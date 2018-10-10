Плебс в Москве будет убран под землю

Авторитетные чеченские бизнесмены предложили ввести платный въезд в Москву. История не новая, но в этой части Мерлезонского балета есть на что обратить внимание.

Посмотрите на то, с каким остервенением эти миллиардеры, которые не заработали этих денег, а «освоили», хотят отгородиться от обычных людей. Они покупают яхты не для того, чтобы получать удовольствие от морских прогулок. Они получают удовольствие от отсутствия нас вокруг них.

И вот есть категория тех, кто на яхту еще не освоил нужное количество бабоса, вот они хотят сделать себе физическую выгородку и ездить там как короли.

А плебс будет убран под землю. Нет, не на два метра, а глубже. В метро.

Те, кто из метро выйдет на поверхность, будут представлять весьма приятную декорацию для господ, проезжающих мимо на своих «освоенных» майбахах.

То есть вся эта история с платным въездом – это пиар-выброс лютой классовой ненависти, которая никуда не делась из нашей жизни.

Богатые ненавидят бедных, бедные ненавидят богатых. Этот социальный пожар находится в состоянии тления, но дымок в виде таких заявлений уже идет. Пока этот процесс находится в шаткой стадии равновесия, однако любым неосторожным шагом можно вызвать сход социальной лавины.

А чеченских бизнесменов, будь у меня воля, я бы тут же, немедленно, после такого заявления депортировал в Лондон. Пусть посмотрят, как платный въезд помогает бороться с пробками. А потом расскажут.

Впрочем, даже если бы они потом и прозрели и написали покаянное письмо, как Борис Абрамыч, что платный въезд – это наглый побор, обратно я бы их не взял. Пусть платят вечно.

Источник: Блог Петра Шкуматова