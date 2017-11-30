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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

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Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра

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          Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра

          Ольга Туханина
          публицист
          		 10 января 2018, 22:04

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          Сегодня Алексей Шапошник деактивировал свой журнал. У него не так было много подписчиков, поэтому для тех, кто не в курсе, не знал его по социальным сетям, кратко описываю ситуацию.

          Алексей – профессор Воронежского аграрного государственного университета. Перед Новым годом он в «Фейсбуке» опубликовал небольшой статус, в котором описал уровень студентов из Таджикистана, которых присылают в его вуз учиться за счет российского бюджета. Насколько я знаю профессора – а знаю я его виртуально Бог знает сколько, – ни единым словом он не соврал. Просто описал проблему как она есть (скриншот с его статусом по ссылке).

          В результате – скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра. Свою страницу профессор в итоге был вынужден деактивировать, сейчас выйти на нее нельзя.

          Это далеко не первый случай, когда у преподавателей, ученых, деятелей культуры из так называемого «патриотического лагеря» (не люблю это определение – слишком размытое, но пока пусть будет так) возникали проблемы из-за их записей в социальных сетях. Дело доходило и до увольнений.

          Шьют обычно одно и то же. Недостаточную толерантность, ксенофобию, нацизм – что угодно в этом роде. Пока по ТВ ведущие общественно-политических программ высмеивают провал европейской мультикультурности, издеваются над идиотизмом политкорректности, позитивной дискриминации, все то же самое в тех же пропорциях цветет и пахнет в нашем собственном образовании. Говорить о проблемах нельзя вовсе, если они касаются больных тем.

          Фото: кадр из видео

          Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Полагаю, что именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла.

          В конкретном случае интересно и то, что Алексей и раньше писал о своих студентах (не называя их, естественно), об уровне их подготовки после школы. Но там речь шла о наших согражданах, поэтому никаких скандалов. Ну вот такой у нас уровень. Это ж Россия, а-ха-ха! А в Таджикистане, само собой, такого быть не может никак.

          А пропихивать иностранных студентов с низким уровнем на бюджетные места за счет наших студентов с высоким – такого быть тоже не может, нет? Такого мы в Союзе не проходили? Квоты там всякие... Было, нет? Нет такого? Может, что-нибудь Минобр по этому поводу ответит? Ну, с цифрами?

          Да нет, ответит вряд ли.

          История с Алексеем Шапошником для меня во многом личная. Потому что Леша как-то умудрялся поддерживать меня в самые трудные моменты моей жизни. Очень мне помог.

          Что до ваших соцсетей – у меня самой иногда отказывают тормоза, я могу писать резко, могу ругаться, могу писать весьма спорные тексты, которые многие воспринимают как «набросы».

          Но у Шапошника я не помню вообще ничего подобного. Конечно, у него есть своя твердая позиция, но он очень малоконфликтный человек. Предпочитал прекращать общение, если что, а не выяснять отношения.

          Впрочем, я не защитником тут на товарищеском суде выступаю. Я вообще не понимаю, что происходит. Это какая-то дикость. Это совершеннейший позор.

          С одной стороны, я боюсь сейчас навредить хорошему человеку неправильным шумом, но с другой стороны – мы очень долго молчали в таких случаях. «Как бы не навредить». А потом люди уходят под замки, перестают что-либо писать, хотя это необходимо. Особенно не в столицах, а на местах. При этом любые наши дорогие партнеры начинают хаметь все сильнее и сильнее. А наши власти им попустительствуют.

          Я не могу себе представить, чтобы английский какой-нибудь профессор написал у себя в ФБ, что к нему едут неучи из России, которые не знают элементарных вещей, а наше посольство в Лондоне стало бы возмущаться. Особенно если обучение проходит на деньги принимающей стороны. Да если бы и стало – нас бы послали далеко и надолго. По-моему, были бы правы.

          Но мы-то здесь не таковы, мы своих, которые пишут правду, сразу урезоним. На всякий пожарный.

          Слов нет.

          В общем, нельзя все это так оставлять, хотя и не знаю, что делать. Пока хотя бы проблему поставим.

          Источник: Блог Ольги Туханиной


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