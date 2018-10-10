Трагедия в Керчи – проблема системная

Был ли убийца одиночкой или кто-то его науськивал и вёл, был ли он в здравом уме (увы, вполне возможно) или, как говорится в народе, «крыша поехала» (скажем более сухо – находился в реактивном состоянии), бросила ли его девушка или одноклассники высмеивали за немодный смартфон, всё это непринципиально.

И вопрос «почему ему продали оружие» тоже вторичен – по закону он имел право купить ружьё, в момент покупки он, почти наверняка, выглядел абсолютно вменяемым и никакой врач не имел возможности не выдать ему справку.

Беда именно в том, что молодёжь у нас в принципе лишена доброжелательной и авторитетной для неё среды.

Если родители не смогли, не имели на это времени и сил – в голове будет всё что угодно. А экстремистских организаций, тусовок, групп – вся Сеть полна. А каких-то вдохновляющих перспектив юноша не видит.

Отучиться на электрика и работать в ЖЭКе? Не то, о чём мечтают в 18 лет.

Нет настоящей романтики, нет настоящей цели, нет мечты. В итоге один идёт на митинг, второй идёт на петтинг, третий идёт бухать, а четвёртый покупает ружьё...

И запретить продажу оружия – не выход, основная масса жертв – от самодельной взрывчатки.

И пара вооруженных вахтёров при каждой школе – тоже.

И нагрузить вымотанных и без того учителей требованием «следить за моральным состоянием учеников» – не поможет.

Необходима уверенность в будущем. Необходима уверенность в том, что каждый может добиться в жизни успеха (в любой форме, какой угодно, хоть звезду открыть, хоть миллион заработать – на самом деле, обществу и те, и другие нужны и важны).

Нужно доверие к будущему. Причём оно должно быть глубинным, общим, ощущающимся всеми вокруг, а не декларируемым спешно созданной организацией в духе советского комсомола – который был могучей силой, пока не превратился в профанацию и имитацию.

А запретить продавать охотничьи ружья до 25 лет (доверяя АК в 18) или посадить двух человек на стульчик у входа в школу – это не выход...

Источник: Блог Сергея Лукьяненко