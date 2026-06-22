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Экс-главу Минтранса Испании осудили на 24 года за масочную коррупцию
Экс-главу Минтранса Испании приговорили к 24 годам за коррупцию во время COVID
Масштабные махинации с государственными контрактами на поставку масок в период пандемии обернулись для экс-главы Минтранса Испании Хосе Луиса Абалоса суровым приговором в 24 года лишения свободы.
Хосе Луис Абалос признан виновным в масштабных махинациях с государственными закупками, передает ТАСС.
В официальном заявлении юридической инстанции указано: «Приговаривает экс-министра Хосе Луиса Абалоса к 24 годам тюрьмы». Слушания по существу против высокопоставленного чиновника стартовали в прошлом году.
В начале 2024 года правоохранительные органы задержали бывшего советника министра Кольдо Гарсию. Его заподозрили в получении незаконных комиссионных выплат при заключении контрактов на поставку масок. Вскоре фигурантом громкого уголовного дела стал и сам экс-министр.
Суд пришел к выводу, что злоумышленники воспользовались ослаблением государственного контроля в период сложной эпидемиологической обстановки. Они активно способствовали передаче выгодных договоров компаниям местного предпринимателя Виктора де Альдамы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, испанские политики потребовали проведения досрочных парламентских выборов на фоне нарастающих коррупционных скандалов.
Позже мадридский суд отказался прекратить расследование о коррупции в отношении супруги премьер-министра страны.
Осенью прошлого года в Верховном суде Испании начались беспрецедентные слушания по делу генерального прокурора.