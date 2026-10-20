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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    14 комментариев
    20 октября 2026, 17:33 • Новости дня

    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых пациентов в Подмосковье

    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых госпитализированных в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты анализов пятерых пациентов из Московской области, контактировавших с зараженным оспой обезьян, оказались отрицательными, в связи с чем их готовят к выписке, сообщили в Минздраве региона.

    У пяти жителей Подмосковья, которые ранее контактировали с инфицированным, не выявили оспу обезьян, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

    «Результаты анализов пятерых пациентов, контактировавших ранее с зараженным оспой обезьян, отрицательные. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке», – рассказали в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян.

    В четверг в Подмосковье госпитализировали пятерых человек с подозрением на эту инфекцию.

    Правоохранительные органы начали расследование из-за возможного случая заболевания.

    19 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Мурашко призвал называть бодипозитив лишним весом и ожирением
    Мурашко призвал называть бодипозитив лишним весом и ожирением
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в обществе изменилось отношение к бодипозитиву, и призвал называть проблему лишним весом и ожирением.

    «Хочу отметить, что сегодня поменялось общественное мнение о бодипозитиве», – заявил министр здравоохранения на XXI Национальном конгрессе терапевтов. Его цитирует ТАСС.

    По словам главы ведомства, российское общество начало отходить от прежних установок, и люди стали называть вещи своими именами. Министр призвал специалистов полностью избегать эвфемизмов в медицинских и общественных дискуссиях. Он подчеркнул, что состояния, связанные с избыточной массой тела, следует обозначать прямо – как лишний вес и ожирение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мурашко назвал факторы развития ожирения.

    В мае Минздрав опубликовал число россиян с лишним весом.

    В апреле ведомство сообщило о росте числа страдающих ожирением мальчиков в России.

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    19 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном

    Врач Кабычкин назвал последствия чтения лежа со смартфоном

    Врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном
    @ IMAGO/Zoonar.com/Larysa Stefaniu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Привычка листать ленту новостей на смартфоне лежа может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая бессонницу и нарушение кровообращения, сообщил заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

    «Листание ленты новостей или манипуляции с гаджетом или ноутбуком лежа нарушает абсолютно все, не только осанку. В таком положении мышцы шеи находятся в постоянном напряжении, что создает условия для отека, для нарушения кровообращения в позвоночной артерии, которая питает мозжечок. Из-за этого может появиться головокружение, шаткость походки, плохое самочувствие и расстройство сна», – пояснил специалист радио Sputnik.

    Кроме того, использование гаджетов перед сном мешает мозгу расслабиться, что часто приводит к бессоннице. В результате люди начинают принимать снотворные и антидепрессанты, а затем обращаются к врачам для лечения последствий своей привычки, отметил эксперт.

    Для профилактики негативных последствий врач рекомендует гулять на свежем воздухе и ограничивать работу с устройствами до 40 минут, сохраняя правильную позу. Также полезно заниматься легкими физическими нагрузками несколько раз в неделю.

    Тем, кто работает сидя, Кабычкин советует соблюдать «правило 90»: сохранять прямые углы между позвоночником, тазобедренной и берцовой костями.

    Расстояние до экрана монитора должно составлять от 40 до 60 сантиметров, а после 40 лет важно регулярно проверять зрение, чтобы избежать перенапряжения мышц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт ПНИПУ рассказала, как сохранить здоровое зрение в офисе и дома. Диетолог объяснила, чем опасен прием пищи перед экраном.Ученые

    опровергли связь между экранным временем и аутизмом у детей.


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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Оспа обезьян подтвердилась у пятерых пациентов в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В клинической инфекционной больнице имени Боткина подтвердили заражение оспой обезьян у пяти человек, ранее госпитализированных в Петербурге с подозрением на инфекцию.

    Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, которые ранее были госпитализированы в Петербурге с подозрением на это заболевание, передает РИА «Новости». Представитель медицинского учреждения сообщила, что все пациенты находятся в стабильном состоянии легкой и средней тяжести. В настоящий момент их лечение продолжается.

