МЧС: Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

Tекст: Валерия Городецкая

«Отмечается положительная динамика: уровень воды в реках начал снижаться», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости». В Крыму ведутся работы по ликвидации последствий непогоды на восьми участках.

Кроме того, спасатели расчищают русло реки Гува с использованием водолазного снаряжения: они цепляют специальными крюками и перемещают вниз по течению мусор и камни.

Всего в ликвидации последствий задействовано 315 человек и 54 единицы техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алупке из-за сильных дождей река Хара-Баир вышла из берегов.

Во вторник в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей.

В Ялте из-за сильных подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.