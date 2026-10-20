Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых пациентов в Подмосковье

Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых госпитализированных в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

У пяти жителей Подмосковья, которые ранее контактировали с инфицированным, не выявили оспу обезьян, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«Результаты анализов пятерых пациентов, контактировавших ранее с зараженным оспой обезьян, отрицательные. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян.

В четверг в Подмосковье госпитализировали пятерых человек с подозрением на эту инфекцию.

Правоохранительные органы начали расследование из-за возможного случая заболевания.