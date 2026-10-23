Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.3 комментария
Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка
МЧС: Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка
В Крыму после прохождения мощного циклона начала снижаться вода в реках, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Отмечается положительная динамика: уровень воды в реках начал снижаться», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости». В Крыму ведутся работы по ликвидации последствий непогоды на восьми участках.
Кроме того, спасатели расчищают русло реки Гува с использованием водолазного снаряжения: они цепляют специальными крюками и перемещают вниз по течению мусор и камни.
Всего в ликвидации последствий задействовано 315 человек и 54 единицы техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алупке из-за сильных дождей река Хара-Баир вышла из берегов.
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