    В управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В городе проводится работа по выявлению контактных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врачи назвали состояние пациентов с подозрением на оспу обезьян в Петербурге. В пятницу в городе госпитализировали пять человек с признаками инфекции.

    В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы для выявления этого заболевания.

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    19 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в поздравлении коллективу областного перинатального центра в Магадане назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    «Охрана материнства и детства, поддержка рождаемости, улучшение демографической ситуации – одни из ведущих приоритетов развития нашей страны», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что начало работы перинатального центра на Дальнем Востоке в полной мере соответствует этим важнейшим целям.

    Он подчеркнул, что центр оснащен передовым отечественным оборудованием, а благодаря современным технологиям магаданские медики смогут работать в контакте с опытными коллегами из Национального медицинского исследовательского центра имени академика В.И. Кулакова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    В тот же день Путин заявил о первостепенном значении демографии для России.

    В сентябре Путин оценил влияние спецоперации на показатели рождаемости в стране.

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    19 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Посетителей ПВЗ предупредили о риске заражения гепатитом

    Врач Сухарева заявила о риске заражения гепатитом через ножи в пунктах выдачи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посетители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) рискуют заразиться гепатитом при использовании общих канцелярских ножей для вскрытия посылок, заявила терапевт Ольга Сухарева.

    Специалист рассказала, что к ней неоднократно обращались пациенты, порезавшиеся канцелярским ножом при проверке товара. Именно этот инструмент представляет серьезную опасность для здоровья клиентов маркетплейсов, приводит слова терапевта «Лента.ру».

    «До вас этим же ножом мог порезаться кто-то еще. А вирус гепатита В может до месяца обитать в капле засохшей крови. Вирус гепатита С тоже устойчив во внешней среде: он может сохраняться более недели даже в засохшем и незаметном пятне крови на лезвии бритвы, конце иглы», – объяснила Сухарева.

    При этом медик добавила, что ВИЧ подобным путем передаться не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Красноярске клиентка с тремя собаками напала на сотрудницу пункта выдачи заказов.

    Летом Роспотребнадзор зарегистрировал сверхточный тест на гепатит Е.

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    19 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Геронтолог Ткачева перечислила тревожные признаки деменции

    Геронтолог Ткачева назвала ухудшение памяти признаком деменции

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогрессирующие изменения памяти, мешающие повседневной жизни, являются тревожным сигналом и могут свидетельствовать о развитии деменции, сообщила профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

    Когнитивные способности человека могут ухудшаться с возрастом, однако не все подобные изменения считаются нормой.

    «Тревожный признак – прогрессирующие изменения, которые мешают повседневной жизни: человек повторяет одни и те же вопросы, забывает недавние события, путается в лекарствах и привычных маршрутах. Сразу договоримся: деменция не является нормальной частью старения», – сказала Ткачева ТАСС.

    Эксперт обратила внимание на ухудшение слуха и зрения, отметив, что с выраженными нарушениями нельзя просто мириться. По словам специалиста, многие причины таких состояний поддаются лечению.

    При этом отсутствие коррекции слуха и зрения может привести к социальной изоляции и увеличить риск когнитивного снижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца. Академик Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России.

    Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет.

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    19 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Ученый предупредил о росте смертности от супербактерий

    Ученый Калмыков предупредил о росте смертности от супербактерий

    Tекст: Катерина Туманова

    Через несколько десятилетий устойчивость бактерий к лекарствам станет более частой причиной гибели людей, чем рак, заявил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Степан Калмыков.

    Устойчивость микроорганизмов к препаратам через 25-30 лет станет одним из главных факторов смертности в мире. Проблема приобрела глобальный масштаб из-за бесконтрольного использования лекарств в медицине и сельском хозяйстве, передает ТАСС.

    «Через 25-30 лет от антибиотикорезистентности <…> будет умирать больше, чем от онкологии», – заявил Калмыков на полях международной конференции SKIF-2026.

    Ученый отметил, что эта тема сейчас активно обсуждается национальными академиями государств БРИКС. Среди других серьезных угроз биобезопасности эксперт выделил неконтролируемое распространение новых вирусов и опасных бактерий.

    Дополнительными направлениями для международного сотрудничества исследователей выступают климат, энергетика и продовольственная безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав в 2024 году зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью. В России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией.

    Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков.

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    19 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Мурашко назвал факторы развития ожирения

    Мурашко: Модифицированные продукты могут быть дополнительной причиной ожирения

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительными факторами, способствующими развитию ожирения, являются стресс, модифицированные продукты и проблемы со сном, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Мурашко рассказал в ходе XXI Национального конгресса терапевтов, что стресс, потребление модифицированных продуктов и ухудшение качества сна служат дополнительными причинами развития ожирения, передает РИА «Новости».

    «Борьба с ожирением – это ключ к снижению развития остальных хронических неинфекционных заболеваний», – сказал Мурашко.

    Он добавил, что хронические недуги напрямую отражаются на экономике государства, поскольку их часто диагностируют у людей трудоспособного возраста. При этом здоровый образ жизни помогает существенно сократить потенциальные риски развития заболеваний и смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию.

    В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.

    Россия вошла в десятку стран по темпам роста ожирения.

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    19 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Минздрав сообщил о регистрации 60 медизделий с ИИ в России

    Замглавы Минздрава Ваньков: В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков сообщил, что в стране зарегистрировано 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    Большинство из этих разработок предназначено для анализа радиологических изображений, передает РИА «Новости». «Шестьдесят медицинских изделий зарегистрировано. Большинство из них – анализ радиологических изображений, действительно, начиналось все именно с этой технологии. Она на сегодняшний день показала устойчивое использование в регионах Российской Федерации и при должном уровне реализации соответствующих сценариев показывает свою эффективность», – заявил Ваньков в ходе парламентских слушаний.

    Замминистра добавил, что до конца текущего года во всех российских регионах планируется начать использовать не менее пяти медицинских изделий с нейросетями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с искусственным интеллектом в медицине. Он также назвал следующий этап развития подобных технологий в российских клиниках.

    В 2024 году президент Владимир Путин рассказал о планах расширить применение нейросетей при лечении россиян.

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    19 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год

    Путин утвердил исполнение бюджета ФОМС с профицитом в 80 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год с профицитом.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Доходы бюджета фонда за прошлый год составили 4,447 трлн рублей, расходы – 4,367 трлн рублей. Бюджет исполнен с профицитом в 80 млрд рублей вместо запланированного дефицита в 136,618 млрд рублей.

    Профицит образовался в основном за счет перевыполнения поступлений в фонд страховых взносов на обязательное медицинское страхование, доля которых в общем объеме доходов составила 86,4%.

    Доходы ФОМС в 2025 году увеличились на 14,9%, расходы – на 12,3%. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 537,318 млрд рублей, а объем средств, переданных из ФОМС в Соцфонд России, достиг 213,767 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно об исполнении бюджета ФОМС по итогам 2025 года с профицитом.

    В прошлом году Госдума утвердила бюджеты ФОМС и Пенсионного фонда до 2028 года.

    Депутаты одобрили во втором чтении бюджет Фонда соцстраха и ФОМС на 2026–2028 годы.

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    19 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России во время зарубежных поездок избегать контактов с животными из-за продолжающегося распространения оспы обезьян в мире.

    Ведомство посоветовало избегать встреч с грызунами и приматами, которые могут быть носителями опасного вируса, и тщательно соблюдать правила гигиены, передает РИА «Новости».

    «В мире продолжается распространение оспы обезьян. Эпицентром распространения заболевания остается Африка», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    По данным ВОЗ, только за 2026 год в мире зафиксировано более 14 тыс. случаев заболевания. Большинство из них приходится на Демократическую Республику Конго, Уганду и Сьерра-Леоне. Всего с 2022 года зарегистрировано свыше 193 тыс. случаев.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули, что профильные инфекционные учреждения России оснащены необходимым оборудованием для своевременного выявления завозных случаев заболевания. Ситуация находится под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян.

    В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на это заболевание.

    В четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая заражения.

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    19 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Мурашко анонсировал вызов пациентов на прием по данным электронных медкарт

    Минздрав решил автоматически вызывать на прием пациентов с высокими рисками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что благодаря автоматическому анализу данных электронных медицинских карт врачи будут самостоятельно вызывать на прием пациентов с высоким риском обострения хронических заболеваний.

