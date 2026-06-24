Милонов призвал родителей не ругать напившихся на выпускном детей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Взрослым не следует лицемерить и наказывать подростков, если они сами регулярно выпивают, сказал Милонов в беседе с «Газетой.Ru».

«Тут очень важно понять, как отвечать. Если отвечать как положено – конечно, надо отругать. Если вспомнить самих себя, то это получается лицемерие. Поэтому самое лучшее до проведения выпускного постараться с ребенком переговорить и объяснить, что вообще бывают всякие неприятные ситуации из-за алкоголя. Алкоголь – это зло, гадость, которая человеку нормальному не нужна. И все эти алкогольные азарты не более, чем дорога в ад», – подчеркнул политик.

Парламентарий добавил, что при наказании не стоит перегибать палку. Он призвал взрослых посмотреть на себя и оценить, какой пример они подают подрастающему поколению, прежде чем отчитывать ребенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти 40 российских регионов решили приостановить продажу спиртных напитков из-за массовых школьных вечеров.