кажется Герой Советского Союза».

Видимо, огорченный тем, что ему не дали разрушить что-то большое, Андрей Дмитриевич переключился на разрушение СССР, в чем немало преуспел, хотя, разумеется, и не был главной причиной крушения советской страны.

Но в целом, стоит заметить, они похожи – Сенцов и Сахаров. Бескомпромиссные в ненависти к России подрывники со светлыми лицами, которыми восхищаются все свободные люди в «этой стране». Какую же еще премию Сенцова давать?

Хотя, была бы у Европараламента премия имени Шамиля Басаева, получил бы Сенцов и её.

Источник: Блог Андрея Медведева