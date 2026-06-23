Антикоррупционный суд Украины арестовал квартиру вице-премьера страны Кулебы

Суд арестовал имущество вице-премьера Украины после сделки на почти 5 млн гривен

Tекст: Тимур Шайдуллин

О наложении ареста на имущество Кулебы стало известно из сообщения украинского Центра противодействия коррупции, на которое ссылается ТАСС.

В публикации говорится: «ВАКС по ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры наложил арест на квартиру и машино-место министра Кулебы».

В прокуратуре полагают, что Кулеба продолжал пользоваться указанным имуществом и мог повлиять на свою сестру, чтобы в будущем активы не были конфискованы. Теперь, по данным структуры, продать эти объекты или заложить их будет невозможно.

По версии следствия, в 2021 году Кулеба, занимая пост первого заместителя главы Киевской городской администрации, через сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машино-места в Киеве почти на 5 млн гривен, что эквивалентно 111,5 тыс. долларов. В 2023 году, уже в статусе заместителя руководителя офиса президента Украины, он обеспечил заключение основных договоров и их госрегистрацию. Анализ официальных доходов и расходов Кулебы и его семьи показал, что средств для такой покупки у них не было.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что направил заявление об увольнении Кулебы еще 19 ноября 2025 года. По его словам, этот документ до сих пор не рассмотрен.

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