    Российские врачи начнут самостоятельно приглашать на прием пациентов, у которых выявлен высокий риск обострения хронических неинфекционных заболеваний, передает ТАСС.

    «Мы будем работать с тысячами пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью автоматического отбора на основе данных электронной медицинской карты. Высокий риск – вызвать на прием, умеренный риск – проверить динамику, стабильное течение заболевания пациента – панель контроля», – рассказал Мурашко в ходе XXI Национального конгресса терапевтов.

    Министр подчеркнул, что в настоящее время российская система здравоохранения переходит от формальных плановых осмотров к расстановке реальных приоритетов в зависимости от уровня риска для здоровья человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов.

    Минздрав внес изменения в порядок диспансеризации россиян.

    Также министр объяснил суть норматива по приему пациента за 15 минут.

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    19 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Число жертв Эболы в Демократической Республике Конго превысило 4,5 тыс.

    Минздрав ДРК: С мая число умерших от Эболы в республике превысило 4,5 тыс.

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство общественного здравоохранения, гигиены и социального обеспечения Демократической Республики Конго (ДРК) сообщило, что с мая в стране выявили более 9,4 тыс. заболевших лихорадкой Эбола.

    С начала эпидемии в государстве зарегистрировали 9455 подтвержденных случаев заболевания и 4561 летальный исход, пишет ТАСС. Уровень летальности заболевания составляет 48,2%.

    Эпицентром распространения инфекции остается провинция Итури, на долю которой приходится 73,2% от общего числа случаев и 67,5% новых заражений.

    Вспышка затронула 66 из 178 медицинских зон в восьми провинциях страны. Среди заразившихся числятся 269 медицинских работников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола.

    В прошлом месяце Онищенко предупредил о возможных опасных мутациях заболевания.

    Россия поставила Уганде 7 тыс. тестов на этот вирус.

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    19 октября 2026, 12:54 • Новости дня
    Мурашко потребовал называть лишний вес пациентов ожирением вместо бодипозитива

    Мурашко назвал ожирение одной из главных угроз здоровью человека

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отношение общества к бодипозитиву поменялось, поэтому врачам необходимо называть вещи своими именами и прямо говорить пациентам об ожирении, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Хочу отметить, что сегодня поменялось общественное мнение на формы бодипозитива, и сегодня уже нужно откровенно говорить и называть вещи своими именами: не лишний вес – у пациента имеется ожирение», – сказал Мурашко на XXI Национальном конгрессе терапевтов, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул необходимость давать таким людям четкие рекомендации по лечению. По его словам, терапевт играет ключевую роль в оценке рисков развития неинфекционных заболеваний у пациентов.

    Ожирение занимает одну из лидирующих позиций среди угроз здоровью человека, опережая многие другие заболевания. Согласно прогнозам, к 2050 году 60% взрослых и почти треть детей в мире могут столкнуться с проблемой избыточного веса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал факторы развития ожирения.

    В прошлом месяце он оценил долю физически активных дошкольников в стране.

    Летом глава Минздрава призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию.

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    20 октября 2026, 03:10 • Новости дня
    Онищенко призвал к федеральному запрету продажи вейпов в России

    Онищенко предложил ввести запрет на вейпы по всей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко высказался за необходимость полного запрета продажи вейпов на территории России на федеральном уровне.

    Продажу вейпов следует запретить на федеральном уровне, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

    Он подчеркнул: «Надо запретить вейпы на уровне закона, например, как закон о борьбе с табакокурением».

    По действующему закону, с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года регионы смогут самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них.

    Уже несколько субъектов приняли соответствующие решения: Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области, Республика Северная Осетия – Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Закон о расширении возможностей регионов был подписан президентом России Владимиром Путиным ранее.

    Онищенко считает, что такие меры должны быть приняты на федеральном уровне, чтобы обеспечить единый подход к регулированию продажи вейпов на территории всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в марте-апреле слушания с регионами о запрете продажи вейпов.

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о раскрытии ингредиентов вейпов и табачных изделий.

    С 1 октября в России вступил в силу закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции.

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    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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