«Единая Россия» обеспечила неснижение порога НДС для малого бизнеса на упрощенке

Tекст: Вера Басилая

Законопроект, выполняющий поручение президента, был принят во втором и третьем чтениях.

Документ фиксирует на три года действующий уровень доходов, при превышении которого плательщики на упрощенной системе обязаны уплачивать НДС, следует из сообщения на сайте партии «Единая Россия».

Глава думского комитета по бюджету от «Единой России» Андрей Макаров отметил важность принятого решения.

«Это создает возможности для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения сегодня уже планировать свою дальнейшую деятельность, экономит большие деньги для малого бизнеса и касается порядка четырех миллионов людей», – подчеркнул Макаров.

Депутат добавил, что партия продолжит совместную работу с предпринимателями и правительством по анализу патентной системы. В свою очередь секретарь генсовета Владимир Якушев указал, что любые налоговые изменения требуют аккуратного внедрения и постоянного контроля.

Ранее президент России Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки для бизнеса.

Владимир Путин поддержал соответствующую инициативу партии «Единая Россия».

Вскоре депутаты внесли в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе налогообложения.