Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.0 комментариев
Кремль оценил усилия Трампа по Украине
Песков: Россия высоко оценивает усилия Трампа по Украине
В Кремле выражают признательность президенту США Дональду Трампу за стремление содействовать разрешению конфликта на Украине после завершения ситуации вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия ожидает продолжения диалога с американскими переговорщиками по вопросу украинского урегулирования, передает РИА «Новости».
«Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского регулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского регулирования – мы весьма признательны. И высоко их оцениваем», – подчеркнул представитель Кремля.
Кроме того, Песков прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что американский лидер якобы разрешил Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь российской территории. По словам пресс-секретаря главы государства, доверять информации из этих источников нельзя.
Ранее в середине июня президент США в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подтвердил готовность содействовать разрешению украинского конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров назвал выдачей желаемого за действительное информацию об одобрении президентом США атак на российскую территорию.